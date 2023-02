¿Qué les ha hecho Ciudad Juárez?

Cuando algunas personas -principalmente foráneas- se refieren al municipio más importante, productivo y con mayor población del estado de Chihuahua, suelen ser injustos, pues mayormente lo asocian con aspectos desfavorables o negativos.

Lo más común es que se categorice a Juárez con adjetivos como “fea”, “sucia”, “desordenada”, “árida”, “insegura” o “violenta”; consideran también, que derivado de la dinámica migratoria, los habitantes no sentimos mayor apego a ella y, en consecuencia, somos indiferentes, poco participativos y exigentes.

PUBLICIDAD

Otro tema recurrente cuando se pretende desacreditar a los juarenses tiene que ver con aquel mito de que nos hemos “acostumbrado” a la creciente presencia de las organizaciones delictivas, que desde hace décadas utilizan la ciudad como el espacio propicio para sus actividades. Aunque no se los deseamos, quizá necesitarían enfrentar lo que hemos vivido en esta ciudad en términos de violencia y delincuencia, para que entiendan que nadie, absolutamente nadie se puede habituar a la muerte, la inseguridad y el dolor.

En lo que no están precisamente equivocados los críticos de esta ciudad, es que la clase política y empresarial podría hacer mucho más, pues salvo honrosas excepciones, quienes dirigen el destino de Juárez en esos dos importantes ámbitos, no siempre están a la altura de lo que demanda la ciudadanía.

Retomando el encabezado de este texto, hacemos tres preguntas a quienes han mostrado falta de empatía por el municipio y a quienes encabezan sus gobiernos: ¿qué les ha hecho Juárez para que la mantengan en el abandono y el olvido?, ¿por qué les es tan difícil priorizar el bienestar social, económico y cultural de más de un millón y medio de hombres, mujeres, jóvenes y niños?, ¿cuál ha sido el daño que les ha ocasionado una ciudad que, ante los muchos desafíos y duros momentos, en solitario ha sabido ponerse una y otra vez en pie?

Difícilmente habrá respuestas, por ello, el propósito de hoy es recordarles algunas cosas que han olvidado o que, tal vez desconocen.

El municipio tiene muchos aspectos positivos y cuenta con grandes activos; uno de ellos es su sociedad civil organizada, desde aquellas OSC´s consolidadas como Plan Estratégico de Juárez, Desarrollo Juvenil del Norte, la Red “Tira Paro”, Nuestras hijas de regreso a casa, y otras tantas más, que representan la voz autorizada que constantemente exige mejores condiciones de vida para los habitantes; incluimos también a aquellos pequeños y medianos colectivos o grupos que se dedican a construir la paz con nobles proyectos que, en su justa dimensión, contribuyen a transformar la dinámica social, cultural y altruista de la ciudad.

Por mencionar solo algunos, está la “Gratis Tienda”, ese espacio hoy extendido que tiene como propósitos ayudar a quienes lo necesiten, cuidar el medio ambiente mediante la promoción del reciclaje o reúso de artículos y prendas, y evitar el consumismo. Este proyecto hoy por hoy es uno de los grandes aliados de los miles de migrantes que llegan a la ciudad y de quienes por diversas circunstancias enfrentan dificultades económicas. Todas las personas pueden tomar vestimentas, enseres de cocina y artículos varios, sin pagar un solo peso.

Otro proyecto fantástico es “Bicis pa´ la banda”, iniciado por una agrupación de ciclistas que se propusieron contribuir al problema de movilidad que tiene la ciudad, principalmente en la zona del centro histórico, así como fomentar el uso de medios alternativos de transporte. Esto lo hacen mediante la donación de bicicletas a quienes lo requieran, incluyendo a la población migrante que llega a la ciudad.

No podemos dejar de mencionar al “Edificio de los sueños” que hoy por hoy se ha constituido como un espacio cultural, de convergencia y diálogo para quienes buscan mejorar las condiciones y superar las problemáticas que aquejan a la ciudad. Desde el hermoso y simbólico nombre, hasta su noble propósito, ese proyecto refleja la esencia de quienes día a día y poco a poco, construyen un mejor Juárez.

Pero hay muchos más proyectos, organizaciones, colectivas feministas e incluso organismos internacionales a los que por cuestión de espacio no podremos citar, ni agradecer por su labor, visión y trabajo en favor de la ciudad y de las y los juarenses.

Además de los proyectos sociales mencionados, recordamos a quienes hacen juicios insensatos, que el mayor activo y lo que mejor califica a la ciudad, son las personas que la habitan. Los juarenses por nacimiento, por adopción simbólica o por autorreconocimiento son personas de trabajo y que sin sus autoridades y a pesar de ellas, se han levantado una y otra vez de los terribles embates a manos de la delincuencia organizada que se disputa el control de esta frontera.

Aprovechamos para reconocer a las mujeres, hombres y familias diversas, pero especialmente a las decenas de miles de estudiantes universitarios que buscan un mejor destino, al ingresar a instituciones educativas privadas o públicas que, para muchos resultan impagables; los admiramos porque a pesar de los enormes problemas de movilidad, las pésimas condiciones del transporte público y las dificultades que enfrentan diariamente, llegan a clases con una sonrisa y dispuestos a aprender.

El punto ahora no es juzgar a quienes nos califican sin conocernos; tampoco lo es discutir sobre la falta de armonía urbana o sobre la “belleza” que no refleja la ciudad; menos aún, debatir si los juarenses somos topofóbicos, y como resultado, no cuidamos, respetamos o deseamos la mejora y embellecimiento de nuestro entorno.

En lugar de eso, mejor les invitamos a pensar sobre lo mucho que contribuye Juárez a la grandeza del estado y del propio país. Solo por compartirles un dato, por concepto de impuestos al comercio exterior, esta frontera aporta cerca de 38,400’000,000 de pesos por año, así que quizá puedan ayudar a los gobernantes a encontrar los mejores mecanismos para distribuir equitativamente los ingresos del estado y de este municipio en particular.

Lo verdaderamente importante es reflexionar en torno a la urgente necesidad de que nuestros empresarios, políticos y gobernantes de todos los partidos actúen con una visión de conjunto y que hagan suya la premisa de que en tanto las regiones más pobres y olvidadas sean venturosas, en esa misma medida la entidad será más fuerte, dinámica y próspera.

Dejemos atrás aquello de “chihuahuitas vs juaritos”, mejor dialoguemos sobre la manera en que conjuntamente podemos engrandecer al estado y priorizar a las comunidades y sectores menos favorecidos. Trabajemos en torno a la unidad y la empatía; todos somos chihuahuenses, más allá de razones y sinrazones.

Están dadas las condiciones para que Juárez se convierta en un mejor municipio, definamos cuanto antes cuál es la mejor forma de aprovechar el enorme potencial de la ciudad y multipliquemos los esfuerzos sociales que buscan contrarrestar la histórica indiferencia gubernamental.

Nunca olvidemos que Juárez es sinónimo de historia, trabajo, esfuerzo, transformación y calidez humana. Nuestra ciudad es dinámica, cosmopolita, plural y recibe con los brazos abiertos a quienes llegan buscando alcanzar sus sueños; hoy más que nunca es un espacio propicio para detonar el crecimiento, desarrollo, la igualdad y una mejor calidad de vida para su población.