Que la Virgen de Guadalupe nos proteja de ellos, amén

El 12 de diciembre, en la religión católica, celebramos el día de la Virgen de Guadalupe, se puede decir que es una costumbre de nuestra cultura mexicana, es decir, en todo México se celebra este acontecimiento, y Juárez no es la excepción, desde los primeros días de diciembre se puede ver gente acudiendo a la Catedral de nuestra ciudad llevando veladoras y flores en ofrenda, de igual forma, vemos afuera de Catedral matachines ofreciendo danzas como agradecimiento de algún milagro.

Irónicamente, a María de Guadalupe, la madre de Dios, se le ha adjudicado respeto y veneración a pesar de ser “una mujer”, no sé si por el hecho de ser la madre del creador o por verla como una mujer perfecta y virgen que quedó embaraza, pero al mencionar ironía me refiero a la falta de respeto hacia la vida de las mujeres que se vive a diario en esta ciudad.

Con esta veneración hacia la Virgen se esperaría que de igual forma se tratara a las mujeres, pero no es así, ya que a diario nos enteramos de alguna violencia ejercida hacia una mujer o de algún feminicidio. Recientemente, nos dimos cuenta de una mujer asesinada en un motel de la ciudad, otra mujer asesinada y abandonada en el Camino Real, otra mujer desaparecida, otra más violada, una más violentada por su pareja, y así un sinfín de noticias que involucran mujeres y todas ellas de Juárez.

Y si hablamos de justicia, en eso estamos peor, tenemos el feminicidio de una joven en mayo de 2021, el cual fue cometido por un amigo que la invitó a comer y la asesinó porque la joven no le correspondía sentimentalmente, de milagro se obtuvo su detención y actualmente se encuentra en prisión, pero aún no se tiene fecha para la celebración de su juicio.

Con estos datos nos damos cuenta de que varios hombres de Juárez por muy guadalupanos que se nombren también son unos machistas, es decir, alaban a una mujer como madre de Cristo, le piden a una mujer que les cumpla algún milagro, pero golpean, violan, insultan o matan a la mujer que tienen a lado.

Claro que no faltará el hombre que diga que en muchos casos la mujer es responsable de ponerse en peligro, por ejemplo, por no quedarse en su casa y exponerse, culparla por no vestir decentemente, por andar en la calle a altas horas de la noche, por embriagarse, porque fue a un motel, porque siguió con ese hombre si ya sabía como era o hasta llegar al extremo de que si la mujer conocía al agresor debió haber desconfiado.

La incongruencia se hace presente al ver a diario alguna noticia donde se violenta en la localidad a alguna mujer, y quiero dejar de lado la historia de las muertas de Juárez. Esta ciudad fue fundada a raíz de una misión Guadalupana que trajo consigo la colonización y evangelización a nuestra tierra, esto debería ser ejemplo y, sobre todo, educación para los hombres hacia el respeto a las mujeres. Lo que en realidad no queremos ver es como se odia y se juzga a las mujeres a diario y mucho menos queremos ver a los verdaderos responsables, en su mayoría, criados por un sistema patriarcal.

Este 12 de diciembre y cada día de su vida, les invito a ser congruentes con sus creencias y sus acciones, si usted es un hombre misógino, machista, que no cree que la mujer es igual en derechos y oportunidades, de verdad no celebre a la Virgen, porque al final del día, la Virgen es mujer y todas nosotras merecemos el mismo respeto que se le da a ella para vivir libres de violencia. Y a ustedes mujeres les deseo que nunca se enfrenten a una situación donde su vida corra peligro y, sobre todo, espero que la Virgen de Guadalupe nos proteja a todas nosotras de ese tipo de hombres, para que ya no puedan hacernos más daño, amén.