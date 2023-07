Qué hará Ebrard si no es electo candidato

Ciudad de México.- A partir del 16 de junio del presente año en que “las corcholatas” de Morena renunciaron a sus cargos, en franca carrera para obtener la nominación presidencial por Morena, se puede decir que inició la carrera por la Presidencia de México, donde por el partido del Presidente compiten Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto (en orden de preferencias según todas las encuestas), y por el frente opositor PRI/PAN/PRD compiten, realmente, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, prefiriendo los medios de comunicación y empresarios afines a ellos a Xóchitl Gálvez, panista de toda la vida

De esta manera, como ya se dijo, mientras por Morena el resultado se sabrá el 6 de septiembre de 2023, por la oposición será días antes. Y de todos los competidores por la nominación presidencial existe uno que llama poderosamente la atención, por saber qué va a hacer y ser de él, si no es designado el nominado: Marcelo Ebrard Casaubón (los Morenistas esperan que no rompan por lo que significaría para el partido y la carrera presidencial y la oposición espera que lo haga porque es la única oportunidad real que tendrían para ganarle a Morena en 2024, convirtiéndolo incluso en candidato).

Pues bien, al pasar de los días Ebrard ha manifestado que no se irá con la oposición en caso de no ser electo, que no es “chaquetero”, con lo cual parece que se va definiendo el futuro de Ebrard en caso de no ser electo el candidato por Morena, que es lo que parece sucederá. De esta manera, considero que Ebrard hizo ya sus cálculos, deshojó la margarita, y llegó a la conclusión que el irse con Movimiento Ciudadano, como lo desea su dirigente Dante Delgado, no le alcanzará para ser Presidente de la República y no ganará nada rumbo a 2030, y perderá el liderazgo y capital político que ha ganado y con ello desaparecer como figura política preponderante.

Por eso considero que Ebrard ya decidió quedarse en Morena aun perdiendo la nominación, porque le permitirá convertirse en el gran líder de dicho partido (él puede negociar lo que quiera en caso de ser un buen perdedor, incluso la dirigencia de Morena), por el desgaste natural que sufrirá Morena y Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, además de que el mantenerse en las filas de Morena privilegiando la unidad y el proyecto, le generará un reconocimiento general en el partido y el sentimiento de qué hubiera pasado si Ebrard hubiera sido el candidato, además del sentimiento de merecimiento ya rumbo a 2030.

De esta manera, al aceptar el triunfo de Sheinbaum, Ebrard se convertirá en el referente más importante de Morena, en el líder con mayor reconocimiento y aceptación dentro del partido, y en el político con más poder después de Sheinbaum Presidenta de la República, y su liderazgo le permitirá nominar a gran parte de los próximos candidatos de elección popular y se erigirá una corriente muy fuerte que actualmente no existe: el Ebrardismo, lo que lo proyectará, ahora si, como en el candidato indiscutible a la Presidencia rumbo a 2030, donde será visto ya como necesario, para que Morena conserve el poder, por su perfil más conciliador y de aceptación tanto por la izquierda como por la derecha.

Por todo lo anterior considero que aunque Ebrard no gane la nominación, se viene la era de Ebrard como el gran líder de Morena, al no estar ya López Obrador, lo que hará que Claudia Sheinbaum tenga que negociar con él las decisiones de poder al interior del partido. De esta manera Sheinbaum será Presidenta pero Ebrard será el nuevo líder de Morena, existiendo una nueva correlación de fuerzas en el país, con los Obradoristas por un lado, los Sheinbaumistas por el otro, y los Ebrardistas como una tercera fuerza. Del entendimiento de esas fuerzas dependerá el futuro o extinción de Morena como partido a partir de 2024 y el triunfo en elecciones futuras.