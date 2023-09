¿Qué han hecho en dos años de gobierno?

En este mes se cumplen dos años de que el Ejecutivo estatal y municipal tomaron posesión de la gobernanza del Estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez, respectivamente, muchos juarenses nos preguntamos donde están todas las propuestas que prometieron en sus campañas, ya que han sido pocos los cambios que hemos podido percibir en la localidad.

Empecemos por el Estado, donde nos encontramos con una gobernadora ausente que ha venido a visitar Juárez unas cuantas veces, que se ha escusado con el hecho de que la pasada administración dejó en número rojos al Estado y no hay dinero, no dudamos de ese lamentable suceso, sin embargo, han pasado ya dos años y no se ha visto inversión ni mejoría en infraestructura para la ciudad, siguen los problemas de transporte, ya que no hay los suficientes camiones en buenas condiciones y que cumplan con las obligaciones establecidas, y alarmantemente el BRT es inservible y sigue sin funcionar.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (que depende del Estado) sigue sin coordinarse con el Municipio y en cuanto pavimentan una calle van y la arruinan, y que decir del gobierno “humanista” que se prometió que es liderado por personas soberbias ciegas de poder que humillan al personal y a los usuarios de esas dependencias estatales, resaltemos la falta de gobernabilidad con instituciones corrompidas. Los problemas de Juárez no se resuelven desde el Centro Histórico de la capital, se necesita presencia en Juárez para entender la dinámica de la sexta ciudad más grande del país.

Pasemos al tema de seguridad que involucra a la Federación, los estados y los municipios, estos últimos dos años no se han podido coordinar las autoridades de los tres niveles de gobierno, uno peleado con el otro, donde la importancia resalta en ver quién se lleva la estrellita de algún decomiso de droga o armas, esto sin mostrar resultados específicos como la desarticulación de cárteles que operan en la ciudad o la aprehensión de las personas generadoras de violencia.

Ahora, respecto al Municipio, es importante señalar que el artículo 115 de nuestra Constitución establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que son el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, además de la seguridad pública.

Si desglosamos el cumplimiento de las funciones que emanan de la Constitución tenemos en el tema de limpia el problema que se tuvo con la compañía de PASA donde no pasaban los camiones recolectores de basura y esto generó incluso incendios en varios rellenos sanitarios y en el Parque Chamizal, que provocaron mucha contaminación en el aire que respiramos.

La pavimentación de las calles es una función que no se ha cumplido, ya que la mayoría de las colonias se encuentran con baches que se reproducen con las lluvias y que curiosamente cuando se reparan se vuelven a hundir, ya que los materiales no parecen ser de buena calidad.

En el tema de limpia de calles, parques y jardines, tenemos un director dormido en sus laureles, las calles se encuentran sucias, los parques abandonados, calles sin cortar la hierba, árboles y plantas sin regar, arboles ya secos sin ser remplazados, eso sí son muy buenos para salir en las mil fotos de algún parque de la periferia que pintaron y que luego abandonan.

Los juarenses merecemos vivir en una ciudad segura, limpia y con un transporte digno, ya que la mayoría de la gente que vivimos aquí trabajamos y pagamos impuestos, impuestos que no sabemos dónde están quedando, un tema lamentable y sobre todo sin fin.