¿Qué es la psicología positiva?

En el artículo anterior mencioné la psicología positiva. Algunos lectores me han preguntado ¿Qué es, de qué se trata?

Digamos que la psicología positiva nace de una deuda pendiente. Es decir, la psicología surge como una ciencia enfocada en descubrir, comprender y atender los padecimientos conductuales, mentales y emocionales de las personas.

Martin Seligman es considerado como el fundador de la psicología positiva. Le apuesta al desarrollo de los estados que hacen que “merezca la pena vivir… que la vida tenga sentido…” (Seligman, 2021, p. 11). Inició por estudiar la felicidad (1999) y posteriormente el bienestar (2010).

Peterson y Park (2003) consideran que es igual de importante que los psicólogos atiendan tanto lo bueno de la vida como lo malo, le apuestan a una propuesta más equilibrada.

Estamos en este mundo para vivir bien, para aprender a disfrutar la vida, no sólo se trata de sobrevivir. Es común tener contratiempos, o que nuestras experiencias pasadas no sean las mejores. Se trata de disfrutar quiénes somos y lo que tenemos, aprovechar nuestros talentos y virtudes, saber resolver las situaciones complicadas, sortear los obstáculos que la vida nos presenta.

Seligman (2021) ha dedicado años de estudio e investigación al bienestar poniendo en el centro las fortalezas humanas, y resalta que son las que nos facilitan disfrutar, estar contentos, ser solidarios, optimistas, conservar la tranquilidad.

Mereces vivir una buena vida, tienes derecho a disfrutar. Aun ante el sufrimiento tu puedes elegir qué actitud asumir. Todo lo que necesitas como “materia prima” ya está en ti.

Es posible aumentar la felicidad y el optimismo de forma duradera, de acuerdo con los estudios de Seligman (2021).

La psicología positiva tiene 3 pilares:

1) Estudio de emociones positivas. Como seguridad, esperanza y confianza.

2) Estudio de rasgos positivos: fortalezas, virtudes y habilidades.

3) Estudio de instituciones positivas. Como democracia, libertad de prensa, unión familiar.

La psicología positiva estudia el estado óptimo de la persona. Imagina por un momento ¿Cómo sería la mejor versión de ti mismo(a)? Sentirnos satisfechos mejora significativamente nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Las emociones positivas nos ayudan a ser creativos, tolerantes, pacientes en las situaciones complicadas. Favorecen la resiliencia. También como antídoto para los trastornos mentales.

Te propongo algunas actividades sencillas que puedes practicar y disfrutar a diario:

•Regálate cinco o 10 minutos para caminar despacio, realiza respiraciones profundas mientras repites en tu mente: gracias, gracias, gracias, gracias, a cada paso que das.

•Al ducharte, disfruta el agua corriendo por tu cuerpo, el jabón, el aroma del shampoo.

•Prepárate algo que te gustaba comer de niño(a), alimentos sencillos como: pan con mermelada, lonche de frijolitos.

•Con los ojos cerrados pela y come fruta que te guste, percibe y disfruta su aroma, sabor, textura.

