¿Qué es la Ley de Amnistía?

De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente podrá enviar al inicio de cada período ordinario de sesiones dos nuevas iniciativas al Congreso de la Unión, consideradas como preferentes. El 15 de septiembre, el presidente de la república presentó ante las cámaras el proyecto de Ley de Amnistía en calidad de iniciativa preferente, con la intención de que los diputados y senadores la analicen y en su caso la aprueben en un plazo máximo de 60 días naturales.

Dicha ley consiste en otorgar perdón de penas por medio de decreto como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, en este caso estamos hablando de brindar libertad a presos políticos, a mujeres que hayan realizado un aborto, así como a los médicos o parteras que hayan realizado el mismo; también pretende beneficiar a primodelincuentes no reincidentes que hayan cometido delitos en condiciones de extrema pobreza, quienes además hayan sido obligados a cometer ilícitos por algún familiar o un miembro del crimen organizado, como robo, siembra y transporte de drogas, o narcomenudeo; los delitos cometidos por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido a un defensor público gratuito o un traductor; delitos de robo sin violencia que no ameriten más de cuatro años de prisión, y el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un Gobierno.

Como podemos darnos cuenta, es una propuesta legislativa sensible a los actos de injusticia que todos los días se presentan en los tribunales de este país, un auténtico combate legal contra la sinrazón que emana de la fría interpretación de la ley y la alejada realidad con la que muchas veces se legisla en el mundo. Esta iniciativa es una oportunidad de vida no solamente para quien se vería beneficiado directamente de ella obteniendo la libertad, sino que es también una esperanza para todos los mexicanos y mexicanas de vivir en un mundo más amable y evolucionado en cuanto a la empatía y la forma de impartir justicia siendo equitativos dando cumplimiento al precepto de aplicar la ley al caso concreto; en otras palabras, reconocer que hacer la diferencia entre personas sujetas a procesos penales puede significar alcanzar el anhelo de salvar al ser humano de la descomposición que significa permanecer recluido en un calabozo. Además, nos permite vivir en una sociedad consciente de la realidad en la que existen miles de personas que han sido privadas de su libertad siendo obligadas a servir al crimen organizado en los densos bosques o selvas del país para sembrar enervantes, en su mayoría personas de la comunidad indígena, quienes muchas de las veces son los únicos aprehendidos por las autoridades en los operativos realizados por la Defensa Nacional, enfrentando juicios por narcotráfico cuando ni siquiera hablan el idioma español, o mujeres purgando penas de cárcel por decidir sobre su propio cuerpo como si siguiéramos viviendo en tiempos de la inquisición, cuando se castigaba a las mujeres que decidían sobre sí mismas. Solamente en Chihuahua, según autoridades del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, hasta el año pasado se encontraban 24 mujeres en el penal de Aquiles Serdán por haber cometido un aborto. Con esta ley, las mujeres tendrán una nueva oportunidad de vida, pues suficiente trauma habrá sucedido para llevarlas a tomar tal decisión, como para que la ley de los hombres las castigue privándolas de libertad.

Durante el año pasado en el estado ocurrieron dos mil 85 abortos de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, destacando al municipio de Juárez con 868 abortos, aunque podrían ser más, pues éstos no contemplan los realizados en El Paso, Texas o los cometidos de manera clandestina.

A los detractores de la propuesta, a los que afirman sin conocer del tema, que el mandatario mexicano piensa liberar delincuentes, les digo que jurisconsultos de la talla de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estiman que en realidad serán muy pocos los beneficiarios de la nueva ley, pues contempla delitos federales de los que son acusadas muy pocas personas. Yo opino que podrán ser pocos, pero con salvar una sola de esas vidas, avanzamos todos en alcanzar el compendio de todas las virtudes del ser, la justicia, y con eso es más que suficiente para hacer la diferencia. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.