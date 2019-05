Que Dios ilumine su entendimiento…

Todos quienes creíamos que ya todo estaba en su lugar respecto del proyecto de alumbrado público Juárez Iluminado, con todos los enormes beneficios que representa para los juarenses que menos tienen, los que viven en las colonias con mayor rezago y abandono, pues resulta que no, que habrá que esperar a que se les ilumine el entendimiento a quienes sistemáticamente y sin fundamento se niegan a entender las bondades del proyecto. La misma suerte corre un proyecto similar para la capital del estado.

El capricho de diputados locales, de Morena y PES, forzó a la Comisión de Hacienda del Congreso a aplazar la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que evaluaría los alcances de ambos proyectos y el cumplimiento a la normatividad vigente respectiva, pero sobre todo verificar el enorme beneficio que ambos proyectos derramarán entre la población de las dos ciudades, pero no, nada de eso importó a los señores legisladores, solo sus intereses claramente partidistas y electoreros. Simplemente se empeñan en utilizar una estrategia de golpeteo sin fundamento, repitiendo una y otra vez los mitos geniales que se construyeron alrededor del Juárez Iluminado, con el único propósito de frenarlo, de evitar a toda costa que se realice para que el presidente municipal Armando Cabada no tenga otro resultado positivo en su haber y, de esa forma, intentan desacreditar su gestión.

Es claro y por demás evidente que a quienes se oponen a este magno y benéfico proyecto de remodelación y modernización del alumbrado público, lo que menos les importa es la oscuridad real en la que viven decenas de miles de juarenses, con todos los riesgos e incomodidades que eso implica. Tampoco les importa un bledo abatir el enorme rezago que tenemos en esa materia, al menos ese.

Es también muy evidente que, detrás de la postura de los diputados de Morena y del PES, existen liderazgos claramente identificados con intereses o proyectos electorales para 2021. ¿Cuál es la mano que mece la cuna de los legisladores de Morena? En el caso del PES, todos los reflectores y las miradas apuntan hacia la figura del diputado, juarense por cierto, Misael Máynez a quien no le vendría nada mal una eventual candidatura por ese partido en el 2021. La alcaldía por ejemplo.

No se trata aquí solo de aventar petardos sin ton ni son, claro que no. Se trata de analizar a detalle, en profundidad, las razones de quienes se oponen a dichos proyectos, principalmente el de Juárez que es el nos afecta e interesa de manera natural. El proyecto Juárez Iluminado no surgió de la noche a la mañana, no es un invento de ayer. Lo diputados sabían de su existencia al menos desde que tomaron sus cargos ¿Por qué no consultaron ellos a sus representados antes? ¿Por qué ahora sí tanta prisa de poner de pretexto su representación popular que nunca cumplieron antes? Ellos, como legisladores, tienen la obligación de representar los intereses de la gente, de atender su demandas ¿Qué les dirán a los juarenses cuando les reclamen porque no hay iluminación en las calles de sus colonias?

Primero se dijo que el proyecto era opaco, que no se sabía nada, y que eso despertaba suspicacias en la limpieza de su ejecución. Bueno, pues la autoridad municipal decidió abrir toda la información al respecto, y socializó el proyecto ante el Consejo Coordinador Empresarial, ante Canaco, ante Colegios de Profesionistas, ante asociaciones civiles como el Plan Estratégico o Líderes por Juárez, ante los medios de comunicación y la sociedad en general. En cada presentación, los funcionarios municipales respondieron puntualmente a cada duda o planteamiento realizado. Aclararon todas las inquietudes. De nada sirvió.

Y afirmo que de nada sirvió, porque ante la obstinación y la necedad no hay razón que valga. Y no es que por cada duda aclarada, surgieran otras nuevas, no. Después de todo ese intenso proceso de difusión y acercamiento con los más sectores diversos sociales, presentando el proyecto y aclarando todas las dudas, los opositores siguen repitiendo sin cesar las mismas dudas del principio.

Que si es deuda pública. Que se van a comprometer las finanzas municipales por 15 años. Que si el DAP es inconstitucional e incierta su recaudación. Que si el proyecto no cumple algunos requerimientos técnicos específicos. Que por qué cambiar todas las luminarias y no sólo algunas y por partes. Son los cuestionamientos que todavía hoy hacen quienes se oponen al Juárez Iluminado.

Las mismas dudas y cuestionamientos del principio, que ya han sido ampliamente aclaradas pero que, ante la sinrazón y la obstinación pertinaz, así las explicara el premio Nobel de Física, tampoco las aceptarían. De lo que se trata es de ponerle piedritas, a quien solo trata de satisfacer una exigencia social. Qué pena someter al rezago permanente a esta ciudad, solo por mezquinos intereses político-electorales. Qué pena. Pobre nuestra ciudad.