¡Qué Dicha! Una experiencia inolvidable en la tierra de la 'Pura Vida'

Si alguna vez has tenido la oportunidad de caminar por las calles de Costa Rica, de respirar su aire fresco, de saludar a sus amables ciudadanos, quizás te has topado con la famosa frase "Pura Vida". Es más que un saludo; es una filosofía que celebra la belleza de vivir. Sin embargo, durante mi reciente viaje a este país encantador, una frase distinta resonó en mis oídos y se ancló en mi corazón: "¡Qué dicha!".

Me encontraba allí como parte de una comitiva de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Volamos más de cuatro mil 400 kilómetros para participar en la prestigiosa “Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga”, donde los estudiantes tienen el honor de simular un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

Imaginen la emoción, la anticipación, la pulsante emoción que nos embarga y el palpitar frenético de nuestros corazones a medida que nos preparábamos para embarcarnos en esta travesía transformadora. No éramos novatos; nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez había dejado una huella indeleble de triunfos y honores acumulados a finales de 2022. Así que subimos al avión llevando no solo nuestras maletas, sino también el peso inmenso pero estimulante de esas expectativas previas.

Sin duda, un reconocimiento del valor de cada experiencia que forma parte de nuestro crecimiento como individuos y como comunidad. Estos jóvenes, Dulce, Cintya, Eduardo y Pablo, llegaron a Costa Rica con una mezcla de nerviosismo y anticipación.

Pero lo que al principio podría haberse sentido como un viaje de competencia académica rutinario, pronto se transformó en una expedición de autodescubrimiento y una ampliación de horizontes para nuestros estudiantes. Se dieron cuenta de que competir en un escenario internacional contra universidades de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, entre otros países latinoamericanos, implica no solo un reconocimiento de sus habilidades académicas, sino también un reconocimiento de ellos como representantes capaces de una nación y una cultura.

Algo que solo se puede sentir cuando te das cuenta de que estás haciendo historia, representando a una universidad y a un país que han puesto sus esperanzas y sueños en tus manos. La frase "¡Qué dicha!" comenzó a resonar en mi alma desde el momento en que pisamos esa tierra.

"¡Qué dicha!" No es simplemente un sentimiento fugaz de alegría, es una exaltación del espíritu humano, una especie de triunfo sobre los desafíos y las adversidades que enfrentamos día a día. Es una celebración de la vida en su máxima expresión. Aquellos de ustedes que han viajado sabrán que en el acto de viajar, el alma se despliega, se abre como una flor al sol.

Es como si cada nueva experiencia, cada rostro, cada sonrisa te ofreciera una pequeña chispa de eternidad. Esto es lo que sentimos todos y cada uno de nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde cada salón de clases, cada pasillo, cada rincón de nuestra institución está imbuido de esa misma chispa. Pero "¡Qué dicha!" va mucho más allá de la mera alegría de vivir. Es un éxtasis que va directo al corazón, que ilumina cada fibra de tu ser.

Es como si cada célula de tu cuerpo gritara al unísono: "Estoy vivo, y es glorioso". Esto es especialmente cierto para nuestros estudiantes universitarios. Muchos creen que la vida estudiantil se reduce a asistir a clases, a tomar apuntes, a entregar trabajos. Pero esa es una concepción muy estrecha y limitada.

Los estudiantes deben saber que la dicha de la vida universitaria no se encuentra solo en los libros de texto y en las salas de clases; se encuentra en vivir plenamente cada momento que la universidad ofrece. Acudir a una conferencia sobre un tema apasionante, sumergirse en una exposición de arte que te reta y te transforma, sentir cada nota de una sinfonía como si resonara en tu alma, lanzarte a la competencia académica, lucir con orgullo una camiseta con las siglas UACJ: eso es vivir la universidad.

Eso es la dicha. ¡Qué dicha ser estudiante! Por lo tanto, "¡Qué dicha!" no es solo una frase, es un himno a la vida. Es un grito de júbilo que dice: “Estoy aquí, estoy vivo, y cada segundo es un tesoro precioso”. Es un recordatorio de que no estamos aquí para simplemente pasar por la vida, sino para vivirla en su plenitud más radiante. Quiero que estas palabras sirvan como una exhortación, una llamada a vivir cada momento con una "dicha" incontenible, especialmente en nuestra vida académica.

No desperdiciemos ni un solo segundo. No permitamos que la rutina nos atrape en sus garras insidiosas. Que cada uno de nosotros pueda decir, con todo el corazón y el alma: "¡Qué dicha!" Y, por último, desde la distancia que nos separa de nuestra amada Ciudad Juárez y nuestra prestigiosa Universidad Autónoma, quiero que esta reflexión se convierta en un faro de felicidad académica, una felicidad tan desbordante que se contagie.

Que “¡Qué dicha!” no sea solo una expresión que escuchamos, sino una filosofía de vida que adoptamos, tanto en las aulas como en la vida misma. Porque, al final del día, lo que realmente importa es esto: la dicha compartida es dicha multiplicada. La felicidad es más dulce cuando se comparte, y en esa compartición, encontramos el sentido último de nuestra existencia. Y si eso no es motivo suficiente para exclamar "¡Qué dicha!", entonces no sé qué lo será.