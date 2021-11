• ¡Qué bueno que ahora sí se quieran vacunar...!

• Pretenden fichar a reporteros en la JMAS

• Ni enterado estuvo del cese en Transporte

• Vuelve la Revolución a Cuchillo Parado

Un alto funcionario del Gobierno federal destacamentado en Chihuahua aventó ayer una verdad fuerte, algo cruda, pero verdad al fin sobre los literales tumultos de gente armados entre martes y miércoles para ser vacunados ya sea rezagados o primera dosis, tanto con AstraZeneca o Pfizer.

“Qué bueno que quienes no se habían querido vacunar antes hoy tengan incentivos para hacerlo”, dijo el representante de la Cuarta Transformación, refiriéndose como incentivo nada menos que a la reapertura de El Paso. Si no hay certificado de vacuna no hay entrada con los vecinos.

Las famosas brigadas Correcaminos encabezadas por tercos y muchas veces irreflexivos militares no evaluaron adecuadamente la concurrencia que habría y ni se organizaron como debieron ni trajeron vacunas suficientes.

Debió entrar al quite la policía municipal para resguardar el orden e imponerse el buen criterio de muchos ciudadanos que pidieron serenidad y paciencia a los inconformes, muy molestos porque perdieron días completos de trabajo y no hubo funcionario alguno que les informara puntualmente lo que ocurría.

Pero no hay mal que por bien no venga, los jalones de oreja a los Correcaminos produjo que vengan más operativos de segundas dosis Pfizer antes que concluya noviembre y la agilización para la entrega de los certificados correspondientes a quienes también han enfrentado dificultades para conseguirlos.

Se quiere sacar la espina el jefe del gobierno federal en el estado, Juan Carlos Loera, aunque no sea el directamente responsable de la vacunación pero sí representante fidelísimo de la 4T, más inclusive que Santiago Nieto.

•••

Ahora resulta que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició el fichaje de reporteros. Lo que faltaba, el corralato hizo al principio de la fallida administración una lista de “periodistas de cuidado”, ahora los directivos de la descentralizada salen con auténticas fichas para los periodistas.

La ocurrencia del presidente del organismo, Sergio Nevárez, fue compartida el martes vía correo electrónico: “Buen día, con la finalidad de entregarles un gafete con el cual se identifiquen ante este organismo operador como prensa, les pido por favor nos hagan llegar una fotografía, además de su nombre y el medio al cual pertenecen”, cita el texto oficial.

“En caso de que tengan problemas para hacernos el envío de la fotografía, háganoslo saber, para agendar su visita al departamento de Comunicación Social y se les realice la toma de la misma”.

Así, de golpe y porrazo el servidor público hizo de lado la identificación oficial que cada empresa periodística entrega a sus reporteros con el fin de acreditarse como representante de la misma.

Colegas consultados dijeron estar en desacuerdo de la medida, al considerar que la acreditación de la empresa periodística era la única válida en el ejercicio de la profesión, por lo que el correo electrónico terminó en las papeleras de muchos periodistas.

Apenas el lunes el área de Comunicación Social había cometido otro desatino con cara de corrientada. Convocaron a una conferencia de prensa por medio de correo electrónico y solicitaron la confirmación de la asistencia por esa misma vía.

Aunque esta petición se puede atribuir a las medidas sanitarias y garantizar la sana distancia, la finalidad no era esa, era saber con precisión la cantidad de burritos que debían comprar para los reporteros. Al final del texto decía: “habrá algo para cada uno de los asistentes”. Hubo gran concurrencia.

Anacrónico sistema el empleado por Nevárez y su área de comunicación social, particularmente en una dependencia que hasta hoy se ha negado a responder a las preguntas sobre su estado financiero actual.

Eso es iniciar con el pie izquierdo. El problema no es para los inocentes, sabrosos burritos, más si son de chicharrón, el problema es la intencionalidad con el intento de engaño.

•••

A un solo paso permanece Canacintra para dejar el Centro Coordinador Empresarial (CCE) y sumarse a la decisión tomada al respecto hace unas semanas también por Coparmex.

Desde hace tiempo varios miembros del consejo de Canacintra encabezados por Jesús Manuel Salayandía han manifestado sus asegunes para continuar en la organización empresarial, particularmente han cuestionado la falta de coordinación y el monopolio de algunos integrantes en las lucrativas relaciones con los gobiernos.

Por si fuera poco, a oídos de Salayandía han llegado fuertes críticas lanzadas desde Canaco por su trabajo justo al frente del Centro Coordinador Enpresarial, cuya presidencia acaba de cambiar de sus manos a la presidenta de Indez Juárez, Fabiola Luna.

Adiós, prefieren decir.

•••

Ni cuenta se dio el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, de que le cesaron al principio de la semana a su director de Transporte, el panista Eduardo Fernández Sigala.

Valdez se encontraba de camino a Tampico, Tamaulipas, donde participaría en la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México (Redsedum), en una sesión en la que los titulares del ramo de cada entidad se repartieron presidencias y vicepresidencias regionales.

Desde allá, ni idea tenía del cambio ordenado desde el Palacio de Gobierno, lo que no es mucha novedad porque tampoco se había dado cuenta, a principios del sexenio, que se lo habían designado y puesto bajo su cargo.

La salida del juarense Fernández Sigala es bien conocida y se explica por la falta de comunicación y coordinación en el manejo del tema del aumento al transporte urbano, por el que salió bailando el ahora exfuncionario.

El detalle habla de las formas políticas en la actual administración, que van a cuidarse de manera normal, pero sin que ello implique dejar que el error de uno arrastre al equipo completo.

También habla de la falta de supervisión por parte de quien finalmente es el responsable del conflictivo ramo del transporte, sus mafias, concesionarios y concesiones; o sea, del secretario Valdez Juárez, que se desentendió del tema del aumento del principio al fin, aunque la cuerda reventó por lo más delgado.

Pese a la desatención, hasta ahí parece que habrá de quedar el rudo correctivo aplicado, al menos en lo político.

Pero esos yerros podrían llevar a regresar la Dirección de Transporte a la Secretaría General de Gobierno, de donde se quitó para instalarse en Desarrollo Urbano y Ecología.

La justificación para ese cambio fue tener un abordaje técnico a la problemática del transporte y quitarle la carga política sobre todo al tema de las concesiones, pero ha quedado visto, con el intento de albazo en el alza de la tarifa, que hace falta mano dura y no funcionarios ausentes.

•••

Menospreciado durante buena parte del corralato por una estéril disputa histórica e ideológica, el pueblo de Cuchillo Parado habrá de revivir de nuevo este domingo con la conmemoración del 111 aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana.

Ayer, la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, recibió la confirmación de la presencia de la gobernadora Maru Campos en una sesión solemne en dicha comunidad del municipio de Coyame, a donde habrá de trasladarse toda la clase política.

Durante el día fueron avisados los 33 diputados y sus respectivos coordinadores, desde antes de hacer la convocatoria formal.

Como desde 2018 no se hacía, allá sesionará el Legislativo para refrendar el nombre de “Cuna de la Revolución”, puesto en duda durante la administración estatal anterior por divergencias entre historiadores que nunca se han puesto de acuerdo en tan nimio detalle.

Como quiera que sea, tradicionalmente Cuchillo Parado y otros levantamientos fueron los precursores de esa guerra interna que cambió sustancialmente la forma de gobierno, dando paso a la democracia.

De ahí la necesidad de regresar una vez al año sin que haya problemas mayores entre las fuerzas políticas, que al menos en lo esencial valoran los resultados revolucionarios.

Por ese acuerdo político acudirá también la mandataria estatal y muy posiblemente la que, para el domingo, ya sea la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Miriam Hernández.