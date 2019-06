Qué bonita familia

El superdelegado federal para Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, el máximo representante del presidente López Obrador en el estado, se encuentra bajo el fuego político y mediático de amigos y enemigos; lo acusan de facilitar empleo a varios miembros de su familia, pero no sólo él, sino que también algunos de sus más cercanos colaboradores en Chihuahua, específicamente delegados regionales.

Loera parece no terminar de entender la importancia y trascendencia de su cargo, que no es para nada un asunto menor, al contrario, se trata del operador político del presidente de la República en el estado. En todo el estado. Eso es, por sí mismo, una enorme responsabilidad que implicaría asumir, cabalmente, cada uno de los dichos y postulados de López Obrador, con todo lo que eso implica, pero el juarense parece no darse cuenta de eso.

Con notas periodísticas bien documentadas, obteniendo información oficial a través de las consultas a directorios formales de las dependencias federales, en este rotativo se ha publicado la historia de influyentismo en que han caído varios de los principales personajes de la 4T en Chihuahua, incluido por supuesto el superdelegado Loera.

Así, hemos dado cuenta con pruebas y datos duros, que en Parral el delegado regional Luis Fernando Duarte, tiene prácticamente a toda la familia dentro de la nómina, así como a amigos, compadres y demás personajes muy cercanos, y no sólo él, también los delegados regionales en diversos territorios del estado, han incurrido en la misma práctica. Error garrafal de operación política. Pero veamos el fondo de todo esto.

De manera genérica, cuando se presentan estos casos en la función pública se les clasifica como nepotismo, pero en realidad hay una definición legal muy clara sobre el tema.

El nepotismo como tal, al menos identificado así en las leyes mexicanas, es cuando un funcionario público contrata a familiares directos hasta el cuarto grado, o bien familiares políticos, bajo su línea de subordinación directa, es decir, en la misma dependencia donde trabajan.

Explicado así el tema, podría dejar fuera de esa clasificación a varios de los señalados, porque no contrataron a sus familiares bajo su línea de subordinación directa. Pero en otros casos sí es evidente el nepotismo.

Por ejemplo, al superdelegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, se le señala que tiene en la nómina federal a varios integrantes de su familia, señalamiento que ha sido bien documentado con las respectivas pruebas, pero… ¿es verdad que incurrió en nepotismo?

De lo que sabemos por lo publicado, y bien documentado respectivamente, en el Gobierno federal trabajan Manuel Loera de la Rosa, en la Secretaría de Bienestar, con un salario de casi 80 mil pesos mensuales, el esposo de Perla de la Rosa, prima de Juan Carlos, al frente de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, así como una sobrina del representante presidencial en Chihuahua, misma que aparece en el directorio de la Secretaría de Bienestar.

Si bien es verdad que ninguno de ellos está bajo el mando directo de Juan Carlos, es preciso puntualizarlo, lo que se percibe es que fueron beneficiados por la cercanía que tiene Loera con el presidente de la República y, aunque no caigan en el supuesto del nepotismo como tal, sí se advierte un claro influyentismo en su contratación, es decir, la intervención directa del superdelegado para favorecer a sus familiares.

El caso del malogrado candidato a la Rectoría de la UACJ, Manuel Loera de la Rosa, es icónico en todo este tinglado. Resulta que Manuel, luego de su fallida incursión en la elección por la Rectoría de la máxima casa de estudios juarense, solicitó una prestación denominada “año sabático” la que todos los académicos de la UACJ tienen derecho. Una vez cada seis años.

Pero el problema no es que lo haya solicitado. Sino que el reglamento universitario establece con claridad las condiciones y circunstancias en las que se puede ejercer dicha prestación, y que básicamente es para reforzar el nivel académico, así como la preparación como docentes, o bien, alguna investigación especial. Solamente en esos casos. El problema con Manuel, es que aparece en el directorio de la nueva Secretaría de Bienestar con un salario de casi 80 mil pesos mensuales que, por supuesto, no es una de las razones o condiciones que justifiquen la prestación del año sabático.

Ese es sólo un caso. En Parral, Luis Fernando Duarte ha roto todos lo paradigmas y definiciones en cuanto al nepotismo. Tiene trabajando en la Secretaría del Bienestar, a su esposa, a su cuñada, a su compadre y a su hermano, al menos, aunque hay quienes aseguran que hasta el perico y el perro están en la nómina.

Lo peor del caso es que de acuerdo con información del portal “Nómina Transparente”, puesto en marcha por la Secretaría de la Función Pública federal el pasado 15 de abril, es como se ha podido verificar esta información, es decir, se trata de información oficial, por demás. Lo que quiere decir que a los involucrados o señalados, simplemente les vale sorbete que se sepa, lo que indica por supuesto un alto nivel de soberbia de los señalados. Como si estuvieran muy seguros de que nada les ocurrirá aunque se sepa.

De acuerdo con notas periodísticas publicadas en El Diario, hasta hace dos semanas aparecían en nómina dos familiares de los coordinadores regionales de Chihuahua, Marcelino Gómez Brenes, de Ivonne Contreras Peinado, de Guachochi, y de Luis Fernando Duarte González, de Parral.

Esto a pesar de que durante una gira que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador realizó a la ciudad de Guaymas, Sonora, en septiembre del 2018, aseguró que su Gobierno habría de combatir el nepotismo e influyentismo y que no se permitirían familiares de funcionarios en las estructuras de gobierno, en clara alusión a la alcaldesa de esa localidad, Sara Valles, quien contrató a su cuñado como secretario del Ayuntamiento.

El portal de transparencia del Gobierno federal revela que los coordinadores regionales de 10 programas sociales del estado reciben una salario bruto de 73 mil 507 pesos, ya con las deducciones su sueldo neto queda en 51 mil 87 pesos.

Bueno, pues el asunto ya escaló al más alto nivel. Un periodista en la Ciudad de México, durante una de las conferencias mañaneras del presidente, le preguntó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por los casos de nepotismo en Chihuahua y la funcionaria no pudo contestar la pregunta porque dijo desconocer los casos, no obstante que han sido publicados recurrentemente en varios medios de comunicación chihuahuenses.

Entonces el presidente López Obrador afirmó que, de ser ciertos los señalamientos hechos por el periodista, se cancelarían esos nombramientos. Aquí el asunto de fondo no es si se cancelan o no los nombramientos, sino que, si se comprueba el influyentismo de algunos servidores públicos, dejarán a Morena en la peor de las percepciones sociales, y al presidente de la Republica también, por consecuencia lógica.

El tema da para mucho. Sobre todo en cuanto al aspecto ético y de principios, porque Morena, y el mismo AMLO, han sido muy puntuales en señalar la necesidad de abandonar definitivamente ese tipo de prácticas, lo que ha dejado en muy mala posición la congruencia e integridad del partido y del primer mandatario del país.

Juan Carlos Loera debe hacer un ejercicio profundo de reflexión y autocrítica. Su cargo implica una responsabilidad enorme que no ha estado cumpliendo, al menos no a la altura que los chihuahuenses esperaríamos y sus compañeros de Morena. Si por las vísperas se sacan los días…