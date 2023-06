Que Benito se quede en la ciudad

Hace unas semanas en redes sociales se volvió tendencia la fotografía de una nota de compra de comida, en uno de los establecimientos de la Feria de Juárez, con el propósito de exhibir que diversos negocios estaban haciendo su agosto, aprovechando la gran afluencia de personas que este evento genera, en una sociedad ávida de convivir en sitios de esparcimiento familiar libres de violencia.

Sin embargo, la realidad es que este tipo de espacios no son para todos, por el costo que representa para padres trabajadores llevar a sus hijos a un lugar como la feria, en el que te cobran la entrada, los alimentos, los juegos, el estacionamiento, entre otras cosas. Por lo que para miles de familias es imposible que sus hijos pasen un rato de esparcimiento como la feria, porque simplemente el salario no alcanza.

Por años una exigencia generalizada de los juarenses ha sido la creación de espacios públicos gratuitos para el esparcimiento familiar, y la práctica de deportes al aire libre, pues a diferencia de la capital, donde cuentan con numerosas plazas y parques públicos, diversos estadios, deportivas en distintos puntos de la ciudad, la presa el rejón, entre otros lugares; en la frontera, los corredores se han hecho espacio a lo largo del bordo, los ciclistas entre las accidentadas calles de la ciudad y la sierra de Juárez, y los más privilegiados, acuden a gimnasios, pero para los infantes realmente son contados los sitios públicos en los que pueden pasar un momento de diversión de forma gratuita y segura.

De manera que, sitios en la ciudad como el Parque Central representan una opción para que las familias juarenses podamos acudir sin que implique un golpe a la economía familiar, mientras los más pequeños de la casa pasan horas de diversión en los juegos infantiles, alimentan a los patos, pero sobre todo, gozan de la principal atracción que es visitar a la Jirafa Benito, como por años lo hicimos con el inolvidable Modesto, convirtiéndose en una gran experiencia al brindarles la oportunidad de interactuar con Benito, permitiendo desarrollar su curiosidad, empatía con los animales y su conciencia medioambiental, olvidándose por un momento de todas las carencias con las que diariamente lidian como niños y niñas, en una ciudad que no ha logrado generar en sus colonias y centros escolares, espacios dignos para ellos, y no se diga de las calles que no pueden disfrutar por ser inseguras para ellos.

Por lo que no es justo, que a partir de la ocurrencia de una “influencer” de la ciudad, ahora estén solicitando que se lleven a Benito de Juárez, como consecuencia de la polémica que generó desde su red social, solicitando que se hiciera viral una fotografía que compartió de Benito resguardándose del sol de bajo de una sombrilla, logrando que -como ella- miles de seguidores -sin información alguna- compartieran la fotografía, colocando nuevamente a Ciudad Juárez en la mala nota a nivel nacional, dividiendo a los juarenses, entre los buenos que quieren que se lleven a Benito, y los malos, que piensan diferente, producto de esta mala práctica que se ha arraigado en las redes sociales de divulgar y compartir información sin confirmar la fuente, pues a través de Facebook me tocó ver a diversos conocidos que incluso viven en Chihuahua o El Paso, y que ni siquiera conocen el Parque Central, compartiendo dicha publicación.

No dejemos que el privilegio nos nuble la empatía con los niños de la ciudad, a los que les gusta acudir al Parque Central a visitar a Benito, y pasar un rato de esparcimiento en familia, sin dejar, por supuesto, de estar atentos a que las autoridades encargadas de su mantenimiento y conservación, inviertan en brindarle a Benito y las diversas especies que cohabitan en el Parque Central un espacio digno, adaptado a su hábitat natural, para que siga siendo un lugar que fortalece los lazos comunitarios, y sirve en concientizar a nuestros hijos sobre lo importante que es cuidar y proteger a los animales y sus hábitats naturales.