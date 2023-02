Punto de partida | México Colectivo, ¿un nuevo bloque de oposición?

Déjà vu: Sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez.

El nacimiento del nuevo agrupamiento -Méxicolectivo- fue empañado por la declinación de Cuauhtémoc Cárdenas a participar en él, y por la discusión generada a causa de la descalificación que le hiciera el presidente López Obrador.

Quienes participan e integran una larga lista de políticos, exmilitantes de partidos, exfuncionarios gubernamentales, académicos, investigadores, analistas, exrectores de la UNAM, expresidentes del IFE, artistas, dirigentes empresariales, activistas, integrantes de la comunidad LGBT, derechohumanistas y excandidatos presidenciales del PRI, PAN y de otros partidos menores del pasado.

Llama la atención la extensa pluralidad y la coincidencia en la propuesta, la que podría catalogársele como un proyecto centrista que por momentos nos provoca un muy fuerte déjà vu pues el eje, tanto del diagnóstico, como de las propuestas, nos lleva a las consignas y propuestas enarboladas por las fuerzas democráticas mexicanas durante los últimos 40 años, y quizá más.

Integran un nuevo bloque de oposición a la 4T, no necesariamente con vasos comunicantes con la alianza PAN-PRI-PRD, pues en el nuevo bloque participan integrantes destacados del PAN y, formalmente, del PRI, con lo que ponen, de hecho, distancia de sus respectivos partidos y dirigentes.

Entre éstos podría englobarse a la excandidata a la Presidencia de la República por el PAN en 2012, Josefina Vázquez Mota, a Francisco Labastida, candidato priista en el 2000, a José Narro, exrector universitario e integrante del Comité Nacional del PRI, entre otros muchos.

La participación de Dante Delgado en ese grupo le imprime, además, otro matiz, pues podría ser el arranque o de una candidatura emergida de la confluencia de Méxicolectivo y del partido del exgobernador veracruzano (Movimiento Ciudadano-MC), o de la propuesta de este bloque de una sola candidatura al resto de los partidos de oposición.

Importa mucho apreciar adecuadamente la pluralidad del grupo, pues evidencia la extendida desilusión generada por la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Muchos de ellos promovieron entusiastamente su candidatura en 2018, entre los que enlistamos a algunos:

Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República; Patricia Mercado, senadora de MC y excandidata presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata; Benito Nacif, profesor del CIDE y exconsejero del IFE; Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, exsubsecretario de Relaciones Exteriores con Peña Nieto; Julio Frenk Mora, exsecretario de Salud de Vicente Fox; Josefina Vázquez Mota, excandidata del PAN a la Presidencia de México; Yvonne Ortega, diputada de MC y exgobernadora de Yucatán por el PRI; Francisco Barnés, exrector de la UNAM; Enrique Villa, exdirector del IPN con Calderón y Peña Nieto y secretario de Educación con Quirino Ordaz en Sinaloa; Paola Zavala Saeb, fundadora de Ocupa, organización comunitaria por la paz.

También Mariana Campos, coordinadora de México Evalúa; Ricardo Homs, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación; Juan Calderón, abogado de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; Enrique Vives, presidente nacional del Comité LGBT+ y Rights México; Marcelina Bautista, directora del Centro Nacional de Trabajadoras del Hogar.

Clara Jusidman, Secretaria de Desarrollo Social con Cuauhtémoc Cárdenas, Exdirectora del Registro Federal de Electores.

Francisco Bolívar Zapata, Doctor Honoris Causa por la UNAM, Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; Fernando Gabilondo, médico reconocido en el sector salud y universitario; María Elena Medina Mora, Doctora Honoris Causa de la UNAM; José Woldenberg, ex presidente del IFE, entre otros.

También Andrés Castañeda, coordinador de las causas salud y bienestar en el colectivo Nosotrxs y los medallistas olímpicos Fernando Platas Álvarez, Carlos Mercenario, Jesús Mena y Raúl González.

El diagnóstico efectuado por el grupo es contundente.

Dicen que la democracia está en riesgo, que tenemos un Estado omiso, con un Poder Legislativo abyecto; con un proceso de militarización creciente y de destrucción de instituciones.

Además, el análisis en materia económica concluye que es un desastre en la inversión, con crecimiento cero de la economía en el sexenio.

En el aspecto de la función pública es donde pareciera que regresamos al pasado, de cuando se pretendía acotar el poder de la presidencia “imperial”, pues Méxicolectivo propone que para avanzar en el fortalecimiento de la democracia mexicana se debe “acotar al presidente, fortalecer las instituciones, impedir el manejo discrecional del presupuesto y que el gobierno de la república actúe para alcanzar una inversión semejante al 28 por ciento del PIB”.

Sirva de referencia que al segundo trimestre del año pasado, la inversión privada representó el 86.4 por ciento de la inversión total en México y el 17.6 por ciento como proporción del PIB, en tanto que la inversión pública representó el 13.6 por ciento de la inversión total en México y el 2.7 por ciento como proporción del PIB, así la inversión total ascendió al 20.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El Gobierno, afirman, se comunica y construye con la mentira y la negación de problemas y hay intentos de instaurar un régimen unipersonal que someta a los ciudadanos. La democracia está en riesgo, subrayan.

En su diagnóstico consideran que la economía está derrumbada, el combate a la pobreza está en franco retroceso, y se está "en el umbral de un Estado ingobernable" con la preocupación de que el crimen organizado se inserte en los procesos electorales y estructuras del poder público.

La respuesta presidencial al documento y la presunta participación de Cuauhtémoc Cárdenas fue de antología.

Acusó al tres veces candidato presidencial de la izquierda “de estar ahora del lado de las oligarquías”.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo”. “Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más; no hay para dónde hacerse”, dijo López Obrador.

Definió a Cárdenas como parte del “ala moderada del bloque conservador”.

Cuauhtémoc es hijo de Lázaro Cárdenas, y el nieto de éste, Lázaro, es el coordinador de Asesores del presidente.

¿Habrá llegado a la casa de los Cárdenas la polarización política? ¿O será por las aspiraciones políticas de Lázaro Cardenas (II) que se mantiene en ese cargo, a pesar de las descalificaciones lanzadas por el presidente a su padre?

Para ilustrar la gran comunidad de intereses y el no menos afecto de Cuauhtémoc a su hijo, sirva de ejemplo una anécdota de la campaña presidencial del año 2000.

Como le ocurre a todos los partidos políticos en Chihuahua, respecto de su relación con las dirigencias nacionales, éstas les dedican una ínfima atención debido a que nuestra entidad, en términos electorales, solo representa el tres por ciento de la votación.

Igual actuó Cuauhtémoc Cárdenas en ese año. Al estado de Chihuahua le dedicó sólo dos días en toda la campaña presidencial. Uno de esos días fue el del cierre de campaña.

No pintaba el PRD local en los escenarios nacionales, ni para el candidato, ni para la dirigencia.

Pero en la misma campaña electoral, en la que se celebraba de manera concurrente la elección a gobernador de Michoacán y el hoy asesor presidencial, Lázaro, era el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, para apoyar la candidatura local, efectuó en esa entidad ¡trece giras!

Lázaro ganó.

Méxicolectivo no es un agrupamiento de la izquierda democrática, podría catalogársele de centro. Esa característica le imprimen un indudable valor electoral pues su terreno natural es el de las capas medias, asentadas abrumadoramente en todas las poblaciones urbanas del país y que en las últimas elecciones celebradas le han dado la espalda al presidente.

En los grandes centros urbanos Morena obtuvo menos votos que en la elección presidencial del 2018.

Esto fue más evidente en la ciudad de México, en la que el partido gubernamental sufrió una estrepitosa derrota, tanto en la elección de diputados federales, como en la de diputados locales y alcaldías.

Ante el clima de polarización, del cual el presidente es principal animador, los suscriptores de “Un punto de partida” sostienen que “es tiempo de sanar heridas y apaciguar los ánimos, de mirar el futuro con entusiasmo y generosidad, con decisión y firmeza para construir un México mejor. Es tiempo de atrevernos a lo extraordinario y hacerlo orden de todos los días, de civilizar el futuro e impedir su clausura. La división debe cesar”.

Así, la irrupción de este grupo podría darle un inesperado vuelco a las que podrían ser una de las elecciones presidenciales más disputadas, más polarizadas y ojalá y no, las más violentas.

Se ha repetido hasta el cansancio, Morena podrá ganar la presidencia si la oposición opone más de un candidato, de ahí la importancia de Méxicolectivo, podría convertirse en el catalizador que posibilite una sola candidatura de las fuerzas opositoras y la confrontación perdería aún más la connotación que el presidente enarbola una y otra vez: Que la elección del ’24 es entre los “conservadores” y la 4T.

No, podría ser una elección referendista entre los que desean la continuidad del lopezobradorato y los que lo rechazan.

Aparentemente no sería el caso de las elecciones en Chihuahua, el escribiente no aprecia condiciones para que la versión local de Méxicolectivo pudiera convertirse en un importante factor electoral, probablemente aquí se escenifique una confrontación de los bloques partidistas, Morena y los suyos contra PRI-PAN-PRD.

