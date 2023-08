¿Puedes ser lo que quieras ser?

Esta semana tuve la oportunidad de ir al cine a ver la película de “Barbie”, sin duda alguna está llena de mensajes de gran significado para las mujeres, como era de esperarse esta película detonó muchas situaciones de discriminación, burla y odio hacía las mujeres.

De niña no fui mucho de jugar con barbies, realmente me gustaba jugar más al aire libre, no podía entender cómo le podía gustar tanto a las niñas e incluso a mi hermana el jugar con una muñeca. Barbie es el estereotipo de lo que debería ser una mujer, físicamente hablando, es delgada, largas piernas, medidas 60, 90, 60, es rubia, es joven y no habla, en resumen, es perfecta. Nunca envejece, no tiene celulitis, ni arrugas, es irreal.

Al paso de los años Barbie tuvo que cambiar ya que estaba dejando de ser interesante para las niñas, de ahí surgieron la Barbie doctora, veterinaria, abogada, astronauta y todas las versiones intelectuales que en la actualidad tiene, la mayoría de ellas siguen siendo delgadas y jóvenes, o sea su esencia no cambió, solo su profesión.

En la película Barbie Land (donde viven las Barbies) se muestra un mundo al revés, una utopía matriarcal donde las mujeres dominan, son autosuficientes y exitosas en todos los trabajos importantes y los hombres solo son un complemento, luego en el mundo real (en el que vivimos nosotros) existe el patriarcado, donde los hombres dirigen todo y en donde las mujeres odian a las mujeres y los hombres también odian a las mujeres y es lo único en lo que todos están de acuerdo.

Si analizamos este panorama, nos damos cuenta de verdades muy dolorosas que se cuentan a modo de broma, claro está que es para entretener al espectador y que no sea tan cruda esa verdad, a las mujeres siempre se les ha exigido más que a los hombres, “es literalmente imposible ser mujer”, debes ser delgada, pero no tanto, tienes que ser jefa, pero no debes ser mala, no tienes que envejecer nunca, debes cuidar tu vocabulario, debes ser independiente pero no egoísta, tienes que seguirte preparando aunque seas madre, pero no te prepares tanto porque tienes que ser madre, siempre debes cuidar de otros.

Tienes que arreglarte y estar guapa, pero no demasiado para ser vanidosa, pero no amenaces a otras mujeres al arreglarte tanto porque debes ser sorora, pero no puedes fracasar, ni sentir miedo, ni ser histérica, ni enojarte, ni llorar, debes ser muy agradecida, pero sobre todas las cosas jamás te salgas de lo que ya está establecido. Suena difícil ser todo esto ¿no?, porque al final de cuentas si algo sale mal será tu culpa.

Estas exigencias que nos han enseñado es una violencia simbólica que ha establecido que lo femenino vale menos que lo masculino, pero que podemos hacer que nuestra femineidad sobresalga de otras mujeres y así poder destacar y encontrar por fin la aceptación masculina, se nos ha enseñado que siempre debemos lucir más bonita que la de al lado, más delgada, más callada o menos histérica.

Las mujeres tenemos un solo enemigo que se llama “patriarcado” y que nos ha convertido en víctimas de violencia sexual, de violencia familiar, de feminicidio, de acoso callejero, de sexting, de discriminación, y de muchos temas más, la verdadera lucha es esa, el poder destruir todas esas creencias que nos vuelven el blanco de atrocidades, es momento de estar juntas como las Barbies y luchar por la igualdad ante un mundo que nos sigue vendiendo que el peor enemigo de una mujer es y será siempre otra mujer.

La gran pregunta es: ¿siendo mujer puedes ser lo que quieras ser? Y la respuesta que se me ocurre es, si estás dispuesta a enfrentarte a todo aquello que te dice que no puedes hacerlo, entonces, sí puedes.