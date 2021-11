¿Puede el PAN ganar en 2024?

Vaya berenjenal en el que se metió el dirigente nacional de PAN, Marko Cortés. Asumiendo que estaba en una reunión privada con dirigentes partidarios de Aguascalientes dijo con todas sus letras que el próximo año su partido (y el mío desde luego) solo podía ganar la gubernatura de dicho estado y ningún otro. Y alguien con evidente intención de causar un estropicio decidió grabarlo y difundirlo. Y hoy mismo se constituye en ingrediente principal de todas las columnas, chats, líneas de comentarios de Facebook, cafés, y hasta de las tertulias espontáneas de la fila para las tortillas.

Huelga decir que levantó ámpula y escozor empezando por los militantes panistas de Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, todos con Gobierno estatal blanquiazul, pero también pasa a amolar a hidalguenses y oaxaqueños, quienes al menos reclaman dejarlos hacer su luchita, que no hay peor que la que no se hace.

Hace rato que todos los políticos (y público en general) debemos saber ya que no hay conversaciones privadas. Algunos las aprendemos con los golpes de la vida, y así sucederá al dirigente nacional panista. Hay una chanza que se corre en las reuniones de los comités y dice que, si no quieres que se sepa algo, no lo pienses. Fuera de ese desliz, que permitió por otro lado conocer una dimensión más inexplorada que la fosa de las Marianas (también de todos los políticos) que es saber lo que realmente piensa, queda entrarle al fondo del tema. Saber si tiene razón.

Por definición, todas las elecciones se pueden ganar. Todas. Y el motivo es muy simple, una de las características que debe tener un proceso democrático es la impredecibilidad. O, dicho de otro modo, que no se sepa de antemano quién va a ganar. Si no tiene esta característica no es democrático. Es como decir el huevo de gallina es redondo. Está en la naturaleza de un proceso democrático que no se sepa quién resultará electo. Las reglas deben garantizar esto. Por ello cualquiera puede ganar.

Ahora bien, es evidente que hay elecciones más complicadas que otras. Son raros los casos en que gana el que menos se esperaba al inicio de la competencia, pero existen. En el camino pueden suceder todo tipo de eventos extraordinarios que no pudieron anticiparse, que modifican el curso de la historia. No salgo de lo obvio, lo sé. Pero si todas las elecciones se pueden ganar, pues entonces no se trata de decir si vamos a ganar una elección o no, se trata de decir que vamos a diseñar una estrategia que nos permita ganar pese a las adversidades y condiciones amenazantes.

Yo no daría por descartadas ninguna de esas elecciones. Lo que falta es una intervención dedicada y cercana para definir a quien esté en mejores condiciones de competir y ganar. Las campañas actuales modifican mucho sus intenciones de voto dependiendo de quien vaya al frente de la candidatura. Tristemente, toda una serie factores al interior del partido hacen que se frustre la posibilidad de tener al o la mejor.

Otro elemento es el diseño de la campaña. Siempre hay elementos básicos que deben estar presentes en toda elección triunfadora. Estructura, alianzas, mensaje, hay que hacerlos y hacerlo bien, sin meterse en cosas complicadas. Además de ello hay que considerar lo que es peculiar de cada caso. Cada campaña tiene su circunstancia, su comunicación, su forma. Todo competidor tiene fortalezas y todo adversario debilidades. Y se diseña en función de ellos.

Y lo mismo aplica para la presidencial de 2024, pues el gobernador actual de Aguascalientes le terminó de echar leña al fuego diciendo que Marko Cortés no solo no cree ganar en 2022, sino tampoco la Presidencia de la República.

Aplica lo igual para esa gran elección. A muchos les preocupa que triunfe la continuidad de López Obrador, como hay a quienes les gusta esa opción. Pero más aún, entre quienes causa desazón, muchos creen que es lo más probable. Y aplica lo mismo que digo arriba. Y lo digo por obvio, porque el problema es que se está pensando en una mega estrategia diseñada por un iluminado gurú carísimo y enredado, cuando lo que hay que hacer es lo básico: estructura, alianzas, mensaje. Y empezar a hacerlo ya, ocupando todo el espacio nacional, físico y digital.

No hay nada inevitable. Ningún triunfo o derrota en 2024 están escriturados para nadie.

Con mucha frecuencia me preguntaron, siendo secretario nacional de elecciones del PAN si íbamos a ganar una elección. Especialmente me la hacían si el ambiente era adverso, para hacerme ver como loquito diciendo que íbamos a arrasar. Pero la respuesta siempre fue la misma. “No lo sé. Eso depende de los ciudadanos. Lo que se es que vamos a hacer todo lo que esta de nuestra parte para ganar”.

Así pasó en Chihuahua. Una campaña contra pronóstico con muchos favores adversos ganó Maru. Con razón Marko la pone como opción para la Presidencial. Es un espejo en el que se pueden mirar quienes quieran tener buenos resultados.