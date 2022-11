• Pudo ser peor el desfase con el horario

• Habrá reacomodo con reactivación del Cefereso

• No les va mal a los Loera en la nómina federal

• Viene tarde y sin ganas Adán Augusto

Durante esta semana, o a más tardar la próxima si en San Lázaro llega a ganar la burocracia, deberá quedar corregido el desfase con el horario de Juárez y El Paso, provocado con la nueva Ley de Husos Horarios que dejó a la frontera con el tiempo de la lejana capital del país, no con el de su vecina estadounidense.

A pesar de la gravedad de los daños, por ser el ajuste de otoño-invierno en Texas el cambio de horario no será tan malo como hubiera sido el de primavera-verano, dado que el lado mexicano estará una hora por delante de esta vasta región de Estados Unidos, que a partir de ayer retrasó sus relojes.

O sea, pudo haber sido peor el desfase si Juárez hubiera quedado una hora atrás, por los tiempos críticos de las horas pico, las entradas a la escuela y al trabajo en el otro lado de la frontera; al menos los juarenses no lo sufrirán tanto como los paseños que deban cruzar al lado mexicano a sus actividades.

Tampoco está en riesgo el just on time tan estricto del valioso sector maquilador, como sí lo hubiera estado si la medida aplicara a la inversa, aunque eso no quita los problemas logísticos y de transporte que trajo la tremenda confusión.

Tampoco quita las molestias y la impotencia en la gente que por estudios o trabajo debe combinar actividades tanto de un lado como de otro de la comunidad fronteriza, la cual, en el caso del horario, fue partida en dos, como si en vez de una sola región fueran dos ciudades aisladas.

El error debe subsanarse a la brevedad, sin ambigüedades en la redacción de la apurada reforma que hace falta, la cual nunca dejará de ser evidencia de la poca, casi nula utilidad de los legisladores federales y locales juarenses de todos los partidos. Pecaron de omisos y negligentes.

***

Después de más de un año de gestiones y a casi tres meses del llamado “jueves negro”, ahora sí está listo para ser entregado el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número nueve a la Fiscalía del Estado, por lo que podrá sumarlo como otro Cereso al sistema penitenciario de la entidad.

Cerrado desde diciembre de 2020, increíblemente acaban de terminar los trámites de desincorporación del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le dio largas al Fiscal General, Roberto Fierro, desde octubre de 2021.

El proceso de entrega al estado ha permanecido durante meses en el pantano de la burocracia federal, pues en la gestión del inmueble abandonado intervienen decenas de oficinas tanto de Hacienda como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como otras tantas relacionadas con el sistema carcelario federal.

Por eso es que durante casi dos años ha estado abandonado el penal que hospedó, generalmente como paso previo a la extradición, a narcotraficantes de la talla del escurridizo “Chapo” Guzmán, su famoso operador “El Licenciado” Dámaso López y el fundador de Los Zetas, Miguel Treviño, “El Z-40”, entre otros.

La historia que se sigue escribiendo de este penal data de 2008, cuando comenzó a construirse como parte de un proyecto estatal y federal; el estado terminó entregándolo a la Federación en tiempos de Felipe Calderón, por lo que fue designado como Cefereso Norte 9.

Tras ponerlo a reventar, pues llegó a estar al 140 por ciento de su capacidad, en los dos años de la actual administración fue vaciándose para luego decretar su cierre hace casi dos años, tiempo durante el cual la infraestructura sólo ha estado deteriorándose.

Ahora, antes de que termine el año, supuestamente, podrá pasar a formar parte de la red de prisiones estatales que, en suma, tienen una sobrepoblación del 12 por ciento, por lo que mil espacios del Cefereso que pasará a ser Cereso le caerán de maravilla.

Las dos cárceles con mayor saturación de la entidad son las de la capital, ubicada en el municipio vecino de Aquiles Serdán, y la de Juárez, de donde saldrán los candidatos a ocupar el nuevo penal estatal de la frontera.

El reacomodo que viene deberá hacerse con pincitas porque todo mundo sabe que desde las cárceles son jalados muchos hilos al exterior. Ni Juárez ni Chihuahua están para mayores sobresaltos.

***

De ganar 70 mil pesitos al mes en la Secretaría de Educación Pública -independientes de la jubilación que le paga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)- Manuel Loera de la Rosa, hermano de Juan Carlos, el delegado federal, pasó a ganar más de 180 mil ahora de la Secretaría del Bienestar.

Quién sabe cómo pero su declaración patrimonial y de intereses, de consulta libre en la Secretaría de la Función Pública, muestra que está mejor pagado que el mismo Andrés Manuel López Obrador, aunque supuestamente nadie en la administración federal puede ganar más que el presidente.

El hermano de Juan Carlos Loera dejó de prestar sus servicios en la SEP en mayo de este año. Pasó de ser director de área de la dependencia a ser jefe de departamento en Bienestar en junio, con supuestas funciones de presentar reportes del impacto de los programas presupuestarios del sector social.

Era desconocido el cambio de puesto de una secretaría a otra, más no que estaba muy bien protegido en la generosa nómina federal, que también paga la modesta pensión de 50 mil pesos de la UACJ, porque las autónomas en México de lo que viven es de los presupuestos nacionales en mayor medida.

Ahora que en Morena resurgen las quejas por el olorcillo a nepotismo que sale de la dirigencia estatal de Morena, que encabeza Brighite Granados de la Rosa, sobrina de Juan Carlos y Manuel, los guindas no quisieron quedarse con el dato guardado del mal ejemplo que pone el jefe de los Programas Federales en Chihuahua.

Los críticos morenistas no cuestionan el perfil ni la calidad del funcionario que salta de una dependencia especializada a otra, sino cómo permea la costumbre del gobierno al partido en eso de meter a la parentela o los compadres en la nómina.

No son necesarias muchas explicaciones de lo que está haciendo Granados de la Rosa en la dirigencia morenista, que de facto está bajo el control de la Secretaría del Bienestar.

***

Entre el jueves y el viernes habrá de ser agendada la visita al Congreso del Estado, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dialogar sobre la extensión del plazo constitucional para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública, que ya quedó aprobado hasta 2028.

López Hernández viene tarde al cabildeo en Chihuahua, pero según los morenistas no lo hace tanto por voluntad propia sino por atender la instrucción que le dictó el presidente, su paisano Andrés Manuel López Obrador, de acudir a cada estado a dar un sermón sobre la dichosa reforma a un transitorio de la Constitución.

No importa en lo absoluto que el Congreso estatal habrá de aprobar el dictamen que rechaza la modificación promovida en el Legislativo Federal y apoyada por 20 legislaturas estatales que conforman el Constituyente. La trascendencia jurídica y política de la votación en Chihuahua es nula.

Por eso, también, son cero las expectativas que tienen los diputados locales de la visita que habrá de realizar el responsable de la política interior del país, si es que no vuelve a posponer el encuentro en el que tanto interés tenían tanto el coordinador morenista, Cuauhtémoc Estrada, como la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas.

El mensaje del secretario obradorista estará centrado en reclamar al PRI y al PAN que fueron ellos quienes comenzaron a utilizar al Ejército y la Marina en tareas de seguridad, por lo que ahora exhiben su mezquindad al negarse a una aprobación que es urgente y necesaria, igual que cuando inició la militarización nacional.

Nada nuevo ni efectivo para convencer a los diputados priistas y panistas de cambiar el dictamen en contra que ya está muy cantado.

En todo caso, al menos entre los morenistas la atención habrá de centrarse en las simpatías que logre levantar el tabasqueño en estas tierras, luego de la visita de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del canciller Marcelo Ebrard, quienes parecen ya repartido el pastel guinda de la entidad.