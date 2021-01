Prueba de fuego que muchos no pueden superar

Es en medio de la crisis y no encima de la prosperidad cuando se prueban los buenos hombres y mujeres, y no se diga a los buenos gobiernos que en la adversidad se crecen y sacan lo mejor de sí para enfrentar los problemas que aquejan a la población.

Los que son incapaces de gobernar en la crisis se evidencian por sí mismos, sacan el cobre como luego se dice, porque no tienen en su haber el carácter para enfrentarla aún teniendo la solución al alcance de sus manos. Por el contrario se la pasan quejándose de todo, señalando a diestra y siniestra, creando cortinas de humo para distraer la atención de su ineptitud.

La pandemia es quizá la prueba de fuego para que unos y otros muestren de qué están hechos, también para que la gente compruebe si quiénes eligió para representarlos están haciendo bien su trabajo o actúan por voluntad propia, por intereses individuales. Sean diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el presidente, todos estamos sujetos a la misma prueba, cada cual con su respectiva carga según el tamaño de responsabilidad.

Debo decir, en lo que corresponde al Gobierno federal, se está haciendo un gran trabajo por parte del presidente López Obrador, no solo por actuar en tiempo y forma en atención a la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, y ahora con el brote de sus variantes, sino porque desde el mes de diciembre sumó a México a los países que accedieron a las vacunas que ciertas farmacéuticas han garantizado la cura, a la par de los países de primer mundo de Europa y Estados Unidos.

Pero también nos anima y llena de orgullo que México pueda responder al reto de vacunar a la población cabalmente, siendo que al menos unos 70 países en el mundo solo podrán vacunar en esta etapa a uno de cada 10 habitantes, por escasez de insumos, por falta de recursos económicos, por varias razones. En cambio en nuestro país estará garantizada la vacunación de 100 millones de habitantes en la campaña emergente.

Lo anterior no quiere decir que se dejará a ciudadanos sin vacunar, solo que en la etapa emergente se tratará a la mayor parte de la población, comenzando por el sector médico, que está en la primera línea de combate y ha sufrido ya muchas bajas desde que se llegó el virus. Enseguida están siendo vacunados los grupos vulnerables, personas con enfermedades crónicas y de la tercera edad.

También han sido incluidos en este primer grupo a los maestros, quienes deberán trabajar presencialmente con la población en edad de preescolar, primaria y secundaria, una vez que lleguemos al semáforo verde.

En Chihuahua se comenzó esta semana la vacunación con 19 mil 500 dosis en la primera etapa, que ya se están aplicando y comenzaron a distribuirse en los 30 hospitales que forman parte de la plataforma IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) y que se encuentran en los municipios con mayor población, como Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral.

En breve se activará la segunda etapa a nivel nacional para atender los demás grupos. Para la próxima semana fue anunciada la recepción de más 436 mil 800 dosis, las cuales serán aplicadas a los primeros trabajadores que fueron inoculados a finales de diciembre. Autoridades de salud han informado que la vacuna de Pfizer debe ser suministrada una segunda dosis en un plazo de 21 días.

México es el país de América Latina en donde más dosis se aplicarán, pero también mostrará su generosidad para que los hermanos de los países latinos con mayor rezago accedan a la vacuna y contribuyan al restablecimiento del orden en sus respectivos países.

Por lo anterior la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se encuentran trabajando con el fin de acelerar los procesos para la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, de la cual se van a envasar en México 250 millones de dosis y de aquí se distribuirá a otros países de la región.

La prioridad es por su puesto nuestra propia gente, pero considerando los alcances de la pandemia, de esta en particular, que a esta semana ya ha cobrado más de dos millones de vidas y 93 millones 800 mil personas han sido contagiadas en el mundo, resulta benéfico para los mexicanos no solo en descargo moral por el apoyo a nuestros hermanos de América Latina, sino que es una manera de frenar el brote que atenta contra todas las personas y que no conoce fronteras.

Es cierto, no podemos cantar victoria, pero hablamos de un gran paso frente una pandemia que está dejando ¡mil 106 muertos diarios! y que ya suman más de 136 mil fallecimientos tan solo en nuestro país. Nuestro reconocimiento sincero a los esfuerzos monumentales que está haciendo el equipo interdisciplinario para lograr esto, tanto de la Secretaría de Salud federal, Relaciones Exteriores, Hacienda, y sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador.