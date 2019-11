Protestas y muertes

Desde su exilio en México el expresidente de Bolivia Evo Morales condenó la violencia con que las nuevas autoridades de su país reprimieron las protestas de sus simpatizantes. “Asesinan a nuestros hermanos en Sacaba”, alertó. Efectivamente, nueve simpatizantes perdieron la vida en protestas en Sacaba, cerca de Cochabamba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió a las nuevas autoridades bolivianas que “el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”.

Evo no recordó que sus fuerzas de seguridad también reprimieron. El 13 de noviembre (Evo renunció el 10) la Fiscalía General del Estado señaló que 10 personas habían muerto, ocho por disparos de arma de fuego, en protestas desde el 20 de octubre. El número pudo haber sido más elevado de no ser porque primero la policía y después el ejército se negaron a reprimir a los manifestantes. Muchas de las manifestaciones antes y después de la renuncia, sin embargo, no han sido pacíficas sino violentas. Violenta ha sido también la represión. Este fin de semana el número de muertos ascendía ya a 24.

Bolivia no está sola. En Chile ha habido 22 muertes en las manifestaciones de los últimos meses. Según las autoridades chilenas, varios de los fallecidos realizaban saqueos de tiendas. En Venezuela, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 51 muertos en manifestaciones sólo en 2019; los fallecidos en 2017 fueron, según la fuente que se utilice, entre 127 y 157.

En Hong Kong los manifestantes declaraban en julio que cuatro personas habían fallecido en sus movilizaciones; las autoridades lo negaron, pero el 11 de noviembre falleció un manifestante en una intervención policial mientras que en las subsecuentes protestas perdió la vida un empleado municipal. En las manifestaciones y bloqueos independentistas de Cataluña, España, de este 2019 una persona murió en las afueras del aeropuerto de El Prats, en Barcelona, pero por un paro cardiorrespiratorio y no por golpes o balas. En el movimiento de los chalecos amarillos de Francia 11 personas murieron, pero 10 lo hicieron no por acciones de la policía sino por conductores que utilizaban sus vehículos, principalmente camiones, para arremeter contra las barricadas con que los manifestantes bloqueaban las carreteras. En las protestas de 2017 en México por el aumento en la gasolina se registraron cinco muertos, de los cuales dos eran manifestantes, dos presuntos saqueadores y un policía.

La ideología genera quejas y justificaciones de conveniencias. Evo protesta por la represión actual, pero no por la que tuvo lugar cuando era presidente. Quienes condenan las muertes en Chile justifican las de Venezuela.

En México el presidente López Obrador ha decidido no utilizar la fuerza pública en protestas. Esto ha evitado muertes, aunque ha multiplicado las pérdidas de empresas y personas en bloqueos prolongados, como los de las vías férreas de Michoacán. Cuando los manifestantes realizan destrozos, la solución de AMLO ha sido llamarlos “conservadores”, aunque sean anarquistas. Sólo una protesta de alcaldes en Palacio Nacional ha sido recibida con gas lacrimógeno.

Las protestas se multiplican por el mundo. Las circunstancias son diferentes en cada caso, pero la revolución de las redes sociales ha sido un factor en todos los casos.





Rector liberado

“Nos hicieron mucho daño”, dijo el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, tras su secuestro junto con su esposa en Yautepec. “Ahora entendemos en carne propia lo que viven las familias de las víctimas”. Vera y su esposa fueron rescatados por fuerzas federales y estatales.





