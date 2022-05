Protección para los ciudadanos, no para criminales

Si la estrategia de los abrazos y no balazos fue muy mal recibida por la ciudadanía, la declaración presidencial de que también se protegerá a los criminales, cayó como una gran cubetada de agua fría.

La terrible oleada de violencia que azota el país, y en donde Ciudad Juárez ocupa los primeros lugares en homicidios dolosos, hace ver como contradictoria la actitud del presidente de la República frente a una amenaza real en contra del Estado mexicano. En todo México el crimen organizado hace y deshace por la noche, pero también a plena luz del día. El narco ya influye en procesos electorales sin que nadie los detenga. Mantienen a muchos empresarios presas del miedo y la zozobra. Controlan en muchas ciudades al comercio informal, mientras que al comerciante organizado lo traen sometido con amenazas. En muchas regiones del país muchas carreteras son intransitables debido a la inseguridad. La comunidad migrante también es constante víctima de la delincuencia organizada. El cobro de piso y la trata de personas ha ido creciendo al amparo del narco.

Son incontables los casos de ciudadanos que han sido despojados de sus propiedades y orillados a huir de sus comunidades ante el peligro de represalias. Con cifras oficiales, a nivel nacional ya se rebasaron los 121 mil 141 homicidios dolosos en lo que va del presente Gobierno federal. Los feminicidios ocurridos en el estado de Nuevo León enlutan muchos hogares y la desaparición de mujeres que ocurre en todo México sigue consternando a la comunidad internacional. En Ciudad Juárez la violencia sigue incontenible y ya ha rebasado la capacidad de indignación y asombro de los juarenses. En Zacatecas, el estado se ha convertido en un baño de sangre. En general, el diagnóstico para México es altamente preocupante. Los grupos del crimen organizado se han fortalecido y no tan solo atentan contra las fuerzas del orden, sino que ahora hasta las retan abiertamente y se burlan de ella. Y ante ese panorama el presidente solo atina a declarar que a los criminales su gobierno los va a proteger, porque son seres humanos. De aplicar la ley a ciudadanos que están violándola flagrantemente no dijo absolutamente nada. No se le pide al presidente López Obrador que viole los derechos humanos de nadie, solo que se aplique la ley.

Porque proteger a quien secuestra, a quienes asesinan familias, a quienes enlutan comunidades enteras y provocan el éxodo de ciudadanos resulta incomprensible, incongruente e insultante para la mayoría de mexicanos.

Ciudad Juárez, Cancún, Tijuana, León, figuran entre los municipios más violentos. Los casos de los colgados o los descabezados, así como fosas clandestinas han causado conmoción mundial, sin embargo, al interior de México la capacidad de asombro e indignación sigue reduciéndose.

En muchas regiones del país el narco ha invadido incluso la esfera electoral al patrocinar campañas e imponer a sus candidatos y amenazar a los aspirantes opositores. Controlan muchos municipios por medio de amenazas y ataques contra las autoridades.

Son tantos los actos criminales que analistas y expertos internacionales alertan de una posible normalización de la narcoviolencia en América latina. Expertos advierten que el respeto por la dignidad de las personas es cada vez menor. Se observan actitudes cada vez más crueles en esta región donde la violencia generada por el narco, se ha vuelto un común denominador.

Los grupos criminales en México están cada día más fortalecidos en armamento y económicamente. Son cada vez más violentos, y sus ataques más directos a la ciudadanía en general. El desafío a las autoridades ya es intolerable e insostenible. El daño que le hacen a la sociedad mexicana es preocupante. Sin embargo, el presidente tiene otros datos. Porque precisamente es a ellos que tanto daño le hacen a México, a los que AMLO quiere proteger. Es a estos grupos de criminales a los que quieren protegerles sus derechos humanos. A ellos que tanto sufrimiento provocan son a los que se busca proteger. No se trata de matarlos en caliente como afirmó el jefe del Ejecutivo, se trata de aplicarles la ley a quienes actúan fuera de la misma. Pero el presidente quiere predicar y si se puede, perdonarlos o exculparlos. Como si la ley no existiera y como si su comportamiento fuera apropiado. Defender y proteger a quienes dañan y ofenden al pueblo, y violan la ley es una ofensa al Estado mexicano. No se le piden al presidente juicios sumarios o paredones, solo aplicar la ley.