• Promueve sin éxito burlas contra Maru

• Ni por “El Pichú” es incluyente el Congreso

• Son territoriales los cuatro pilares de Cruz

• No deberá tener piedad el auditor superior

No se ha atrevido Javier Corral a subirlo a sus redes sociales, tal vez porque sin el poder ya no alcanza a comprar los aplausos de los bots, pero sí en sus estados de WhatsApp trae su campañita para tratar de mofarse de Maru Campos.

Igual que su hermana Leticia, según quienes conservan sus contactos del celular, les ha dado por poner la imagen con un texto que han de considerar gracioso.

“Faltan 66 días (la cantidad es variable) para que termine el año y es culpa de Corral: Maru Campos”, es la frase escrita con puras mayúsculas. La imagen, en versión digital de La Columna.

El mensaje no es ingenioso ni creativo; para colmo, sin tomar en cuenta detalles como que el exgobernador es de los menos populares que han ocupado la silla del jefe del Ejecutivo.

Más que algo espontáneo, se habla de que fue un intento de anuncio promocional soltado por Corral Jurado desde las sombras, para hacerse la víctima, como le encanta.

Quería presentarse como la obsesión personalísima de la gobernadora que lo doblegó desde que era candidata del PAN.

Buscó primero algo de impacto con la supuesta graciosada, porque decía a sus pocos amigos que en estos menos de dos meses de administración de todo le echaba la culpa Maru, desde la enorme deuda hasta la crisis de inseguridad y violencia.

No le pegó el argumento; ni quienes antes le eran leales tienen cómo defender que no es su culpa el coctel de crisis que heredó no sólo a Campos Galván sino a todo el estado.

El exgobernador, además, ni siquiera tomó en cuenta que su sucesora cada vez lo menciona menos. Lo ha echado al basurero de la historia y su discurso se ha centrado en mirar hacia adelante, no hacia atrás porque sería pura pérdida de tiempo.

Pero hay más: ni siquiera se puso a pensar que él mismo duró no unas semanas o unos cuantos meses culpando a su antecesor, lo hizo prácticamente todo su gobierno, lo que terminó por llevarlo casi a nivel psiquiátrico, dado que cualquier postura en contra la catalogaba como duartista.

En fin, promueve Corral las burlas contra Maru sin el mínimo cuidado para no pisarse su propia cola.

***

Las recientes complicaciones de salud que padece el diputado Gustavo “El Pichú” de la Rosa Hickerson, que lo han orillado a tener que desplazarse en silla de ruedas dentro del edificio legislativo, han puesto en evidencia que el concepto de inclusión está en el completo olvido en el Congreso.

El diputado morenista tiene un sinfín de barreras en el Pleno del Poder Legislativo, las cuales no le permiten ocupar su espacio asignado, ya que la silla de ruedas no se puede desplazar con facilidad por el apolillado edificio.

La consecuencia de esto es que en la sesión del pasado jueves, su participación fue vía remota, a pesar de estar en vivo y a todo color en la sala contigua del pleno, la cual es el centro de trabajo de los equipos de Asuntos Legislativos.

Ni qué decir cuando “El Pichú” quiere hacer uso de la palabra o emitir algún posicionamiento, ya que le resulta imposible subir a tribuna, debiendo conformarse con un micrófono inalámbrico a la entrada del Pleno.

Las fotos, visibles en versión digital, son muestra clara de cómo la máxima tribuna es la menos preparada en materia de inclusión con caminos o rampas especiales.

Y eso que se trata de un diputado que repite, que ya estaba ahí antes de quedar en silla de ruedas, con todos los beneficios de las dietas y arrimadijos, con todos los privilegios que les paga el pueblo a los señores legisladores.

Si así tratan al privilegiado, ya ni soñar que se habilite alguna especie de curul para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Ellos no merecen ser representantes del pueblo.

***

Los opositores a Cruz Pérez Cuéllar han visto con preocupación lo que a todas luces es evidente, las prioridades marcadas en el rubro social con una clara orientación territorial, señal de que el alcalde morenista no se dormirá en sus laureles.

Cuatro áreas se distinguen como pilares de la gestión apenas iniciada, tanto por el reordenamiento que han hecho sus titulares como por la limpia general emprendida casi desde el primer día de la administración.

Se trata de Desarrollo Social, con Arturo Urquidi al frente, así como de la Dirección de Centros Comunitarios, que controla más de 40 espacios en la frontera y dirige María Antonieta Mendoza.

Además se encuentran entre esos pilares el área de Atención Ciudadana Zaragoza, a cargo de Andrés Domínguez Alderete y, por supuesto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que encabeza la esposa del alcalde, Rubí Enríquez.

En todas esas dependencias se han puesto en marcha planes de eficiencia administrativa, con más personal operativo y menos burocrático, para atender necesidades de cientos de miles de juarenses, lo que lleva implícita una muy alta carga política.

De los titulares que dirigen cada área no hay mucho qué decir para comprender las dimensiones del plan social de Pérez Cuéllar.

A la cabeza su esposa, que le ha puesto un sello distinto a la forma de dirigir la política del ramo, y además reforzada con “El Negro” Urquidi, de todas las confianzas del presidente municipal, no de ahora, sino de hace muchos años atrás.

Los movimientos se ven desde ahora como una estrategia orientada a 2024, contra la cual van a batallar para competir eventuales rivales de Pérez Cuéllar, dentro y fuera de Morena.

***

Si desde la cuenta pública 2019 ha emitido fuertes señalamientos el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, en la del 2020 que está por concluir y las siguientes no deberá tener piedad con el desastre que dejó el corralato. Y no sólo por la vía administrativa, como ha dicho, sino también por la penal.

En los casos de retención o desvío de fondos por parte de la Secretaría de Hacienda durante el quinquenio pasado, todo se ha terminado estancando a la hora de llevar las observaciones de auditoría a la promoción de responsabilidades administrativas o a las denuncias penales.

Ahora tiene la vía totalmente libre para actuar el responsable técnico y operativo de la fiscalización de los recursos estatales. Ahora no enfrentará presiones que lo obliguen a guiarse por consideraciones políticas.

Aunque se pretenda mostrar como un asunto menor, es una violación grave no entregarle los recursos a las universidades, al Ficosec, Fechac y Cruz Roja, pese a las disposiciones legales que obligan al Gobierno del Estado a dárselos luego de ingresarlos a las arcas estatales.

Con la retención ejecutada por el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, no sólo se pone en evidencia el desastre financiero que privó en el gobierno de Javier Corral, sino que se pasó por encima de autonomías, derechos y garantías de los demás.