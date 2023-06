Programas sociales: no trueque su voto

La palabra trueque proviene del francés y significa engañar, regatear, o traficar. Desde el primer trueque en Atenas, hace más de dos mil 500 años, los políticos han practicado el arte corrupto de comprar votos. Por ello recordemos: el voto no se debe vender o comprar, es un delito electoral establecido. Los ciudadanos pueden votar en secreto y libremente por quien ellos quieran, sin compromiso alguno, a pesar de recibir algún regalo o favor. La coacción hacia los votantes en intercambio de beneficios económicos está prohibida legalmente.

Sin importar por quien vote usted en su momento, si es que vota, recuerde, los fondos de los programas sociales se pagan entre todos los mexicanos contribuyentes. Otro dato de interés púbico que vale mencionar es que, usualmente, cuando la ayuda social incrementa en un país, los impuestos también lo hacen. Tarde o temprano, toda la sociedad paga por las decisiones de los gobernantes.

PUBLICIDAD

Frente a las elecciones del 2024, las campañas ya saturan México. Las tarjetas y pensiones de ‘bienestar’ están de moda en el gobierno actual. Anteriores administraciones también han implementado programas de asistencia social, aunque en menor escala. Actualmente, lo criticable es que, por un lado, el Gobierno federal advierte que el voto no se puede comprar, que es un delito denunciable. Pero, por otro lado, el nombramiento como delegado de los llamados programas de bienestar les interesa a muchos aspirantes políticos, que lo utilizan como un trampolín de lanzamiento en sus campañas. La razón es obvia, los programas sociales inyectan dinero directamente a muchos mexicanos, y estar relacionado con esos programas es percibido como una ventaja política. En la práctica, desafortunadamente, se utiliza como herramienta de propaganda. Miles y miles de personas de edad avanzada o con retos económicos pueden ser fácilmente encandiladas con las tarjetitas bancarias, aunque a veces ni les depositen, o, aunque a algunos solo les depositen cerca de las elecciones.

La presente administración de México reforzó seis rubros de asistencia social que le han dado popularidad: 1. Pensión para el beneficio de los adultos mayores. 2. Producción para el bienestar. 3. Bienestar de los hijos de madres trabajadoras. 4. Becas para el bienestar de estudiantes 5. Sembrando vida, y 6. Jóvenes construyendo el futuro. Todos los rubros, como vemos, recibieron nombres que ya de por sí suenan muy bien, excelentes herramientas de propaganda política.

En Chihuahua, es por eso que el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa – excandidato a la gubernatura del estado que se destapó recientemente para competir contra el actual alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, después de perder el estado frente a la actual gobernadora- se intenta aferrar a su nombramiento como superdelegado de bienestar, a pesar de que ya le pidieron su renuncia.

El delegado federal fue quien finalmente anunció la entrega de tarjetas a ocho mil beneficiarios en el centro de la ciudad durante la semana, como reportó este medio. Ahora que se acaba el sexenio, anunció que competirá por la alcaldía contra el actual presidente municipal, por lo que anda muy involucrado con la entrega de los plásticos. Trascendió también que no quiso entregar las oficinas de la dependencia federal hasta enero, a pesar de que la secretaria de la dependencia, Ariadna Montiel, con quien rompió, supuestamente le pidiera su renuncia.

A pesar de su poderoso ‘virreinato’, Loera de la Rosa, quien fuera un candidato de Morena muy popular en su momento, sobre todo al avanzar la cuarta transformación en el país, individualmente ha perdido credibilidad política debido a sus problemas privados, pero también debido a su cuestionable alianza en las pasadas elecciones con el ex gobernador Javier Corral, quien ahora es investigado por violaciones a la ley de testigos protegidos, además de que varios de sus funcionarios están en la cárcel, o son investigados por actos de tortura, o corrupción. Al final de su mandato, Corral salió muy mal parado, y ahora enfrenta denuncias directas o indirectas.

Mas queda mucho tiempo en el rumbo hacia la presidencia de Ciudad Juárez, y si reviven sus seguidores, pudiera darle pelea a Pérez Cuéllar, algo que en este momento no se ve cercano. Por lo general, a los políticos y burócratas de segundo y tercer nivel les interesa seguir cómodamente en sus empleos, y prefieren no experimentar sobresaltos. Además, los dos actores políticos pertenecen ya a Morena, lo cual reduce una posibilidad de un cambio real para los ciudadanos interesados en la alternancia real del poder.

Reiteramos, el nombramiento como delegado de bienestar es usado, a lo largo y ancho de México, de manera cuestionable, como trampolín político. Aquí los Institutos Electorales debieran tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, en Delicias, fue nombrado José Alberto Lara Hernández como nuevo delegado regional de bienestar, tras el sensible fallecimiento por causas desconocidas de Sergio Ramos Lechuga, delegado anterior, en diciembre del 2022. Claramente Morena intenta que este departamento sea la ‘cara visible’ de su partido: “Para nosotros es muy importante recalcar que nuestra prioridad como dependencia, como cara del gobierno federal en la región 3 de Chihuahua, es dispersar los apoyos oficiales”, dijo al tomar el mando.

Los políticos no toman decisiones a lo ligero, estudian las tendencias, los márgenes de preferencia, etc. Su objetivo es muy simple: ganar el poder, por lo que se vuelven predecibles. Aunque aparenten tener motivaciones idealistas o de otras índoles, al final, lo que les importa es ganar. He ahí el meollo del asunto de las tarjetas de bienestar y de los programas sociales.

Para efectos de reflexión de este artículo, y ante la escasez de datos públicos duros creíbles sobre el tema en Chihuahua, analicemos las principales conclusiones una encuesta directa de preferencias electorales en el estado de Durango realizada por Ulises, Beltrán y Asocs, S C.:

1. El único conjunto de beneficiarios en el que el porcentaje de votantes de Morena es mayor al de los votantes de otras alianzas es en el de adultos mayores. 2. La pensión de adultos mayores es la que está asociada con una ventaja marginal de Morena, de hasta de ocho puntos. La encuesta de salida fue realizada en 60 secciones electorales, en donde se entrevistó a 2,800 ciudadanos durante las elecciones de Julio del 2022. Actualmente, Morena, no es el único partido que es relacionado con beneficios sociales, pero sí es percibido como el que más programas sociales de ayuda apoya; y aunque la diferencia en puntos no es abismal, lo candidatos de la cuarta transformación, principalmente, perciben la diferencia porcentual como valiosa ante la polarización política en el país.

Está claro, el gobierno federal y la cuarta transformación, ya en plena y total campaña, consideran los beneficios sociales como su principal plataforma político-electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en Twitter que, en el 2024, el gobierno tendrá tres prioridades principales. La número uno es “el fortalecimiento de todos los programas de bienestar”. Para evitar hacer propaganda no enlistaremos aquí las demás.

Habrá quien esté en desacuerdo con este ángulo de enfoque, cada quien es libre de pensar como quiera, Aquí solo analizamos la información y las tendencias desde una perspectiva crítica e independiente. En otros tiempos, ante el descaro de los gobernantes que representaron partidos más conservadores, llegamos a pensar que la alternancia política mejoraría a nuestro país.

Entendemos que Morena llegó para quedarse, y que, por lo general, los partidos de antaño andan casi moribundos, heridos. Si no se renuevan en su totalidad, perecerán. La cara política del país ha cambiado, aunque la desilusión hace mella día a día. Desde aquí en el norte, lo que observamos es que, después de casi cinco años que lleva el gobierno de AMLO, la corrupción en México no ha sido erradicada, la inseguridad ha empeorado, los generales del ejército y los cercanos de AMLO gozan de impunidad, la militarización avanza, se atacan las instituciones electorales, mediáticas, y judiciales del país. Las expropiaciones van a la alza, y el gobierno, como siempre - sea cual sea - sigue demostrando ser muy ineficiente para administrar recursos, y muy bueno para gastarlos. Ante una democracia tan joven y frágil, los resultados no han sido los mejores.

Por ello hacemos hincapié, si usted no se identifica, o no está de acuerdo con lo que dice y hace el presidente o cualquier otro funcionario público, y recibe beneficios sociales, no se deje intimidar, usted no está obligado a votar por los candidatos de Morena o de ninguna otra organización política. Nadie puede presionarlo, pase la voz.

Jerry79912@yahoo.com

Con información de nexos.com.mx