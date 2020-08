Programa de mejoramiento urbano en Juárez

Tal como lo anuncia el Programa de Mejoramiento Urbano, las seis obras que se realizaron en el ejercicio del año 2019 en Ciudad Juárez por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atendieron la vertiente que tiene como objetivo el mejoramiento integral de barrios. Se hizo a través de intervenciones puntuales ubicadas en barrios con problemáticas sociales: algunos de ellos enfrentan la marginación, otros inseguridad y violencia, y algunos más la carencia de la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo integral de los jóvenes y niños. Más, de acuerdo a la naturaleza de las obras, idóneamente no sólo ellos se verán favorecidos: familias enteras tendrán la posibilidad de mejorar su salud y sus condiciones de vida; por su parte, la comunidad en general disfrutará al pasear por la principal avenida de la ciudad con una imagen urbana renovada porque, fundamentalmente, la razón de ser del Programa de Mejoramiento Urbano, es la mejora de la habitabilidad urbana.

Las intervenciones se enfocaron a proveer equipamiento urbano e infraestructura básica y complementaria. Entre los proyectos se incluyeron acciones de renovación, rehabilitación y acondicionamiento de espacios públicos y de incorporación, además elementos ambientales del diseño urbano y del paisaje con la consigna de mejorar la imagen urbana y dar a la población, especialmente a los más marginados, los espacios e infraestructura con cierto nivel de calidad.

El Centro de Salud Urbano, ubicado en la colonia Tierra Nueva, es una obra de alto perfil social que beneficiará a cinco mil 172 hogares. Brindará atención primaria a la salud comunitaria, como consulta externa, primeros auxilios, urgencias, control prenatal. Por su parte, la colonia Francisco Villarreal cuenta ahora con un Jardín Vecinal que luce un diseño dinámico e innovador; proporcionará áreas de esparcimiento, pista de patinaje, mirador para la convivencia de la población y centro comunitario con dos salones y baños.

Una obra que es ya un referente en el poniente de la ciudad es el Polideportivo “La Montada” que se localiza en la colonia Ampliación Fronteriza. Esta obra alojará actividades deportivas, artísticas y culturales en beneficio de la población del polígono de atención prioritaria a la que dará servicio. Otra obra similar, el Parque Polideportivo Revolución, se ubica en la colonia Revolución Mexicana. La intervención consistió en la rehabilitación del parque con trabajos de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, equipamiento y obras exteriores que permitirán practicar deportes y convivencia en beneficio de cinco mil 150 hogares.

En el Centro Comunitario Zaragoza, en beneficio de tres mil 90 hogares, se trabajó en el proyecto ejecutivo y en la obra que se ubica en la colonia Terrenos Nacionales, la cual incluye instalaciones, equipamiento, acceso, jardinería y obra exterior. Por último, menciono el Mejoramiento de la Imagen Urbana de la avenida Juárez y 16 de septiembre, históricamente el primer y principal rostro de la ciudad ante los visitantes extranjeros. La imagen que hoy muestra se debe a las acciones de pavimentación, alumbrado y áreas verdes que se ejecutadas a lo largo del trayecto que da continuidad al Paseo de las Luces de la vecina ciudad de El Paso, Texas.

En total, el Programa de Mejoramiento Urbano dispuso de $161,111,016.48 en beneficio de la sociedad y pudo haber sido más si no se hubiera cancelado la construcción de cuatro diques que esperamos Conagua los construya dado el compromiso que adquirió, lo cual vendría a solucionar graves problemas de inundaciones al poniente y suroriente de la ciudad.

Salvo algunos aspectos aplaudo estas obras; durante la inauguración el secretario de la Sedatu mencionó que para garantizar la calidad de las obras solicitó su diseño a la UNAM. En su momento comenté en este espacio sobre esta suerte de desaire hacia los profesionistas locales y, como era de esperarse, el proceso de construcción hizo evidente el desconocimiento que en el “centro” se tiene de nuestra región: se tuvo que levantar la piedra en banquetas de la avenida Juárez, los espacios no tenían la altura para alojar las instalaciones de los aires lavados, se especificaron materiales que no existen en la región… en fin. Por esta ocasión, como en muchas, no fuimos profetas en nuestra tierra.

.