Proceso interno de Morena

La ley tiene la característica de ser imperativa, unilateral y coercitiva. De otra forma, no pudiera llamársele ley. Es decir, dentro del pacto social al que aspira todo pueblo, se ceden libertades individuales a favor de la colectividad que crea (o reconoce) un ente superior que es el Estado. El Estado tiene el atributo de emitir normas y aplicarlas, precisamente para hacer la convivencia social más llevadera.

Este es un tema básico desde cualquier perspectiva, sea desde la óptica de la ciencia política, el derecho o cualquier otra rama del conocimiento.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando quienes deben aplicar la ley son los primeros en pisotearla? Esa ha sido la cara de Morena, López Obrador o cualquier otro personaje vinculado a la Cuarta “Transformación”.

En aras de poder tener un proceso electoral más controlado, equitativo e imparcial, diversas reformas político-electorales han tenido lugar en México. En mi caso, he sido un férreo crítico del puritanismo con que hemos establecido un marco jurídico absurdo: desde las vedas electorales, las mordazas, hasta el fundamentalismo adoptado por autoridades electorales para establecer cuotas, más allá de la propia ley, con el afán de socializar una misandria colectiva y generalmente tolerada.

Es decir, en lo personal, estoy en contra de muchas normas electorales que existen actualmente en nuestro marco jurídico. Sin embargo, como bien dijo el connotado constitucionalista Diego Valadés: “Si no les gusta la Constitución, cámbienla; pero si no la cambian, cúmplanla”. Es decir, la potestad de emitir leyes y aplicarlas le corresponde al Gobierno, quien actúa a través de sus agentes, los gobernantes.

En días pasados, MORENA anunció que llevará a cabo su proceso interno para la elección del candidato a la Presidencia de la República. Después se desdijeron, y comentaron que no era para ello, sino para elegir a una especie de Tlatoani guinda llamado “Coordinador de la Transformación”. En pocas palabras, MORENA y sus actores siguen en su lucha quijotesca; para ellos, todo se arregla dotándolo de las palabras “esperanza” “nación” “transformación” o “bienestar”. El país se encuentra peor que nunca, pero ya no tenemos SAE sino “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”. Así de tonta es nuestra escena política.

Pero bueno, al margen de nombres, etiquetas, cargos, y demás, el proceso para elegir al “Coordinador de la Transformación” (cargo que no existe en el régimen estatutario de MORENA) no es más que un eufemismo para elegir al candidato a la Presidencia de la República.

La ley es muy clara al establecer que los partidos políticos deberán iniciar sus procesos internos la tercera semana de noviembre y elegir a sus candidatos dentro de los sesenta días siguientes. Sin embargo, Morena ya decidió que ellos desde septiembre tendrán a sus candidatos. Es decir, cuando el proceso electoral quizá ni siquiera ha arrancado, Morena tendrá abanderado. Una vez más, la ley es para Morena solamente una sugerencia, un catálogo de buenos deseos que puede o no cumplirse a voluntad.

Esto implica muchísimas complicaciones de carácter jurídico. Primeramente, al no ser un procedimiento normado dentro de sus estatutos, no existen medios de solución de controversias para la decisión que se tome. Es decir, si existen inconformidades, no habrá cauce estatutario para reconducir el proceso, por lo que tendrían que proceder en contra del proceso oportuno una vez que haya una enorme cargada política.

Por otro lado, el tema de la fiscalización de gastos. Al no ser un procedimiento electoral propiamente, entonces no habrá forma clara de contabilizar dichos gastos. Se estará apostando a la opacidad.

MORENA no entiende que no es momento de tomar una decisión de esa trascendencia. Intentó una reforma electoral constitucional que no pasó. Después aprobó un “Plan B” que está tambaleándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo peor de todo es que en el Plan B que ellos mismos aprobaron, establecieron con su mayoría que la elección de candidatos se llevaría a cabo hasta diciembre. Ellos ponen las reglas, y ellos mismos las violan.

Ahora bien, ¿qué vendrá una vez que Morena elija a su candidato? Seguramente mayores violaciones al procedimiento electoral, pues será un personaje que haga campaña durante nueve meses. Si el INE le niega el registro a quien fuera el candidato de MORENA por incurrir en actos anticipados de campaña, desconocerán dicha determinación y continuarán pisoteando el marco legal.

Existen varias ‘corcholatas’, pero con posibilidades reales parecería que solamente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pueden hacerse de la candidatura. López Obrador ya delineó el proceso y determinó que una de las corcholatas que no resulte ganadora, será líder de la bancada en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasaría si esa corcholata no favorecida fuera Claudia Sheinbaum? Ella no podría ser legisladora por la prohibición constitucional contenida en el artículo 55, fracción V, tercer párrafo de la Constitución. Nuevamente, Morena violando la ley.

Al margen del formalismo legal, es importante analizar también el contexto político. Parecería que Ebrard sería la carta más fuerte de Morena al gobierno. Lograría aglutinar a Morena y algunos otros votos de un sector moderado de la población. Si fuera Sheinbaum, Ebrard sería candidato del Movimiento Ciudadano o de alguna otra fuerza política (excepto la Alianza Va por México) robándole votos a Morena. Es quizá el escenario más favorecedor para la oposición.

Es importante reiterar (como lo he manifestado en este espacio en múltiples ocasiones) que la elección de 2024 será del obradorismo contra el antiobradorismo. Por ello, la oposición debe postular un candidato fuerte, aguerrido, y que tenga la capacidad de enfrentarse al gobierno, pues será una batalla inédita en la historia política reciente de México.

La sociedad debe valorar que este gobierno ha quedado a deber en todas las áreas. El que dijo que acabaría la inseguridad de México en seis meses, se la pasa culpando a sus antecesores de que la violencia siga a la alza. El mismo que prometió tener un sistema de salud como el de Dinamarca, es incapaz de proveer medicinas para niños con cáncer. El que dijo que no militarizaría el país, ha militarizado cada uno de los sectores estratégicos del gobierno. López Obrador miente sin reparos cada vez que habla.

Para López Obrador debe ser difícil no ser el centro de atención en el proceso electoral que se avecina. Sin embargo, el poder es cíclico. El elector debe entender que el país va de mal en peor y que esta epidemia llamada “Cuarta Transformación” debe acabar pronto.

En Chihuahua, no queda claro con quién están apostando los grupos locales de Morena. Cruz Pérez Cuéllar (aliado de Ricardo Monreal) no ha dado señales claras de apoyar a algún candidato. Sabe que llegue quien llegue, deberá apoyarse en el principal político de Morena en la entidad. De los diputados locales y funcionarios federales en Chihuahua con esa afiliación política, no hay mucho qué decir.