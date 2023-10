La semana pasada hablamos del inicio del proceso electoral local, que ocurrió ya el 1 de octubre. Pero se realiza de manera concurrente, en Chihuahua desde el año 2018, el proceso electoral federal, que empezó ya un mes antes.

Este miércoles el tribunal electoral del poder judicial de la federación, conocido por costumbre como “TRIFE”, resolvió mover el calendario de realización de precampañas. Originalmente estas deberían iniciar el próximo 5 de noviembre, y ahora será por ahí del 20 de noviembre, el INE decide. Este hecho tiene alguna relevancia por varios lados. Una es que este periodo prácticamente se desarrollará durante las fiestas decembrinas, navideñas, hollydays, puente Lupe-Reyes, o como cada uno lo asuma, pero es básicamente tiempo de fiesta, familiar, en el que difícilmente tienen cabida procesos políticos y electorales. En resumidas cuentas, nadie hará caso a lo que ocurra aquí en estos temas, de por si poco atrayentes para la gente normal. Porque, aunque tenga simbólicas similitudes, no es lo mismo traer de piñata a los adversarios que darle con fe, ciega como es, al atrayente objeto que una vez impactado nos entrega su colación de recompensa. Otro previsible efecto es que las acorten, debido a que la fecha de término sería el 18 de enero, y esto deja muy poco espacio para auditar el gasto de los procesos que se hayan realizado, pues estarían cercanos a fecha de registro e inicio de campaña, mediados de febrero e inicios de marzo respectivamente. Entonces sí, precampaña va a terminar con una amigable rosca de reyes. Y el último impacto es que quizá mueva el período de precampaña en Chihuahua, pues de dejarlo como está se empalmarían casi totalmente, y eso es difícil de vigilar, más si la campaña local empieza casi dos meses después de la federal.

PUBLICIDAD

La pregunta es ¿quiénes entrarían en escena en el periodo de precampaña federal? Pues quienes aspiren a la presidencia de la república, al senado y a la cámara de diputados por los respectivos partidos o coaliciones. Lo primero que uno dice es ¿y que no las coaliciones eligieron ya a sus candidatas a la presidencia? Pues no. Tampoco hay coaliciones siquiera. Solo en México pasan estas cosas. Por eso para lo que otros es surrealismo para nosotros es costumbrismo.

Veamos lo de las coaliciones. En teoría habrá dos, por un lado, la que se ha llamado “juntos hacemos historia” conformada por Morena, Verde y PT. Y otra llamada “frente amplio por México” conformada por PAN, PRI y PRD. Movimiento Ciudadano no se quiere juntar con estos segundos y quizá vaya solo. También irán solos por ley tres partidos nuevos que no recuerdo cómo se llaman ni a que le tiran. No se puede decir todavía que sea un hecho porque ambos deben resolver primero varias cosas, que son las que ocurren antes de inicio de precampaña y el motivo por el que el TRIFE amplió el plazo. Primero, abanderan un programa de gobierno en el que coinciden, y aunque para muchos es un mero trámite deben tener cuidado con lo que escriben. Pero lo más complejo es postular a los mismos candidatos, si es alianza total. Y eso significa ponerse de acuerdo quién pone cuál. Por ejemplo, senadores. Deben decir qué partido postula en cada estado. Luego deben definir quién pone la primera fórmula y quién la segunda. Luego cuáles son mujeres y cuales hombres. Y eso no es nada sencillo. Poco más fácil para Morena, porque sus patiños aportan casi nada. Más complejo en el frente amplio porque tienen fuerzas más equilibradas, en lo que respecta a PAN y PRI. Y eso les va a consumir esfuerzo, provocar molestias entre los militantes que querían otro acomodo, no se sientan representados, consideren que se cedió mucho a los otros, y así por el estilo. Se llama “la condición humana”. Y luego algo parecido para diputaciones federales, pero esos son 300, y el problema empieza con los distritos ganables para cada uno. Tarea hercúlea.

Esto visto como Chihuahua, es muy interesante. En el Senado lo que es un hecho es que cada coalición debe postular a un hombre y una mujer. Pero cada uno resuelve cuál es el primer lugar y que partido los propone. Esto hasta donde se no está definido en ningún caso, porque el acomodo debe ser nacional, es decir en la mitad de los estados debe encabezar mujer. Difícil saber ahora cómo será en Chihuahua, aunque los medios han dicho que en el frente amplio encabezaría mujer. En este caso, lo lógico es que el PAN será el que ponga la primera fórmula. Lo lógico es que PRI pusiera la segunda, aunque hay estados en que quiere poner las dos y si es así debe compensarlo con estados donde la fuerza PAN es mayoritaria, como aquí. Por tanto, está abierto aun esto, no hay definición. En el caso de Morena, lo más probable es que ambas candidaturas sean morenistas. Se ve difícil que repita alguno de los que actualmente ocupan la posición, aunque por primera vez en la historia, tienen oportunidad de reelegirse. A partir de ahí el pleito es tribal. Que le toca proponer a Adán Augusto como compensación, y ya sabemos quién sería la elegida. Pero como ya están en lucha de facciones, pues otras corrientes, muy, quieren lo mismo. Y esto apenas empieza.