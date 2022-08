Problemas anunciados en el BRT

Nada hay más condenable y digno de reproche que suceda una tragedia a pesar de que se advirtió que sucedería, y nadie hizo nada para prevenirla o evitarla, porque entonces incluso se podrá atribuir a quien se le avisó, una responsabilidad directa, al menos por omisión. No hay nada que justifique la inacción, ante lo que se sabe de cierto que sucederá si no se toman las debidas previsiones.

Y no estoy diciendo que se tenga que responder a actos de adivinación o videntes, nadie puede saber qué pasará en el futuro, pero sí hay sucesos que fácilmente se pueden prever. Si dejamos a un pequeño de apenas unos meses de nacido en una cama sin protecciones laterales, y sin la vigilancia permanente de un adulto, con toda seguridad se caerá de la cama.

Si dejamos nuestro automóvil abierto, en una zona de alta marginación, con toda seguridad no lo encontraremos al regresar. Esos son los tipos de sucesos que se puede adelantar que ocurrirán, con un muy alto porcentaje de probabilidades de que así será.

Hace ya más de dos años, cuando el gobierno de Javier Corral anunció el proyecto del BRT 2, que incluía también la pre troncal de la Gómez Morín, por la forma en que se proponía y los tiempos de su administración, muchas voces salieron a advertir sobre la premura de su construcción, y los fuertes inconvenientes que traería la obra a la vialidad de esta frontera. Y así pasó.

En ese momento, las voces inconformes de la sociedad no fueron suficientes ni tan fuertes como para impedir la obra, ese era el momento. Ahora que ya está prácticamente concluida la obra, solo queda realizar las acciones o tareas necesarias para que funcione adecuadamente, y cumpla con los objetivos de una obra así.

En ese momento, hace dos años, la sociedad, los ciudadanos, debieron realizar todas las acciones necesarias, todas, para impedir la obra, o para que se readecuara desde su proyecto original. Pero ni hubo las suficientes voces inconformes, y las que hubo no hicieron lo necesario, ni se logró replantear el proyecto original. Otro ejemplo de problemas anunciados con anticipación y que luego, efectivamente ocurren.

Hoy, el BRT 2 está en su fase pre operativa de arranque, terminada ya la obra civil y con algunos cambios importantes en el proyecto original, pero ya está funcionando. Por eso, cuando surgen voces que exigen su cancelación solo mueven a ignorarlas porque en este momento ya no es posible eso, cuando se les advirtió no lo hicieron y ahora simplemente ya no es posible.

No es posible porque hacerlo significaría tirar lo construido, poco más de 2 mil 500 millones de pesos a la basura, además del tiempo y costo adicional de dejar las calles y pavimento como estaban antes. Quizá un año y medio más de obras, y otros 2 mil millones de pesos. Sencillamente inviable.

Lo mejor para todos es asegurarnos que funcione, y los BRT en todo el mundo funcionan, eso está más que demostrado, no tendría por qué ser diferente en nuestra ciudad.

Tenemos un claro ejemplo de ello en el Metrobús de la CdMx, que surgió como proyecto para aplicar el Programa para el Transporte Sustentable en la Ciudad de México, en un acuerdo de colaboración con The World Resources Institute Center for Sustainable Transport y con fondos del Global Environmental Fund y la Shell Foundation, como un programa del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, AC., siendo a la fecha todo un exitoso sistema de transporte urbano que impacta positivamente en la movilidad social de toda una ciudad. Por cierto, inaugurado en 2005 por Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Alejandro Encinas.

A pesar de que hoy, el Metrobús de la CdMx funciona bien y de que ha recibido incluso importantes premios y reconocimientos internacionales, como el premio Liderazgo Mundial, galardón que otorga la organización no lucrativa World Leadership Forum, con sede en Londres, Inglaterra, a los mejores proyectos en áreas de ingeniería civil y arquitectura, comunicaciones, planificación urbana, ciencia y tecnología, y transporte, en 2007, no ha estado libre de inconvenientes que han sido solucionados al paso de los años.

En días recientes, se produjo una fuerte carambola de ocho vehículos en Insurgentes Centro, por Santa María la Ribera en la CDMX, circulan en redes gran cantidad de videos sobre el hecho en el que se vio involucrada una unidad del Metrobús ¿qué fue lo que pasó?

Una camioneta roja circulaba a exceso de velocidad invadiendo el carril confinado del Metrobús, y al encontrar a la unidad haciendo alto en una estación de ascenso y descenso de pasajeros, ya no pudo evadir la colisión ocasionando el choque múltiple, con varias personas lesionadas y daños materiales cuantiosos.

El aparatoso accidente ocurrió porque el conductor de la camioneta roja cometió una falta vial, al invadir el carril confinado del Metrobús. Son pocos los accidentes similares que han ocurrido en este sistema de transporte, pero todos los que han ocurrido ha sido por la misma razón: el incumplimiento de automovilistas, peatones, ciclistas o motociclistas, que invaden el carril confinado.

El Bus Rapid Transit (BRT), es un moderno y avanzado sistema de transporte que funciona bajo ese parámetro y premisa única: un autobús que circula a alta velocidad por un carril exclusivo al centro de una vialidad (confinado), logrando movilizar así a millones de personas en poco tiempo a un costo accesible. Así es como funciona.

Durante los recorridos de prueba y en el arranque de la fase pre operativa, pudimos darnos cuenta de varios puntos de alarma para las autoridades. No existe aun una eficiente sincronización de semáforos en los cruces de vialidades con la ruta del BRT, no hay una campaña masiva de socialización del sistema y no hay nadie que esté vigilando que el carril confinado se mantenga libre.

Existen videos en los que se puede ver a ciclistas, a motociclistas, a automovilistas y hasta peatones, circulando por el carril confinado obstaculizando la vía libre que debe tener. Muchos vehículos impidiendo el paso del Juárezbus, porque se quedan atravesados a medio carril confinado en las vueltas a la izquierda autorizadas, con todo el enorme riesgo que eso implica.

Que quede muy claro, el carril confinado del BRT es única y exclusivamente para el Juárezbus, nadie más tiene nada que hacer ahí. Si esta condición crítica no cambia a tiempo, la cantidad de accidentes viales y atropellos será muy alta, con consecuencias imprevisibles, pero con un muy alto costo para el gobierno, porque, invariablemente en todos los casos, la opinión pública responsabilizará de los accidentes y lesionados al gobierno, aunque no tengan razón.

Lo deseable es que no ocurriera ningún accidente, de ningún tipo, pero si no se toman las medidas adecuadas, si no se ejecutan las acciones necesarias, los accidentes lamentablemente ocurrirán, y las autoridades no podrán decir que no se les advirtió.

¿Cuáles son esas medidas? Son muy evidentes. Se requiere que tanto el gobierno estatal como el municipal se apliquen a la implementación de una campaña mediática de información, en la que se explique con suma claridad qué es y como funcionará el Juárezbus, también los agentes de vialidad deberán iniciar, a la brevedad, la vigilancia estrecha, permanente y sistemática para que el carril confinado se mantenga libre de obstáculos para la circulación de los autobuses, también se debe afinar la sincronización de semáforos en los cruces transversales de vialidades.

En fin, hay mucho que hacer en ese sentido y, si bien la obra es estatal en su origen, la aplicación y ejecución de la misma afecta directamente a los juarenses en cuanto a la vialidad, por tanto, cae también en la competencia municipal, además de que la semaforización y control de las vialidades es competencia absoluta de la autoridad local.

Pero además de la autoridad, corresponde también a la ciudadanía poner de su parte para que este proyecto funcione y funcione bien. En ese sentido ya existe un importante esfuerzo del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, que está conformado por distintas agrupaciones empresariales y liderazgos sociales para contribuir, desde la visión ciudadana, con la autoridad, quienes sin ponerse al lado del gobierno y señalando puntualmente lo que hace falta, también colaboran y contribuyen para encontrar las mejores opciones en la suma de esfuerzos.

Ningún proyecto, ninguno, ni el más exitoso y probado siquiera, funcionará jamás sin la suma de autoridades y sociedad. Más sociedad y menos gobierno.