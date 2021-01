Probabilidad nula

En mal momento se produce el retraso en la ambiciosa campaña de vacunación que prometía inmunizar a todos los mexicanos mayores de 40 años para julio próximo.

La probabilidad de que el objetivo se cumpla es casi nula. No hay disponibilidad de vacunas a nivel global. Importar las dosis suficientes para cumplir con esa meta está fuera del alcance del Gobierno federal.

A once meses de haberse registrado el primer caso de Covid-19 en nuestro país —27 de febrero del año pasado— las condiciones de salud empeoran.

No hay para cuándo se “aplane” la curva o veamos “la luz al final del túnel” de la que tanto se habla en el discurso oficial.

La nota del jueves fue que ya recuperamos el tercer lugar en muertos totales, detrás de Estados Unidos y Brasil. Oficialmente. Desplazamos a la India, que tiene una población diez veces mayor.

Las restricciones que impone la pandemia tienen en jaque la economía y a los bolsillos de millones de mexicanos.

No habrá recuperación económica hasta que se controle el virus. Lo dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano.

* El tema de las vacunas acapara las conversaciones en casa, en la calle, en los restaurantes, con los amigos. Prensa, radio, televisión, y redes le dedican grandes espacios. El gobierno, en cambio, reservó la información durante cinco años. Poco sabemos del contenido de los contratos.

Ese vacío de información fue llenado con toda clase de rumores. Se llegó a decir, irresponsablemente, que las vacunas aplicadas eran “de prueba” y “gratis”.

Ya se abrió una rendija. Se supo que México tiene contratadas más de 198 millones de dosis —algunas de doble aplicación— para 116 millones de personas.

Oficialmente se han dado adelantos a los laboratorios por mil 120 millones de pesos y 170 millones de pesos adicionales al sistema COVAX.

La administración espera vacunar a 14 millones de personas para principios de abril y, como ya lo mencionamos, a 44 millones para julio.

Pero se ve en chino alcanzar el objetivo. Pfizer anunció que suspendería sus envíos hasta el 15 de febrero, debido a que va a ampliar su planta en Bélgica para aumentar la producción.

El Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos alrededor del mundo, hizo un reporte sobre las farmacéuticas que nos abastecen y mencionó número de vacunas apalabradas por el gobierno de López Obrador:

México ha obtenido el quinto contrato más grande con Pfizer por 34 millones de dosis (después de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido).

Sputnik V: La administración anunció un acuerdo con Rusia, el 25 de enero, por 24 millones de dosis. El contrato no se ha firmado. Hay preocupación en nuestro país porque la vacuna no ha sido autorizada por la FDA ni por la Unión Europea.

AstraZeneca: México obtuvo 77 millones de dosis que se fabricarán parcialmente en el país. No se espera el lanzamiento hasta finales de marzo. Se producirán seis millones de dosis desde ahora hasta finales de marzo. Nos quedamos con dos millones de vacunas.

Las dosis de CanSino representan la mitad de las necesarias para alcanzar el objetivo de vacunación a marzo. Pero los resultados de la fase III tampoco se han publicado.

* Circula en redes un documento que critica duramente a Alejandro Moreno, presidente del PRI. Se le atribuye a un grupo que se autodenomina Democracia Interna. Le damos espacio porque sabemos de dónde viene, aunque nos pidieron anonimato.

El documento dice que Alito, como le dicen, impuso “por capricho” a su sobrino como candidato a gobernador de Campeche.

A cambio, aseguran, cedió al PAN la designación del abanderado de la alianza al gobierno de Baja California y dejó fuera al candidato natural del tricolor, Jorge Hank Rhon, quien ya es precandidato del PES “dejando atrás su militancia de toda la vida en el PRI”.

Pero Alito ni suda ni se acongoja. El jueves estuvo en el arranque de la plenaria de los diputados del PRI, que coordina René Juárez. Se le vio más opositor que de costumbre:

“Morena ha hecho todo lo posible por imponer una agenda centralista y autoritaria para afianzar sus intereses partidistas; ha hecho de la incapacidad y la improvisación su manera de hacer política”, dijo.

Remató: “En dos años más de 70 mil homicidios dolosos, más de 7 mil feminicidios, casi 3 mil secuestros, ha caído la economía. No hay vacunas, no hay atención, no hay inversión pública. Morena es una tragedia para México”.