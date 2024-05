Primero secuestra libros; ahora criminaliza universitarios

Durante los gobiernos neoliberales, la mentalidad de que el Estado no debe inmiscuirse en las actividades productivas del país, que debe dejar que el mercado regule todas estasactividades, permeó en todos los ámbitos, incluyendo en el de la educación. Así, para crear un mercado que les permitiera privatizar la educación, se dejaron de crear universidades públicas, a pesar del crecimiento poblacional, y se redujeron las matrículas. De esta manera, los aspirantes a ingresar a las universidades públicas, sin un sitio dentro de ellas, recurrían a las privadas, ávidas de atender a todo aquel que fuera rechazado… y que tuviera recursos para pagarles.

Para justificar la creación de este mercado universitario, la aristocracia neoliberal se valió de una ideología inventada para los plebeyos, la meritocracia. Según ésta, aplicada a los aspirantes a ingresar a las universidades, los estudiantes no acceden a ella porque no le echan ganas, porque reprueban el examen de admisión, lo cual es falso, no son aceptados porque las universidades tienen pocos lugares para ellos,porque el sistema neoliberal debe generar continuamente un mercado, de rechazados, para las universidades privadas. Es decir, los rechazan por motivos comerciales, no por falta de conocimiento. La meritocracia es una perversidad.

Al copar los puestos de dirección en las escuelas públicas con funcionarios de ideología neoliberal, poco a poco han introducido “cuotas” de inscripción, lo que es en realidad una privatización subrepticia. Ya aprendieron que si aumentan de golpe estas “cuotas” es probable que los estudiantes tomen la universidad, ya ha pasado. En Chihuahua pasó en 1971, las autoridades de la UACH decidieron incrementar más del 100 por ciento la colegiatura (cuota), lo que provocó una huelga general que llevó a quese congelara la “cuota” de inscripción. Aprendieron, ahora la incrementan poco a poco, pero sin detenerse.

La administración federal actual, viendo esta problemática en todo el país, desde su llegada decidió combatir este problema, enfocando la solución en el derecho universal a la educación, incluyendo a la educación superior. Así se crearon las Universidades del Bienestar, más de 150 en todo el país, solicitaron a las universidades públicas que incrementaran el número de lugares para los estudiantes de ingreso y proporcionando becas a los estudiantes de educación media superior inscritos en universidades prioritarias.

Por esta razón, en el 2019 promovió una reforma al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en dicha reforma se deriva que la educación superior, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, además de garantizarla y hacerla efectiva como derecho humano. En 2021 se aprobaron en ambas cámaras, bajo el nombre de Ley General de Educación Superior, que además blinda la autonomía de las universidades ante cualquier intento de vulnerarla, especialmente por los gobiernos de los estados.

Ante esta reforma, las autoridades universitarias deben establecer medidas conducentes a su cumplimiento, como establecer programas de becas de exención de pagos de “cuotas” de inscripción, cambiar las existentes o implementar mecanismos de acceso a sectores económicamente vulnerables. Implementar acciones positivas para garantizar este derecho y evitar acciones negativas que obstaculicen dicho derecho. Es decir, buscar como sí aplicar esta reforma.

Sin embargo, las autoridades de la UACH han hecho todo lo contrario, en vez de buscar como sí, busca como no aplicar esta Ley General de Educación Superior, litigando con los alumnos que solicitan la condonación de la “cuota” de inscripción.

Esta reticencia, contraria al derecho humano, tiene que ver con la falta de autonomía de la UACH y, a pesar de que la Ley aprobada intenta blindarla, en Chihuahua no evita que elrector de la UACH sea designado por el gobernante en turno. Por lo tanto, es alguien identificado con la ideología del gobernante estatal en funciones. Por esta razón, ante las movilizaciones de sus estudiantes, el rector de la UACH, representante al ala de “la democracia no se toca” condenó los actos derivados de estas manifestaciones como delitos yamenazó: “esto no se va a quedar así”. El correligionario de los que llaman dictadura al gobierno federal informó que se están tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y proceder conforme a la ley. Es la frase favorita de los conservadores: “Se aplicará todo el peso de la ley”, sólo le faltó decir “caiga quien caiga”.

Claro, los estudiantes chihuahuenses no pertenecen a la aristocracia, como los hijos de Amparo Casar, de lo contrario estudiaría en el

ITAM. Ellos sí, con colegiaturas gratis, pagadas por el gobierno federal.

El rector pertenece a la misma aristocracia a la que pertenece María Amparo Casar, quien ha estado cobrando ilegalmente,por 20 años, una pensión de 4, 155 pesos DIARIOS, pero no se cansa de atacar las pensiones legales de los adultos mayores, de tres mil pesos MENSUALES. Sí, hay diferencias, los estudiantes universitarios chihuahuenses no pertenecen a esa aristocracia que piensa que merece todo y que el pueblo no merece nada, para ellos, para el pueblo,existe la meritocracia, el echaleganismo, el “no voy a darte pescado, te voy a enseñar a pescar”.

Argumentan que no tienen recursos, pero voltea a ver al gobierno federal, no a la gobernadora, temeroso de que lo sustituya si se atreve. Pero que esperar de una gobernadora que ya actuó en contra de los niños chihuahuenses, reteniendo sus libros, unos libros que pertenecían a los niños chihuahuenses, no a ella. ¿No tiene recursos el gobierno estatal para apoyar a los estudiantes chihuahuenses? Tal vez algo se puede tomar de los gastos de publicidad, de los 827 millones 899 mil 390 pesos que gastó entre 2022 y 2023(https://acortar.link/hmu3kz), por ejemplo, o algo de sus viajes, ahora secretos desde que la actual legislatura estatal, al servicio de la gobernadora, prohibió que ésta solicitara permiso e informara sobre ellos a legisladores y a ciudadanía, como era su obligación. El Presidente de la República debe pedir permiso al Congreso e informar de sus viajes al extranjero, ella no. Otra opción es que, en vez de regarle propiedades a empresarios que aportaron a su campaña, o dárselas en comodato, destinara los recursos a los universitarios chihuahuenses. Gobernar de forma elitista es la razón que tenga un índice de aprobación del 30 por ciento entre los chihuahuenses, uno de los peores del país.

Todo esto hace que sea un imperativo luchar desde el Congreso por establecer mecanismos que aseguren la gratuidad de la educación superior de los chihuahuenses, no puede quedar a criterio de representantes de ideologías mercantiles, conservadoras, defensores de la meritocracia. Es mi compromiso, es mi convicción, por la que he luchado desde hace muchos años.

Contra la meritocracia, contra la perversidad, el derecho humano a la educación, a su gratuidad, por eso luchamos desde hace tiempo y seguiremos luchando desde la tribuna del Congreso.