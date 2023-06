Primero pedía raite y ahora quiere manejar el camión

Alguna vez alguien, a quien admiro por su forma de conducirse y su carrera política, me dijo la frase hoy da nombre a este artículo de opinión. Fue en un proceso electoral, en el que las reglas del juego internas ya estaban aprobadas por el órgano partidista correspondiente, pero que, a mi parecer, eran poco equitativas.

La frase vino a mi mente porque el pasado domingo se celebró la sesión del Consejo Nacional de Morena. Fue la primera ocasión en que este Consejo se reunió de manera presencial. Este consejo emana de la elección que se realizó en el Congreso Nacional, donde se votó de entre las y los congresistas -que son, a su vez, los consejeros estatales-, quienes integrarían las carteras del Comité Ejecutivo Nacional, la presidencia del Consejo y a las y los consejeros nacionales.

El estatuto de Morena es muy claro, señala que el Consejo Nacional, es la máxima autoridad. Sus decisiones, debe ser ejecutas por el CEN y seguidas por todas y todos los miembros de la militancia, con independencia de la antigüedad que tengan en el movimiento o, incluso, el rango jerárquico que ostenten dentro del gobierno, aunque sean actos fuera del Movimiento.

Representando Chihuahua, los integrantes somos la Presidenta Brighite Granados, el Secretario General Omar Holguín, el Secretario de Organización Kevin Mares y las y los consejeros Benjamín Carrera, Helem García, Cruz Pérez Cuellar, Andrea Chávez y yo.

Nosotros, como parte de este órgano colegiado, aprobamos la propuesta que se presentó para el proceso de selección del Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin duda, el ambiente era de alegría, porque, por fin pudimos encontrarnos. Y, también, porque establecimos reglas claras y precisas para garantizar un proceso justo y democrático. A mi juicio, en el Consejo, se demostró que estamos a la altura del reto que enfrentaremos: la elección del 2024. Está en juego la continuidad de un proyecto de nación. Nada más y nada menos.

Elegimos cuatro aspirantes por Morena y uno por cada organización aliada. El resto que hoy levanta la mano, lo hace a destiempo y lamentablemente, violentando la autoridad del Consejo Nacional de Morena y los acuerdos que emanan de él.

Los registros deberán realizarse a más tardar el 16 de junio. En esa fecha, ningún aspirante debería tener un cargo público o de elección popular. Cada aspirante tiene el derecho de proponer 2 casas encuestadoras que sean su confianza, la cuales serán sorteadas para elegir 4. Cada una aplicará una encuesta entre el 28 de agosto y el 03 de septiembre. Además, la Comisión de Elecciones elaborará otra.

Los resultados, serán presentados el 6 de septiembre. A fin de mantener la unidad del movimiento, deberán ser avalados por todas y todos los aspirantes, quienes tienen la responsabilidad ética y política de sumarse a los esfuerzos que encabece la persona que resulte ganadora.

Me atrevo a recordar todo el trayecto, para recordarles que, en este movimiento es más importante el proyecto que los cargos. Aunque ninguna de las partes impuso al resto las reglas, es necesario mantenernos vigilantes.

Desde fuera del partido hay muchas descalificaciones al proceso. Por eso es tan importante que exigir el pleno cumplimiento del acuerdo. Las reglas las construimos desde abajo, con la militancia. Sin duda, debemos cuidar su espíritu democrático.

Hay figuras que de manera oportunista quieren subirse al barco, pero es demasiado tarde. Hace un año tuvieron la oportunidad de someterse al escrutinio de los militantes y formar parte del Consejo, pero rehuyeron. Hoy, cuando de manera conjunta hemos tomado decisiones para dar continuidad al proyecto, no podemos permitir que siquiera insinúen cambiar las reglas. Ni los que participan, ni los que se quieren sumar.

Sinceramente, confío que quienes promovemos la continuidad del proyecto, somos honestos, que todas las partes respetarán las decisiones del Consejo Nacional y de la militancia. No debemos permitir que, por un lado, exijan piso parejo y por otro quieran cambiar las reglas. No sólo porque son acuerdos emanados de la máxima autoridad del movimiento, sino, porque han sido respaldados por nuestra militancia. Entendemos que pidieran raite, pero no podemos dejar que manejen el camión.