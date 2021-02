Primero mis dientes que mis parientes

No hay posibilidad alguna de librarse de ello, los tiempos electorales están encima de nosotros y los actores políticos habrán de aprovecharse, en mayor o menor medida, de las coyunturas que se les presenten, a fin de sacar la mejor de las tajadas.

Lo harán -lo hacen- todos los partidos, sin excepción alguna, incluido, por supuesto, el presidente López Obrador.

Le darán un uso electoral a todas las acciones emprendidas por cada una de las fuerzas políticas y sociales.

Tema central, de todos, será la vacunación.

En los días más recientes, ante la incertidumbre de la llegada de las vacunas, prácticamente todos los medios de comunicación se dieron a la “alegre” tarea de comparar las cifras de las personas vacunadas en México con las del resto del mundo. El propósito era diáfano: Mostrar la tremenda ineficacia del Gobierno federal en allegarse de las vacunas suficientes para enfrentar la pandemia.

El gobierno de López Obrador ha evidenciado ineficiencias y descomunales errores en variados y diversos rubros gubernamentales, pero que no llegue la cantidad necesaria de vacunas no es su responsabilidad.

No lo es, porque el mundo más allá de un puñado de naciones, de las más poderosas del planeta, decidieron aprovecharse de sus condiciones y del hecho de albergar las fábricas de farmacéuticas y vacunas más importantes.

No es una coincidencia que los porcentajes de vacunación más altos se ubiquen en los países más ricos del planeta, que EU esté rebasando los 40 millones de personas vacunadas; casi del mismo modo que Inglaterra, Israel, China y Rusia.

No es, tampoco, una coincidencia que la Unión Europea, como tal, haya aprobado, (sin que exista un acuerdo firmado como tal, porque no se atreven a ponerlo en un documento, por aquello de que se ostentan con los más férreos defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y de la discriminación) que se prohibirá la exportación de vacunas, de todos los países integrantes de esa comunidad, hasta en tanto no se cumplan algunas medidas de aplicación de vacuna en sus territorios.

Así que no es una coincidencia que EU no haya permitido la exportación de una sola vacuna y, por el contrario, ha exigido a las distintas farmacéuticas que les vendan -con etiqueta de prioridad- diversas cantidades de vacuna para aplicarla al total de la población de EU.

Eso les ha permitido vacunar a más de 43 millones de personas y poner a disposición de toda la población la vacuna, hasta la adquisición particular en farmacias y otro tipo de establecimientos.

Del mismo modo, Rusia, que inició en principios de diciembre la vacunación, había informado que al 1 de enero había vacunado a 800 mil personas y sólo 10 días después a 1 millón 500 mil. Luego, ya no habría más información estadística, pero las noticias dan cuenta que ha proseguido la vacunación.

Así, hasta el 7 de febrero, de acuerdo con diversas fuentes informativas, en el mundo se habría vacuna a alrededor de 130 millones de personas (con datos de Reuter y Efe).

De ellas, aproximadamente 119 millones son habitantes de solo 13 países, que acaparan el 90 por ciento de las vacunas disponibles ¡Para el mundo!

Aplicaron el muy mexicano dicho: “Primero mis dientes que mis parientes”.

Esta es la lista:

País Vacunas aplicadas Vacunas aplicadas por cada 100 personas Estados Unidos 43,140,599 13.13 China 31,200,000 2.23 Reino Unido 12,806,587 19.17 India 5,812,362 0.43 Israel 5,646,894 62.39 Emiratos Árabes 4,413,649 41.06 Brasil 3,707,296 1.76 Alemania 3,277,135 3.94 Turquía 2,694,361 3.24 Italia 2,619,005 4.34 Francia 2,120,218 3.27 España 2,105,033 4.53 Polonia 1,656,708 4.36 Canadá 1,097,013 2.91

