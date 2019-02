Primero amputar

Ciudad de México.- Los refugios para mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar son ejemplo de cómo la sociedad puede organizarse para atacar con eficacia problemas sociales que el gobierno, con su tendencia a crear burocracias, no puede ofrecer.

Que se suspenda la convocatoria para asignar subsidios a estos refugios, solo porque el presidente piensa que las organizaciones de la "sociedad civil" no son de izquierda, es prueba de lo equivocado que es gobernar solo para un grupo ideológico. Las mujeres y los niños golpeados no son ni de izquierda ni de derecha. Son simplemente víctimas que pueden pagar con la vida el no contar con un refugio ante la agresión de un macho golpeador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su desprecio por las organizaciones no gubernamentales: "La sociedad civil antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos de izquierda. Con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo. Hasta los grandes consorcios promueven la sociedad civil. Es una bandera la sociedad civil."

¿Cuándo fue pueblo la sociedad civil y por qué ha dejado de serlo? Supongo que era pueblo cuando se pronunciaba en contra del desafuero de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal o cuando protestaba por el supuesto fraude electoral de 2006. Pero ¿cuándo se volvió conservadora? ¿Acaso cuando defendió los derechos de los niños y se opuso a los abusos de la CNTE y del SNTE, hoy aliados del gobierno, o cuando defendió a las mujeres y los niños golpeados por la violencia machista?

Hay una lógica, supongo, en la decisión del presidente López Obrador de no entregar recursos a las organizaciones de la sociedad. Algunas son fachadas de grupos de extorsión. Es el caso de Antorcha Campesina, que ha obtenido del gobierno enormes cantidades de dinero así como terrenos, como las 200 hectáreas de El Moño, en Chimalhuacán, entregadas en 2016 por el régimen del PRI. En la mayoría de los casos, sin embargo, el gobierno está cancelando programas con enormes beneficios argumentando que hay actos de corrupción que no ha querido o no ha sabido probar. Este es el caso de las estancias infantiles, que proporcionan un servicio a bajo precio que el Estado no ofrece más que a unos cuantos y que resulta crucial para permitir que cientos de miles de madres puedan salir a trabajar. Los refugios para mujeres y niños golpeados están en la misma situación.

Una de las primeras reglas de la práctica médica se atribuye a Hipócrates y en su versión latina señalaba Primum non nocere, "Lo primero es no hacer daño". Antes de resolver un mal, lo primero es asegurarse que no se causará un mal mayor del que se pretende remediar.

El presidente López Obrador, sin embargo, tiene una filosofía distinta. Lo primero que hace es amputar. Si comete un error, ya después tratará de resolverlo. Esto lo hemos visto varias veces, primero con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el cierre de ductos de Pemex, ahora con la suspensión de los recursos para las estancias infantiles y los refugios para mujeres y niños golpeados. No hay deseo ni intención de sopesar primero los pros y los contras de la decisión. El presidente actúa con la filosofía de que él sabe más que nadie y puede tomar medidas drásticas que serán necesariamente buenas porque es un hombre honesto y decidido. Es la filosofía del "Me canso ganso".





Consultas

No sé qué es más antidemocrático: ¿Ver a golpeadores quemar urnas o presenciar una nueva "consulta popular" en que el grupo en el poder es parte, organizador y árbitro? Aunque quizá lo más antidemocrático es pensar que los proyectos productivos que cumplen con la ley deben ser sometidos a consulta.