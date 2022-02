Primer presidente juarense de la época moderna

Con la séptima visita del presidente a Ciudad Juárez durante su mandato y la décima desde que entró en campaña, se convierte este hombre en un juarense por excelencia, es el presidente de la República que más veces ha incluido en su agenda de trabajo a nuestra frontera en más de un siglo, es quién nos ha mantenido más cerca de las decisiones del Altiplano, cosa que no se puede negar y mucho menos ignorar.

Absurdo y hueco sería nuestro reconocimiento si solo me concentrara en considerar únicamente las visitas como las que antaño llegaban hacer algunos dignatarios federales a nuestro terruño para guardar las apariencias, para salir en la foto y mostrar al país que un presidente o alto funcionario se acordaba de este rincón de la patria.

No hay comparación, porque cada gira presidencial del actual mandatario se ha formulado con respeto para los ciudadanos juarenses y para las autoridades locales. No viene ataviado de galas con el cortejo regio lleno de banderines y trompetines que anuncian su llegada. Llega siempre en vuelo comercial sin la parafernalia ostentosa de quienes le antecedieron, viene a un lugar con carencias y rezago en varios rubros, con necesidades en las calles, y su presencia no contrasta con el ambiente, sino que genera empatía, porque muestra por delante su lado sensible en el tema social.

Y su visita siempre tiene un propósito con beneficio para los juarenses, desde la primera vez que anunció la zona franca para Juárez, la homologación del precio de las gasolinas a los precios del vecino país, reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, entre otros beneficios fiscales; hasta el viernes pasado que vino a confirmar la construcción del Hospital de Especialidades que tiene una inversión de casi tres mil millones de pesos, y viene a resolver en gran medida el rezago que tenemos en materia de salud.

Anunció además la simplificación del trámite de vehículos de procedencia extranjera, para lo cual pidió una revisión del programa para agilizar las actividades que ayude a los ciudadanos a terminar con más rapidez su papeleo. Lo que se recaude de dicho programa de regularización se aplicará directamente a las necesidades de nuestra ciudad, específicamente en reparación de vialidades.

En el tema fundamental de la seguridad pública, el Gobierno federal ha mantenido su palabra de apoyar sustancialmente a los gobiernos municipal y estatal, por lo que este año se sumaron alrededor de dos mil elementos más de la Guardia Nacional al destacamento de Ciudad Juárez, una acción relevante porque refuerza la vigilancia y la atención de puntos de conflicto en la ciudad. Junto con ello se construyeron cuatro cuarteles de la GN para reforzar la estrategia de seguridad y reducir los índices delictivos.

El presidente refrendó ese compromiso y vino a constatar que se esté cumpliendo, por lo que avanzamos en esa materia que en los últimos meses ha generado una baja sustancial de los delitos de alto impacto en nuestra frontera.

También en este asunto hemos mejorado la coordinación de los tres niveles de gobierno, a fin de ser más efectivos en la atención de zonas con mayor violencia en la ciudad, la Mesa de Seguridad implementó nuevas medidas de prevención, para evitar la comisión de delitos de bajo y alto impacto, siempre en coordinación con la Fiscalía General del Estado y otras fuerzas estatales, con la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Municipal.

Nos llama la atención cómo el presidente no pierde detalle sobre los programas federales de mayor relevancia para los juarenses, sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación a los distintos grupos de edades, contra el Covid-19 y sus variantes. No han fallado en ningún momento, ni en la cantidad y las dosis requeridas. Aquí hay que resaltar que nuestra frontera es la más avanzada en cuanto a la aplicación de vacunas contra el virus, lo cual ha permitido la reducción de contagios sustancialmente y que poco a poco nuestra sociedad vaya recobrando su vida cotidiana.

Los programas de Bienestar se revisan constantemente para que se sigan entregando becas y apoyos a las familias más desprotegidas de Ciudad Juárez, hay una acción permanente que permite ir abatiendo los índices de pobreza en toda la región.

El propio López Obrador ha manifestado su afecto especial por Ciudad Juárez, lo ha demostrado con su presencia, pero como luego se dice: “el amor se demuestra en el presupuesto”, y no puede haber reclamo, al contrario, un agradecimiento pleno, porque actualmente se invierten miles de millones, que tanta falta le hacían a nuestra querida frontera. Luego de tantos gobiernos que mantenían a Juárez a raya.

Sabemos que esto no parará ahí, hay muchos proyectos pendientes, y está la convicción nuestra de que vendrá a darles seguimiento, sobre todo aquellos proyectos de rescate de las zonas más vulnerables, junto con los gobiernos estatal y municipal; y en lo que atañe al Gobierno municipal estamos dedicados día y noche en mejorar sus condiciones, con alumbrado público, calles pavimentadas, drenaje y agua potable, limpieza de espacios públicos, construcción de parques y jardines, o espacios recreativos, en fin, una tarea permanente que ya se está notando.

Reconozco la voluntad del jefe del Ejecutivo, la buena disposición para mantener una coordinación estrecha en los proyectos que más interesan a Chihuahua y en específico a Ciudad Juárez.

Todo lo anterior lo convierte en el primer presidente juarense, de la época moderna. Podríamos decir entonces que es juarista por convicción y juarense por adopción.