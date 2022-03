Pretextos por Covid-19

La pandemia del Covid-19 se ha analizado desde distintas vertientes como es la económica, social, política, de salud, entre otras, sin embargo, me permito analizar en este breve espacio un fenómeno que se ha venido presentando del cual no he leído algún análisis al respecto y me refiero el uso indiscriminado que se le ha dado al Covid-19 para justificar las inasistencias a los centros de trabajo, a clases, a las audiencias judiciales entre otros, bajo el argumento de ser portador del virus del Covid-19 y bajo ese supuesto dichas personas se encuentran imposibilitadas para cumplir sus obligaciones.

Partimos evidentemente del principio de la buena fe, pues quien refiere que es portador del virus, se le cree que lo tiene, sin embargo, hay quienes con la finalidad de no cumplir con sus obligaciones falsifican estudios de laboratorio, acuden a consulta haciendo referencia a que tienen síntomas como lo es la fiebre, tos, cansancio, dolores musculares y corporales, dolor de garganta, náuseas o vomito y diarrea entre los principales, para que el médico les expida constancia que haga referencia a un posible contagio, aunque evidentemente la prueba idónea y exacta para saber si estás contagiado en ese momento es la PCR.

PUBLICIDAD

Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, lanzó una aplicación de nombre “IMSS digital” en donde el trabajador puede realizar diversas gestiones entre ellas el solicitar el permiso Covid con la finalidad de que se le pueda expedir de manera directa y rápida un permiso que justifique la ausencia en su puesto de trabajo por esta enfermedad, sin necesidad de una valoración médica, es decir únicamente llena el formato y refiere tener síntomas y en un primer momento se le expide ese permiso. Dicho permiso ha facilitado que se justifiquen las ausencias de trabajo pues su obtención es de fácil acceso, aunque ya no se están expidiendo, pues si uno entra a la aplicación para solicitarlo encontramos la leyenda de que se debe acudir a su Unidad Médica Familiar para la valoración presencial y en su caso, la expedición de su incapacidad temporal para el trabajo, esto es así porque según refieren se han disminuido las solicitudes a través de la plataforma, así como la baja de casos por Covid-19, aunque diría que también les faltó agregar que otro factor fue por el uso indiscriminado que le han dado los trabajadores para faltar a sus puestos de trabajo.

Dicha situación ha traído problemas para los empleadores quienes tienen que encontrar de manera inmediata reemplazos de aquellos trabajadores que no asisten a sus puestos de trabajo, por lo que ha ocasionado repercusiones económicas para las empresas.

Ahora bien, también hemos encontrado que se utiliza como justificante para no cumplir con otro tipo de obligaciones como son las del ámbito judicial, pues quienes están sometidos a algún proceso, y con la finalidad de no asistir a las audiencias programadas, con la intención de retrasar el acceso a la justicia, muchos lo utilizan como una estrategia, es decir presentan supuestos justificantes o estudios de laboratorio argumentando ser portadores del virus, con la finalidad de que se fije nueva fecha para la audiencia y no sean sancionados con los medios de apremio señalados en la ley.

Así tenemos el caso del señor Odón quien se encuentra en un proceso penal como imputado por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, quien debía presentarse a la audiencia intermedia programada para el día 4 de febrero y quien exhibió después de celebrada la audiencia un justificante en copia simple de un supuesto análisis de laboratorio donde salía positivo a Covid-19, justificando con ello su inasistencia, lo cual bastó para que el juez de Control sin analizar la idoneidad de ese certificado, pues en ningún momento se cotejó con el original o se verificó que contara con un código QR, lo diera como válido para justificar su inasistencia y designar nueva fecha para la audiencia. Posteriormente, 20 días después se fijó de nuevo la misma audiencia con fecha 23 de febrero, audiencia a la que nuevamente el imputado no asistió, exhibiendo un recibo de pago de laboratorio en donde se había realizado la prueba de Covid, pues no contaba con los resultados, lo cual para diverso juez que conoció la causa no fue justificación válida para su inasistencia toda vez que este juez sí analizó la documental y determinó que no era idónea para acreditar que se encontraba con el virus. Este es un caso en donde se activó todo el aparato judicial de manera innecesaria y se retrasó el acceso a la justicia.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla