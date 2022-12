Presupuestos 2023

Un amigo mío acostumbra a decir que “amistad que nos se refleja en el presupuesto es pura hipocresía”. Eso no es realmente así, pero alude a que no son suficientes las buenas intenciones o sentimientos si estos no se acompañan de expresiones concretas, tangibles, constantes y sonantes. Como el dinero.

Los presupuestos de egresos de los gobiernos, los tres órdenes, son eso precisamente, el paso de buenas intenciones a concretar lo que hará durante el año de ejercicio. Ahí se traducen en obras, acciones y servicios las buenas intenciones que declaran los políticos. Nadie duda que tengan buen corazón, lo que muchas veces se duda es si harán lo que dicen o tendrán a capacidad de llevarlo a cabo.

Ya semanas atrás se aprobaron las respectivas leyes de ingresos. Ya comentamos que en Juárez le dieron a la gente la mordida del león con el aumento al predial, aun no se dan cuenta, pero ya lo verán en enero. Eso les permitirá tener un presupuesto alto, ahora a ver en qué se gasta. La Federación, Estado y Municipio de Chihuahua, fuimos por esquemas conservadores que básicamente compensan la inflación, de por sí elevada.

En el caso del Gobierno federal no se conoce que haya inversiones importantes para Chihuahua. Por ahí escuché a una diputada federal, panegirista a ultranza del gobierno de López Obrador, decir que habría miles de millones. Pero hasta donde podemos saber casi todo es en quedar bien regalando dinero. No hay grandes obras, como en cambio sí socorren con generosidad al centro y sur del país, aun a costa del medio ambiente y de nula viabilidad financiera y técnica.

Del Gobierno del Estado podemos decir varias cosas venturosas. La primera de ellas es que la disciplina e inteligencia para reestructurar la deuda pública del estado va rindiendo sus frutos, por lo que ya para este año 2023 habrá más recursos disponibles para inversión, que tendrá un 52 por ciento de aumento respecto de año 2022, algo verdaderamente notable y que sin duda se va a ver en el espacio púbico de todo el estado. En resumen, la gobernadora Maru Campos envió una propuesta de gasto de más de 92 mil millones de pesos que finalmente aprobó el Congreso estatal. Hay inversiones importantes para apoyo de la gente de campo chihuahuense, como ya dije abandonado a su suerte desde la Federación. Otro rubro que tendrá apoyos es el de salud. Consideremos que nuestra entidad federativa, debido su compleja fisonomía geográfica, extensión y relativa baja densidad poblacional, siempre padece la necesidad de mecanismos extraordinarios para dotar de asistencia sanitaria a su población. Y un tercer rubro que destaca inversiones es el de la seguridad, que continuará con el desarrollo de ese gran escudo de protección de alcance estatal que se cobija bajo el sugerente nombre de “centinela” y que comprende una red de instalaciones y servicios en todo el territorio para soportar con mayor eficacia y precisión las acciones requeridas para mejorar en esta demanda muy sentida de la gente, especialmente de Juárez y la zona serrana. De esta manera, el estado de Chihuahua seguirá siendo un destino favorito de inversiones privadas que traen empleo y bienestar.

Y finalmente unas palabras para la Chihuahua capital. Aquí igualmente se podrá tener un presupuesto que marca una nueva cota a la alza, será el más elevado de la historia, con más de cinco mil millones de pesos, habida cuenta que frutecieron gestiones hechas por el alcalde Marco Bonilla y se agregaron ya en el Congreso más de 380 millones que irán directamente a acciones y programas, no a burocracia.

La lista de obras y acciones en el municipio será amplia y a la vista de todos.

Como siempre, hay que cuidar el ejercicio de este gasto, exigir transparencia, rendir cuentas. Para que el alcance del beneficio para la gente sea el mayor posible.