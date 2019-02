Presidente popular

Ciudad de México.- Si bien comenzó su mandato con una aprobación de 63 por ciento (Reforma, 30.11.18), la última encuesta publicada le otorga a Andrés Manuel López Obrador una cifra sin precedente de 86 por ciento (El Financiero, 7.2.19).

Nunca, desde que tenemos sondeos, ha tenido un presidente una popularidad tan elevada. Reforma registraba 50 por ciento para Enrique Peña Nieto en abril de 2013, al inicio de su mandato, pero fue el punto culminante de un sexenio de declinante aprobación que alcanzó un mínimo de 20 por ciento en julio de 2017. En marzo del 2007 Felipe Calderón tenía 58 por ciento, en el mismo mes de 2001 Vicente Fox registraba 70 por ciento y en 1995 Ernesto Zedillo lograba 53 por ciento (Reforma, 1.12.14). En 1989 Carlos Salinas de Gortari tenía 57 por ciento (Ulises Beltrán, Nexos, 1.7.02).

La popularidad de López Obrador es sorprendente si consideramos las críticas severas que los especialistas han dirigido a sus políticas, pero la verdad es que el presidente ha sabido acercarse a la población.

Lo que preocupa a los comentaristas es en muchos casos lo mismo que entusiasma al pueblo. Arrumbar el avión presidencial en un hangar de Arizona, aunque haya que seguir pagando 450 millones de pesos anuales de arrendamiento, es una tontería; pero ayuda al presidente a mandar el mensaje de que no le gustan los lujos. Peña Nieto sufrió el peor golpe a su popularidad con el aumento a la gasolina de enero de 2017, pero López Obrador no solo no sufrió por el desabasto de combustible que provocó al cerrar los poliductos de Pemex, sino que ganó popularidad, porque se le percibió como comprometido con la lucha contra el robo de combustible. Ni siquiera la explosión del 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde un grupo de soldados permanecieron al margen mientras la población se lanzaba al pillaje de una fuente de gasolina que al estallar dejó más de un centenar de muertos, afectó su popularidad. Hoy no habrá manifestaciones para recordar el primer mes de la tragedia de Tlahuelilpan.

Si gobernar es comunicar, López Obrador ha sido un excelente comunicador. En un país en el que los presidentes no daban siquiera conferencias de prensa, el presidente ha elegido ser su propio portavoz. Las mañaneras se han convertido en eventos mediáticos que rivalizan con los programas más importantes de radio y televisión.

López Obrador no es el único gobernante que ha logrado aumentar su popularidad por su cercanía al pueblo. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, proyecta también una imagen de humildad: abraza a los ciudadanos en problemas, trabaja incansablemente, come en Navidades en comedores populares, duerme en casas de víctimas de incendios, se manifiesta profundamente católico y los fines de semana conduce su propio auto para ir al funeral de una amiga. Rebelo de Souza fue electo con 52 por ciento de los votos en 2016, pero tiene hoy una aprobación de 71 por ciento (El País, 16.2.19). Otro político que logró ese tipo de comunión fue José Mujica en Uruguay, quien ganó fama internacional por su austeridad personal.

Muchos factores pueden provocar la caída de la popularidad de un político. Andrés Manuel enfrentará grandes retos en un sexenio que apenas empieza. Muchas de sus decisiones son equivocadas, pero ha sabido encontrar el camino al corazón del pueblo. Y en política eso vale todo.





Reforma educativa

El ex presidente uruguayo José Mujica se ha lamentado públicamente por no haber podido realizar una reforma educativa en su país que mejorara la calidad de la instrucción científica y técnica medida por las pruebas de Pisa y que quitara el control del sistema educativo a los sindicatos. Curioso. En México López Obrador está derogando una reforma que buscaba exactamente eso.