Ciudad de México.- En menos de 5 días podremos confirmar que a partir del segundo semestre del 2024 y durante seis años, el país será gobernado por una mujer, y la llamaremos “presidenta de la República”. La primera vez que tendremos jefa de Estado o lideresa nacional en nuestra historia de unos quizá mil 500 años.

Los alegadores consuetudinarios primero pondrán en duda si el término correcto deba ser “presidenta” o tiene que decírsele “la presidente”. No ha lugar debate alguno. Para este caso, hace años que la RAE aceptó el término que titula este artículo. Resulta que, aunque la construcción gramatical puede llevarnos a que se puede usar como cuando decimos “la gerente”, “la asistente”, lo cierto es que el idioma está vivo igual que quienes lo utilizamos, y constantemente nacen y mueren palabras que describen realidades nuevas o estas desaparecen. Y la existencia de mujeres que presiden ya no es tan reciente, así que el término se está utilizando hace muchos años y ya fue adoptado formalmente. Fin de la discusión.

Ahora bien, el fondo es que el país se encamina a una elección de dos grandes bloques políticos en las próximas elecciones federales, y ambos están concluyendo la primera fase de definición de quienes postularán para la presidencia justo en estos días. En ambos casos todo apunta a que propondrán mujeres para dicho cargo.

En el Frente Amplio, la alianza opositora, todo estaba listo para que el domingo hubiera participación para opinar si se escogía entre Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, luego de un largo e interesante proceso que se fue acotando hasta llegar a ellas. El miércoles pasado, sin embargo, al darse a conocer las encuestas que eran parte del método electivo, resultaron en un 57 por ciento a favor de la primera por 42 de la segunda. Con esos elementos, la senadora Paredes, con intenso proceso de discusión dentro de su partido, anunció su declinación.

Algunas voces han querido poner en duda la legitimidad del proceso, su calidad democrática, su eficacia. Y en todos esos rubros no hay ninguna duda de que son ampliamente favorables para el bloque. Hay legitimidad desde que fue aceptado por todos los participantes, desde el inicio hasta el final. Y acatadas sus consecuencias. En tanto estuvieron compitiendo hubo debates, expusieron sus ideas de cara a la sociedad. Fue democrático porque permitió la participación sin restricciones, desde postulaciones hasta las inscribirse para firmas y registro. Y fue efectivo, sobre todo, porque pondrá en la boleta una alternativa que no existía hace dos meses y que ha conseguido un verdadero hito en favor de la democracia: volver impredecible el resultado de las elecciones del 2 de junio. Íbamos a un fatal triunfo de Morena. Eso ya no existe más. Por eso esta enojadito el presidente.

López Obrador, limitado y simple como es, se burla de que el resultado estaba decidido desde el principio y la candidata sería Xóchitl. Bueno, no se necesitaba ser muy inteligente para decir eso. Que él lo haya dicho confirma mis palabras. No se necesitaba ser muy inteligente. En lo que yerra es en las causas. Nada más se dedica a atacarla, insultarla sin que ningún coro feminista se ofenda por ello. A mentir sobre su patrimonio o su conducta. A violar la ley. Si realmente no le preocupara ni la mencionaría. La preocupación del presidente y causa de que ella vaya a ser la abanderada, es que tenemos en Xóchitl a una alternativa fresca, preparada, que viene de abajo, que sabe crear empleos, una mujer independiente, con vocación social, que sabe de la pobreza porque la vivió, y de superación porque salió de ella con esfuerzo.

En el otro lado la alianza morenista decidió ir a levantar una encuesta cuyo predecible resultado se dará a conocer el miércoles 6. Eso es como poner las boletas en una chistera. El presiente meterá la mano y sacará lo que quiera. La que siempre quiso. No hay ninguna duda de que su candidata será Claudia Sheinbaum, con unos 49 puntos para no dejar duda. Hecha a su imagen y semejanza, hasta en el modito de hablar. Que no quiso exponerse a debates ni entrevistas incómodas. Que declaró gastar 5 millones de pesos y en realidad fueron diez veces más tranquilamente, aceitadores de maquinarias humanas de movilización, solitaria en escenarios lustrados por el acarreo.

En abril de 2012 creo, en un concierto en la arena de la ciudad de México, mi admirado Carlos Santana dijo a mitad del mismo, cito de memoria “no sé ustedes, pero yo creo que el verdadero cambio en México es ser gobernados por una mujer”. Doce años más tarde sus palabras proféticas serán realidad. Una mujer nos gobernará, y eso nos pone ante un dilema clave: cuál de ellas. Hay mucho tiempo por delante para conocerlas mejor, sus trayectorias, lo que han hecho que es de donde podemos saber que harán. Escucharlas, compararlas, evaluarlas.