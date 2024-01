Presente y futuro

Ciudad de México.- De acuerdo con la Lista Nominal (corte del 4 de enero del 2024) del INE, casi un 50 por ciento del total de la lista nominal somos menores de 39 años, y como todos sabemos en menos de seis meses son las elecciones más grandes de la historia, por lo que no puede ni nos debe ser ajeno el participar el día de las elecciones, sino el hacer oír nuestra voz antes, durante y después de la misma.

En el complejo escenario político de México, los jóvenes hemos emergido como agentes de cambio, desafiando los estereotipos arraigados y transformando la dinámica de la participación cívica. En un país donde la política ha estado históricamente dominada por figuras de mayor edad, la presencia activa de la juventud representa un impulso fresco y una perspectiva innovadora.

La participación política de los jóvenes no solo se ha limitado a manifestaciones y protestas; muchos hemos optado por involucrarnos directamente en partidos políticos y ocupar cargos públicos. Este fenómeno refleja una creciente conciencia de la importancia de la representación generacional en la toma de decisiones, con jóvenes que buscamos abordar problemáticas contemporáneas desde su propia perspectiva.

Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos. La resistencia de estructuras políticas tradicionales y la desconfianza en la capacidad de los jóvenes para liderar son obstáculos que persisten. A pesar de esto, la juventud mexicana estamos demostrando una determinación inquebrantable para superar estos obstáculos y hacernos escuchar en el ámbito político.

Es crucial reconocer el papel de las redes sociales en el empoderamiento de los jóvenes en la política, ya que permiten comunicar ideas, conectar con otros jóvenes y desafiar las narrativas hegemónicas. Esta democratización de la información ha contribuido a la formación de una juventud más informada y activa.

La diversidad de perspectivas que aportan los jóvenes a la política mexicana es un catalizador para el cambio positivo. Desde la atención a problemas sociales urgentes hasta la promoción de políticas progresistas, los jóvenes están liderando esfuerzos para construir un México más inclusivo y justo.

La participación política de los jóvenes no solo es una respuesta a las carencias del sistema actual, sino también una visión de un futuro más esperanzador. Al desafiar las normas establecidas, los jóvenes están demostrando que la política mexicana puede evolucionar hacia un espacio más representativo, vibrante y comprometido con los desafíos del siglo XXI. Su presencia es una promesa de renovación y revitalización para la democracia mexicana.

La juventud mexicana no solo estamos reclamando nuestro lugar en la política, sino también exigiendo un cambio en la manera en que se abordan los problemas fundamentales del país. Desde la crisis de inseguridad hasta la desigualdad económica, los jóvenes políticos están presionando por políticas que aborden de manera efectiva las cuestiones más apremiantes. Nuestro enfoque fresco y su voluntad de desafiar las prácticas políticas anticuadas están forjando un camino hacia un México más progresista y equitativo. La participación de los jóvenes no es simplemente una moda, sino un llamado de atención a una clase política que debe adaptarse a las demandas y aspiraciones de una nueva generación.

Aunque algunas personas puedan menospreciar la experiencia de los jóvenes en la política, es esencial reconocer que su falta de experiencia tradicional a menudo se traduce en una perspectiva sin ataduras y libre de influencias preexistentes. Los jóvenes políticos no debemos estar anclados en viejas lealtades o compromisos, lo que les permite abordar los problemas desde una perspectiva más imparcial y centrada en soluciones. Este dinamismo no solo revitaliza la escena política, sino que también desmantela la noción de que solo aquellos con décadas de experiencia pueden liderar eficazmente. La juventud en la política mexicana representa no solo la promesa de un presente y futuro mejor, sino también la oportunidad de romper con el estancamiento que ha caracterizado a la política tradicional durante demasiado tiempo.