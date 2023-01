-Preocupan escoltas con R-15 de juguete

-Morenos no quieren dar voto al nuevo fiscal

-Ni al Inegi avisaron que murió el Vivebús

-Cruz en la campaña “AMLITO no se toca”

Todavía entre viernes y sábado fue muy comentado en círculos empresariales de esta frontera la peligrosa ocurrencia de un conocido hombre de negocios que llegó al extremo de contratar a dos hombres como escoltas, pero “armados” con un “rifle R-15” y pistolas muy similares a las reales, en tamaños y colores, pero de juguete todo.

La situación fue revelada por la Policía Municipal el pasado 19 de enero cuando sus elementos observaron durante la mañana a un vehículo circulando irregularmente por calles del exclusivo fraccionamiento Rincones de San Marcos, les marcaron el alto a sus tripulantes, estos se identificaron solo verbalmente como escoltas de una familia de apellidos muy conocidos en la ciudad, discutieron con los policías y debieron ser remitidos a celdas de la corporación.

El problema en ese momento, además del pleito, es que los sujetos llevaban en el vehículo, una pick up Ram negra, modelo 2017, a dos niños que estaban bajo su cuidado. Se presume que eran conducidos a la escuela.

Los pequeños fueron llevados a trabajo social de la comandancia de policía, donde fueron recogidos por su madre. Se supone que los individuos fueron liberados horas después al ser comprobado que las armas eran de juguete, aunque habrían cometido el delito de usurpación de funciones porque no demostraron ser escoltas oficialmente integrados en alguna empresa o institución pública de seguridad alguna.

Algunos opinadores del gremio empresarial concluyeron que la familia expuso tremendamente a sus hijos por no regularizar el trabajo de los escoltas y engañar con armas de plástico.

Entre los propios empresarios urgieron tomar por completo en serio el trabajo de los escoltas, que ni son mandaderos y deben tener cubiertos el montonal de requisitos para el porte de armas... verdaderas.

***

El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ya hizo el sondeo necesario con la mayor parte del grupo parlamentario guinda, para ver cómo enfrentar al nuevo líder de la bancada panista, Alfredo Chávez, en las dos decisiones políticas importantes que vienen para esta semana.

A resumidas cuentas, la mayoría de los morenos están en contra de dar su voto para la designación del nuevo fiscal general del Estado, César Jáuregui Robles, luego de la renuncia del anterior, Roberto Fierro, quien pasó a ser secretario particular de la gobernadora Maru Campos.

No es necesario el voto de los morenistas, al menos no de todos, para la ratificación del nombramiento que le dio la mandataria al exsecretario general de Gobierno. Sin embargo, los guindas van a oponerse a la designación aunque no alcancen a reunir más de una tercera parte de los votos para impedirlo.

Así, estará en la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, marginada de la bancada de Estrada, el voto con el que el panista Chávez pueda sacar la encomienda.

En cuanto a la reforma para regresar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal el control de las cárceles, no hay posturas definidas claras entre los legisladores de todas las bancadas, aunque se da por descontado el apoyo de los diputados del PAN y los del PRI, para mantener las buenas relaciones con Palacio de Gobierno.

La propuesta enviada la semana pasada, tal como había anticipado Campos Galván, plantea quitarle la carga de los penales a la Fiscalía General del Estado y regresarla, junto con el Instituto Estatal de Seguridad Pública, a la SSPE que dirige Gilberto Loya.

El tema va a seguir bajo análisis entre los diputados de oposición debido a que el año 2021 aprobaron lo inverso, quitarle a la SSPE las cárceles para dárselas a la FGE.

***

Otra propuesta de reforma inversa que ya pasó a la cancha del Congreso del Estado es la que buscaba reforzar a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), instancia de la que fue titular la madre de Maru Campos, María Eugenia Galván Antillón, durante la administración estatal pasada.

En 2021, el Legislativo le dio mayores facultades a la Coespris para actuar casi a la par de la Secretaría de Salud del Estado, pero los diputados se olvidaron que dicha instancia involucra no sólo decisiones sanitarias del Gobierno federal, sino aportaciones económicas para sostenerla.

La Federación no vio con buenos ojos la reforma y nomás no la dejó pasar, pues la operación de la dependencia estatal se paga del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), manejados por la federalizada dependencia Servicios de Salud del Estado de Chihuahua.

Básicamente, si la Coespris pretendía operar por su cuenta, debía hacerlo con presupuesto exclusivamente estatal. De ahí que sea la nueva reforma al revés, para dejar a la Coespris tal como estaba hasta el año 2021.

***

Fue tal la desatención al transporte en Chihuahua durante el corralato que ni siquiera al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le fue notificado el cambio de nombre al Vivebús, designación común con la que nacieron las rutas troncales de la capital y Juárez.

Desde 1986, el Inegi capta información estadística mensual de los transportes de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), en un sistema al que luego fueron incorporados los modelos de transporte de pasajeros regionales como los de Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Querétaro y el Valle de México.

Pues bien, el Vivebús permanece como denominación oficial del sistema de transporte de la capital y resulta que el de la frontera ni siquiera existe para el registro del organismo nacional, pese a tener una mayor importancia en términos de volumen del pasaje, extensión de las rutas y unidades en funcionamiento.

Además del nuevo precio por el servicio, que está a días de definirse en el Palacio de Gobierno, parece que hay muchísimos pendientes más por atender, como el de suministrar información de calidad y real a los sufridos analistas del Inegi, encargados de dibujar a México en cifras entendibles y digeribles para la toma de decisiones.

***

A unos meses de concluir la gestión para la que fue electo, el tóxico director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, parece haberse convertido en uno de los candidatos mejor posicionados para dejar la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Le dicen el tóxico porque no hay funcionario, cercano o lejano del presidente municipal, con el que no se haya peleado o que él no haya grillado en las mesas de café o en reuniones de los organismos públicos con los que debe interactuar todos los días.

De su verbo no escapa ningún funcionario municipal. Para todos tiene con la clásica postura de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, lo que le ha valido no sólo las enemistades sino señalamientos concisos de deficiencias en el IMIP, como molestas obras urbanas que aprobó sin chistar durante la administración estatal pasada.

Tampoco es la gran cosa intuir que es candidato a irse a su casa si se toma en cuenta que, en circunstancias parecidas, aventó el arpa durante la parte final del trienio de Armando Cabada, para luego regresar a terminar de fracasar en las encomiendas que tiene el importante organismo.

Además, su cabeza está en charola de plata porque fue designado para un lapso de año y medio, con el fin de terminar la inconclusa gestión del organismo, que debe renovarse antes del mes de abril.

***

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, está sumado entusiastamente en la campaña presidencial denominada “AMLITO no se toca”, representada por un monito en caricatura del presidente López Obrador.

El alcalde asistió como cada viernes el fin de semana a la reunión de coordinación de seguridad que preside semanalmente desde una de las estaciones de policía.

Ahora llamó la atención de los jefes presentes, militares, federales, estatales y municipales, la “presencia” frente al edil del monito campañero presidencial. (Foto en versión digital).

Pérez Cuéllar permanece en sintonía con las acciones desplegadas desde la Presidencia de la República hacia el fortalecimiento de la Cuarta Transformación que, para efecto como ese del AMLITO no se toca, no tienen más motivo que la búsqueda de retener el poder federal durante las elecciones del año próximo.