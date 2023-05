-Prendió a herederos robo en casa de Juanga -AMLO hace de la reversa cambio con tragedia PUBLICIDAD -Calientan la expulsión de Bazán -Mujeres con Claudia antes de encuesta

Literalmente un adicto de callejón puso el viernes en jaque a las corporaciones policíacas y en alerta a los herederos de Juan Gabriel tras violar los sagrados muros de uno de los considerados santuarios por sus muy fieles seguidores.

El robo fue a la hoy histórica casa que fuera propiedad de Aguilera Valadez en Lerdo y calle 16 de Septiembre. Sus administradores hablaron de inmediato a la apoderada legal de la finca, doña Silvia Urquidi, quien movió a su amigo y padrino en estos menesteres, el diputado priista, Omar Bazán Flores.

En tres patadas logró el legislador que fueran movilizadas las fuerzas preventivas y de investigación. César Muñoz, “Sherlock”, y Carlos Manuel Salas, “Holmes”, secretario de Seguridad y fiscal Norte respectivamente, unieron sus talentos en uno solo. Lograron resultados muy pronto.

Todo el sábado fue de especulaciones tremendas. Hijos de Juan Gabriel y representantes legales mantienen una ruda pelea por la herencia multimillonaria, así que la creencia generalizada inicial adjudicó el robo a esos intereses. Creyeron que las piezas hurtadas serían de gran valor artístico... y económico.

Entre la tarde y la noche del sábado, los muchachos de “Sherlock” and “Holmes” descubrieron que no se trataba del robo del siglo, sino de un adicto de la zona que no llevó lo robado a ningún museo de Nueva York, sino a una modesta casa de empeño donde no estamos seguros le hayan dado gran valor a las piezas robadas. Los cateos fueron ayer.

El hecho resultó menor, pero la noticia mayor, pues reavivó la pelea entre notarios, abogados, nietos, hijos, etc., del ‘Divo’, todos trenzados en una guerra que no parece tener fin.

El detenido, Jesús Manuel R. M., de 33 años de edad, solo podría permanecer en prisión si la Fiscalía le imputa daños a la memoria del fallecido cantautor pues lo robado no asciende a gran cosa, alguna foto y una podadora. Quizá por eso los de la casa de empeño lo conminaron a regresar por prendas del ‘Divo’ y otros artículos de posible mayor cuantía.

Hay múltiples frases, metáforas y hasta albures para definir lo que hizo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la negativa de su gobierno a hacer públicos los videos respecto del incendio del 27 de marzo pasado que costó la vida de 40 migrantes. Ocurrió en Juárez, en una estación migratoria federal.

Mucha información ha sido solicitada al Instituto Nacional de Migración (INM) mediante la plataforma de transparencia pública. Toda fue negada en razones de “seguridad nacional”, hasta ayer.

De plano al presidente ya no le agradaron las críticas de “los adversarios” e informó en la mañanera que la información será entregada. Aseguró desconocer por qué sus subordinados reservaron la información. “Voy a preguntar para que se permita toda la información”.

“A veces los abogados lo hacen por el debido proceso, pero en estos casos, que además de ser trágicos y dolorosos, son usados por nuestros adversarios para golpearnos, responsabilizarnos y acusarnos. Es mejor mostrar todo”.

Ocultar la información es hacerse de delito. Él mismo lo dijo ayer en esos términos. Para qué la terquedad si la resistencia sería vencida por las circunstancias. Por supuesto que el presidente puede seguir ocultando datos en todas las ramas del gobierno, pero seguirá siendo objeto de crítica; y por ende, de cada vez mayor debilidad.

Otro detalle debe resolver AMLO a la brevedad en ese contexto que lo sigue haciendo ver muy mal mientras mantenga tal decisión, la de sostener como comisionado Nacional del Instituto de Migración (INM) a Francisco Garduño Yáñez, al tiempo que enfrenta un proceso penal por su responsabilidad justo en el incendio del 27 de marzo. El hombre ya está inmutado y carga como medida cautelar la de firmar semanalmente en un juzgado.

Más temprano qué tarde debe retirarlo; por congruencia y por necesidad político-electoral.

En los círculos azules estatales permanecen a la espera de que la alianza PRI-PAN, a la que además están sumados los restos del PRD, dé resultados en Coahuila y el Estado de México, para valorar el impacto local que pueda tener en las elecciones de 2024.

En aquellas entidades habrá de elegirse gobernador, ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones locales, en lo que se ha considerado un laboratorio político nacional previo a la elección presidencial, en la cual siguen como punteros los candidatos de Morena y la 4T.

Todo parece definido en dichos estados: Edomex para Morena con Delfina Gómez, exsecretaria de Educación de Andrés Manuel López Obrador; en Coahuila con Manolo Jiménez, tricolor de alcurnia que absorbió a los panistas en el experimento de coalición que comenzó hace unos meses.

Pero no es la elección del Estado vecino la que está bajo la lupa de los panistas, sobre todo de los menos encumbrados que observan una entrega total del partido a los tricolores, con puestos en los aparatos de gobierno y muchos espacios en las mesas donde toman las decisiones.

El proceso en el Estado de México es visto con mayor importancia no sólo por su relevancia en el padrón electoral, sino por las posturas tibias y hasta temerosas de los priistas de apoyar el ejercicio de la alianza con el PAN y el PRD.

De hecho, un factor clave en esa elección será qué tan unido o dividido aparezca el PRI en la contienda. Eso será base para observar cuál puede ser el comportamiento de los tricolores en los demás estados, incluido Chihuahua, donde la coalición impensable de los viejos rivales va más avanzada.

Una cosa es lo que alcanzan a observar desde la cúpula el PRI y el PAN y otra el sentimiento que existe en las bases de tan cuestionada alianza. De ahí que haya preocupaciones en las elecciones en las otras entidades del país, que no están tan alejadas de la realidad estatal, como pudiera pensarse.

La foto donde el diputado priista Omar Bazán Flores posa junto con el excandidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, y el legislador Francisco Sánchez, no es la única causa por la que los tricolores han reforzado la petición de expulsar al exdirigente de las filas del PRI.

La imagen (visible en versión digital de La Columna) fue posteada por el diputado de MC hace unos días, al mismo tiempo en que la dirigencia del tricolor, encabezada por Alejandro Domínguez, hacía público un posicionamiento duro contra el partido naranja, acusándolo de estar al servicio de Morena.

No obstante, a Bazán Flores le dio por presumir su cercanía con los gerentes de Movimiento Ciudadano, bajo la frase la estridente frase de “unirse por Chihuahua o perecer ante los populistas”, de la mente de Sánchez Villegas.

Sin embargo, no es esa imagen sino una larga estela de conflictos, acusaciones y señalamientos lo que tiene a Bazán Flores en la antesala de un proceso formal de expulsión.

El fin de semana, la morenista Ileana Licón puso a reventar un salón de eventos de la capital del estado con más de mil mujeres simpatizantes del partido guinda y de la llamada Cuarta Transformación. Al menos esas fueron las cuentas alegres que reportaron algunas de las inquietas asistentes.

El acto fue una adhesión pública al proyecto presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió casi simultáneamente reportes de apoyo similar en varias ciudades del país, gracias a los operadores –la mayoría mujeres- que conocen a la perfección las entrañas de Morena.

A la cabeza del esfuerzo local pro Sheinbaum estuvieron, además de la doctora Licón, las diputadas locales Rosana Díaz, María Antoniera Pérez e Ilse América García, así como la regidora Ishtar Ibarra Barraza, quien coordina el trabajo estatal de las mujeres; y la exverde Brenda Ríos, a cargo de la vinculación empresarial.

Los mensajes a favor de la presidenciable endulzaron los oídos de las asistentes, invitadas a sentirse representada por la científica que es puntera en las encuestas para las elecciones de 2024, tanto cuando es comparada con los aspirantes de Morena como cuando lo es contra los posibles candidatos de otros partidos.

El acto en sí, de hecho, fue para mantener el posicionamiento en tierra de Sheinbaum Pardo, mediante estos ejercicios realizados casi semana por semana en las capitales y ciudades más pobladas del país, lo que es considerado una de las bases del proyecto presidencial.

El objetivo de estos encuentros es mantener al alza la incidencia de respuestas favorables al proyecto presidencial de la mujer, pues independientemente de las ene mil encuestas que circulan en todo el país, de las más variadas agencias y medios, ya viene la verdadera.