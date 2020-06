Premisas para tratar el conflicto del agua

La violencia se hizo presente una vez más con motivo de la extracción del agua de una presa. Ya lo fue en el mes de marzo en La Boquilla, y a partir del lunes pasado en El Granero. Los hechos ocurrieron el martes 9 en Ojinaga, donde productores indignados por la extracción de agua de las presas –donde no faltaron infiltrados, incluso armados- agredieron al delegado de programa sociales del Gobierno federal y dañaron e incendiaron camionetas del gobierno de la 4T. Una muestra más de lo reseca que se encuentra la pradera, luego de las manifestaciones –algunas no violentas, otras violentas– que se dieron estos últimos días contra la brutalidad policíaca a la mexicana que llevó al asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Precisamente porque el zacate está como yesca, porque la pandemia y la sequía nos tienen a todo mundo al borde de la irritación y del estallamiento, junto con el hecho de que se esté adelantando la coyuntura de las elecciones de 2021, se hace importante que se propongan, discutan y consensen algunas premisas que lleven a la resolución del problema del pago del agua que nuestro estado tiene que hacer de acuerdo al Tratado Internacional de Límites y Aguas, de 1944. Una salida razonada sólo puede lograrse mediante el diálogo de las partes involucradas. Algunas de esas premisas podrían ser:

Detener temporalmente la extracción del agua de las presas. Este es el factor que dispara la furia de las y los productores y la población en general, que la apertura de compuertas se haga además con operativos de la Guardia Nacional. Mientras el agua está saliendo, salen también la ira y los oportunismos políticos. Debe quedar claro que la suspensión es provisional, que en los diálogos se pactarán formas y tiempos para reanudarla, pero que el agua tiene que pagarse, como siempre se ha hecho, queda fuera de cuestión.

Partir de compromisos básicos de ambos lados: Distiende mucho el diálogo el hecho de que haya, además del punto anterior, un compromiso básico por parte del Gobierno federal: que las y los productores van a disponer del agua que siempre disponen para sus cultivos y que en plena pandemia no falten los alimentos y, por parte de aquellos, que van a permitir que se pague el agua que se debe a los Estados Unidos de acuerdo al Tratado de 1944, según los tiempos y las modalidades surgidos del diálogo.

Identificar con claridad y precisión a las y los interlocutores del diálogo. El problema de que la gobernanza del agua sea muy deficiente en general radica en que en la discusión sobre el tema a veces no están todos los que son ni son todos los que están. Deben participar las y los representantes de las asociaciones de usuarios, de módulos o de distritos de riego, si las hubiere, de las y los usuarios del agua para consumo humano, las autoridades municipales y estatales que tienen relación con el tema y, por supuesto, las autoridades federales.

Deben estar quienes representan a las instancias del Gobierno federal, pero si no están dotadas de poder de decisión o capacidad para llegar a acuerdos, deben estar también funcionarias o funcionarios del más alto nivel posible de estas dependencias.

Es muy deseable que participe una representación de la Secretaría de Gobernación y una de la Cancillería, por tratarse de un asunto binacional. La participación de legisladoras y legisladores federales o estatales, si la hay, debe conducir a una solución y no a una partidización del diálogo.

Partir de una información técnica suficiente, confiable, transparente, accesible a todas y todos,

No se puede pensar que el problema, siendo tan técnico y complejo sólo lo puede entender unos cuantos iniciados. En mi largo caminar por estos rumbos me he dado cuenta que entre productoras y productores hay más información de la que se piensa. Sin embargo, la información está fragmentada. Se afirma, por ejemplo, que la Conagua sólo da una parte y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) tiene otros datos. Es necesario, por tanto, hacer evidentes en qué concuerdan y en qué difieren los datos y las interpretaciones de ambas instancias y aclarar los puntos oscuros.

Hay que partir de respuestas unívocas y precisas a preguntas como: ¿Cuánta agua se ha pagado y cuánta resta por pagar? ¿De cuánto tiempo se dispone para pagarla? ¿A dónde se va a dirigir el agua liberada? ¿Sólo a los Estados Unidos? ¿Se debe pagar sólo con escurrimientos o también con agua trasvasada de las presas? ¿Cómo ha hecho patente su exigencia el gobierno de los Estados Unidos? Etc.

Establecer condiciones externas que no vayan a obstaculizar el diálogo: que se garantice la seguridad física de las personas que participan en él; que no se permita la presencia de ninguna persona armada ni en el lugar del diálogo ni en los alrededores, incluso las fuerzas policíacas deben estar desarmadas. Si es posible, que haya una comisión de observadores externos, ciudadanos, que de fe de la buena conducción del diálogo.

El hecho de tener en cuenta estas premisas, si no garantiza el éxito total del diálogo, sin duda ayudará cuando menos a que no termine en otro estallamiento de violencia.