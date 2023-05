Pregonar memoria para construir futuro, esa ha sido mi principal consigna desde que me enamoré de la disciplina histórica. Precisamente con la publicación de esta columna coincide el vigésimo primero onomástico de quien escribe. Y bueno, no puedo evitar la reflexión de lo que representa un aniversario para mi propia existencia y cómo ella se entrelaza con esa colectividad que siempre está presente. Definitivamente, nacer en esta región fronteriza me determinó en la misión vital que ahora agradezco de poder llevar en mi pecho hondo y vociferarlo a los cuatro vientos.

Me detengo y pienso que estas letras tienen un propósito, ya veré hasta donde llegarán, y es el de remover la tierra para dejar caer algunas semillas que hagan crecer la esperanza en la historia. Ciudad Juárez es una región de larga memoria, aunque a veces queramos desmemoriarla. Un terruño que se vuelve un universo de posibilidades pasadas, presentes y futuras. Esto quiere decir que mil y más batallas se han librado. Sin embargo, y lo vuelvo a decir, mi ciudad igualmente es lugar de mil una y más esperanzas. Es así que se da un diálogo e interacción entre lo que es y lo que puede llegar a ser nuestra comunidad.

He ahí la clave de porque he decidido volverme yo mismo un pregonero de nuestra memoria, es decir, de comunicarla a tanta gente como sea posible. Haciendo referencia quienes antiguamente leían noticias o anunciaban lo que acontecía en los pueblos. Y lo digo de manera muy sencilla, pues esa labor apenas inicia.

También escribo a forma de defensa de la historia y su memoria, pues efectivamente hay ladrones de la memoria quienes se han encargado de borrar de plumazo, con balas y retóricas lo que incomoda. Y vaya que en ese Juárez de varios siglos muchas manos se han ocupado de ejecutar ese perverso objetivo. Pero soy firme creyente que la memoria siempre prevalece, el espíritu por la justicia se impregna en las cicatrices que no se pueden esconder por más parafernalia partidista que se pinte.

Asimismo, quiero acusar a quienes desde su púlpito de “Universidad” con añejo olor han encerrado ese pregón de la memoria y no lo dejan correr por las calles. Pero volvemos a lo mismo, al final de cuentas siempre buscará la manera de salir corriendo y empapar los aires para recordar. ¿Qué es la historia sino la esperanza de saber que las cosas pueden cambiar? Por eso me he envuelto en esa labor de volver a hacer sentir amor por esa materia que tantos dolores de cabeza ha dado en escuelas con burocráticos docentes.

Que se haga del pasado una pregonada libre que nos haga entender cómo Ciudad Juárez y la humanidad misma se han venido desarrollando en el tiempo por nuestras propias acciones. Cuando se volteen a ver viejos edificios, adobes resistiendo al viento, parques de vieja tradición para ir a pasear y las exigencias por justicia se piense que la historia tiene mucho que ver para comprender las causas de lo que sucede. Y la parte que yo consideraría complementaria, y sin la que no hay una práctica de la memoria, es el actuar ante lo que pasa frente a tus ojos. He ahí mi afán por defenderla de quienes la han convertido en aburrido bloque gris de nombres y fechas que se arroja sin rumbo.

Así pues, les invito a pregonar sus propias historias y memorias. A que recuperen de esos viejos álbumes las fotos de antes y los espacios ancestrales, platiquen con quienes ya vivieron más que ustedes. Que se introduzcan en los escondites de la memoria de esta ciudad que tanto tiene por decir. No dejen de visitar el parque que aman, la biblioteca que te queda cerca o hasta tu propia escuela e imaginar su pasado. De esa manera reflexionen sobre cómo se ha llegado a este presente y qué cosas podemos realizar para que el futuro atraviese otros caminos, para transformar la realidad. Créanme cuando les digo que la historia y la memoria nos ayudarán mucho con eso. Hasta aquí le dejo para seguir soñando nuevas historias y cultivar viejas esperanzas, ¡hasta la Victoria siempre!