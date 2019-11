• Prefirió sabotear que conducir nuevo alumbrado





• Cual damo de compañía de los norteamericanos





• Maru Campos deberá entrar al deslinde





• Como anillo al dedo el pretexto de la CNDH





A ésa que en política suele ser llamada primera autoridad debe adjudicarse sustancialmente la responsabilidad por el fracaso en el intento de dotar de nuevo alumbrado a la ciudad de Chihuahua, con réplica idéntica en Ciudad Juárez.

No es aventurada ni temeraria la afirmación. A su forma y manera, tanto la autoridad municipal de la capital como de esta frontera presentaron durante la víspera sus respectivos proyectos.

Sobre ambos planes cayeron de inmediato ominosas tempestades de cuestionamientos que con toda claridad no tenían el fin de ajustar criterios para conseguir nuevos alumbrados en ambas ciudades, sino evitar el surgimiento de héroes electorales.

Los portabandera contra el alumbrado centraron la crítica en la presumible antiaureola de corrupción que daba origen a los proyectos, pero nunca mostraron disposición auténtica (por lo menos no ante la ciudadanía) por aclarar cantidades y seguir con los planes.

La primera autoridad estatal es encarnada ahora por Javier Corral Jurado, quien no sólo mostró desinterés por colocarse al frente en el estudio y socialización de los proyectos, sino que los enfrentó, ya secretamente desde las húmedas catacumbas de Palacio o de manera abierta con sus interlocutores más cercanos familiarizados con el tema.

Corral mandó contra los alumbrados primero a sus diputados afines en el Congreso del Estado y después centró al Plan Estratégico de Ciudad Juárez contra el municipio fronterizo.

Luego apareció el plebiscito con un trayecto tortuoso que desembocó el domingo con resultados negativos para los promotores del sí, desde luego encabezados por la alcaldesa María Eugenia Campos, “Maru”, y sus operadores más cercanos tanto en la alcaldía, en su partido el PAN y dentro del gremio empresarial.

No queda duda que una de las manos a favor del no fue la colocada por Javier Corral tanto por comisión como por omisión. Es visto como su operador el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, quien cabalgó a Chihuahua las veces necesarias para cuestionar con rudeza el proyecto.

Directo desde Palacio los activistas de izquierda atacaron también sin misericordia el plan auspiciado por un municipio administrado por panistas, partidarios del gobernador.

En plan generoso podemos decir que el sabotaje tuvo éxito puesto que la derrota del sí es innegable, pero la votación general no da para presumir, ni a unos ni a otros: menos del 10 por ciento del padrón nominal, según los datos preliminares del Instituto Estatal Electoral como organizador.

No votaron ni 100 mil. En contra saldrán menos de 50 mil sufragios, a favor menos de 40 mil. Más del 90 por ciento no se pronunció.

Maru y Cabada tienen ahora la obligación de cambiar su estrategia para colocar alumbrado suficiente y de calidad en sus respectivas ciudades, a sabiendas que del gobernador Corral no sólo no tendrán apoyo de ninguna especie, sino el pie para que tropiecen y se vayan de bruces sin pensar en más objetivo que el político-electoral, no en la ciudadanía.





***

Los hechos ocurridos el domingo sin duda deben preocupar a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, y a su equipo más próximo en el objetivo de la gubernatura 2021. En elección 2016 y reelección 2018 fueron imbatibles, más de 100 mil votos de diferencia sobre sus más cercanos competidores.

Es el ejercicio del plebiscito por el alumbrado una alerta importante que debe ser tomada en consideración en relación a la ciudadanía y en relación al gobernador Javier Corral.

Parece obligada la alcaldesa a recuperar terreno en imagen con los electores de su bastión estatal, Chihuahua, pero también a colocar los puntos sobre las íes a su “compañero” panista Corral Jurado.

El gobernador mantiene como seguidores en el partido sólo a aquéllos que forman parte de la nómina en el Estado, el resto o han sido agraviados por excluirlos de la burocracia o por la implementación de políticas de gobierno ajenas por completo a principios y doctrina blanquiazul.

Maru ha conseguido hacerse del apoyo de la base general panista prácticamente en toda la entidad, incluido con énfasis Juárez, pero ni con los suyos ni con los ajenos ha pintado las rayas indispensables respecto del gobernador, reprobado en múltiples encuestas por más del 70 por ciento de los chihuahuenses.

Tomará medidas Campos sobre todo ello, sin duda, pero lo interesante será conocer cuándo y cómo. De la pertinencia y la oportunidad que lo haga podremos esperar los resultados.





***

De damo de compañía anduvo ayer el gobernador Javier Corral en El Paso con autoridades estadunidenses y el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.

Resultó evidente que el nuevo programa contra el crimen anunciado desde la mitad del puente Libre hacia El Paso fue planeado y trabajado por el Gobierno estadunidense con la colaboración de quien ha mostrado mayor capacidad operativa contra la delincuencia de este lado de la frontera, la Policía municipal. Simbólica la participación estatal, salvo el trabajo del equipo liderado por el fiscal Jorge Nava.

Después del anuncio hecho por la mañana en El Paso, toda la comitiva se trasladó al Consulado de los Estados Unidos en esta frontera, donde si bien estuvo Corral, quienes llevaron la batuta fueron los norteamericanos. De entrada hasta el equipo del mandatario fue rechazado en las puertas de la sede diplomática.

Después de concluir la encerrona, Corral exhibió que requería gastar el tiempo y aplazar lo más posible su regreso a Chihuahua donde tenía en Palacio protestas y manifestaciones de diversos grupos de mujeres. Insólitamente se trasladó a las instalaciones del Issste en la ciudad sólo... ¡para unas fotos! No hubo más objetivo que ese, y tratándose de un edificio federal.

Ésa es la dimensión del gobernador.





***

Dos recomendaciones directamente en contra y una más que se encamina a lo mismo pesan en los ánimos de todo el Palacio de Gobierno, que se presume derechohumanista y respetuoso de las garantías de los ciudadanos en un inútil esfuerzo de diferenciarse de los demás.

Se trata de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 91 y 94, ambas de este mes de noviembre, relativas a un caso de contaminación ambiental en la capital del estado y a un desplazamiento forzado entre Saucillo y Delicias. Ya son casos ampliamente conocidos.

La tercera, la número 99, va contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en tiempos del expresidente José Luis Armendáriz, en septiembre de 2018, archivó la queja del exgobernador César Duarte hacia el gobernador Javier Corral por actos propios y de la Fiscalía General del Estado.

La CNDH ordenó la reapertura de esa investigación, con un enorme fondo político. Presuroso mandó copia Néstor Armendáriz, presidente de la CEDH, al Palacio de Gobierno antes de que se conociera públicamente la semana pasada.

La noticia no fue grata porque en el régimen corralista es inimaginable que tengan derechos humanos los humanos fuera del círculo del nuevo amanecer.

Eso fue una semana antes del relevo de Luis Raúl González Pérez, con el zafarrancho armado en el Senado de la República por la designación de Rosario Piedra Ibarra.

La recomendación institucional de la CNDH a la CEDH prácticamente le dicta cómo debe resolver la queja de Duarte, al darle los elementos jurídicos para tomar una determinación contra Corral y el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche.

Obviamente Palacio se negará a aceptar el acuerdo de la Comisión Estatal en los próximos meses y el caso pasará de nuevo a la CNDH, a la que justamente Corral pretende ahora desconocer por la polémica designación de Piedra. Le cayó como anillo al dedo el pretexto.