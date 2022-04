Por una, por todas

Ciudad de México.— Un mes, pasó un mes del 8M, el día en que las mujeres en el mundo nos movilizamos para frenar la violencia y derribar muros. Un mes, un mes de esta declaración de Araceli Osorio: “En México nos siguen asesinando todos los días, a lo largo y ancho del país, de 11 a 13 mujeres son asesinadas por razones de género. Estos crímenes han aumentado la brutalidad con la que se cometen y la impunidad con que ese Estado, las instituciones, permiten que estos feminicidas estén hoy mismo, en estos momentos, en las calles a punto de lastimar a otra mujer...”.

Un mes y todo está mucho peor. Estos días, haga usted el ejercicio, los medios informativos, cualquiera que sea la plataforma, se han inundado en desapariciones y feminicidios: la pequeña Victoria, Atenea, María Fernanda, Debanhi, Jaqueline, Britshi o Karina. El contexto nacional no ha cambiado, acaso sólo se ha vuelto más desafortunado, más peligroso: da igual si una menor sale a la papelería o si una joven se decide por un momento de diversión con sus amigas. Sucede en Tamaulipas como ocurre en Yucatán, Estado de México, Sonora, Tlaxcala o en cualquier otro estado del país. Tan sólo en Nuevo León, el lunes se emitieron cuatro fichas de mujeres desaparecidas. Una de ellas, Karina Marisol Cruz Rodríguez, fue vista por última vez el 23 de marzo, hace dos semanas. Y el reflector parece recaer hoy en el territorio gobernado por Samuel García, por dos casos en particular: María Fernanda y Debanhi. El primero, se trata de un expediente lleno de omisiones. Si tan sólo la autoridad hubiera actuado en el momento en que la familia lo pidió, tal vez el desenlace de la historia sería otro. María Fernanda murió por una contusión profunda en el cráneo. Su cuerpo fue hallado en el mismo inmueble que refirió su GPS, pero al que ningún elemento de seguridad entró a tiempo. Y sobre Debanhi, ya hay un detenido, se trata del conductor que la “abandonó” en la carretera. Pero hasta las amigas de la joven han sido expuestas y criminalizadas. Pongámoslo en claro: nadie tendría que correr riesgo, se esté en casa o sobre una autopista a mitad de la noche. Ojalá que en el caso de María Fernanda la justicia y el peso de la ley caiga sobre el responsable; ojalá que Debanhi pronto se reencuentre con su familia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estos son expedientes altamente mediáticos, ¿qué pasa con el resto?: “Cada vez más mujeres están conscientes del peligro en el que estamos todas, cómo hemos aprendido a organizarnos entre grupos de amigas, entre chats seguros, para compartir ubicación, pero son cosas que no deberían representar un riesgo, no debería representar un riesgo salir a cenar, salir a comprar tu despensa, ir a una tienda de conveniencia, salir a jugar no tendría que ser riesgo para ninguna mujer en este estado, es lamentable…”, palabras de Vanessa Ramírez, de la Organización Voces de Mujeres en Acción A.C. Agregó: “Lo más grave cuando ya estamos hablando de feminicidios, cuando estamos hablando de desapariciones, de números importantes de desapariciones y siempre ha quedado de lado y olvidada la parte de la prevención que durante años, tanto colectivos feministas como estas organizaciones de familiares de desaparecidos y desaparecidas han marcado, que buscamos mecanismos preventivos para no estar contando mujeres que hayan sido víctimas de feminicidios y seguir con conteos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas…”. Y es terrible narrar, saber, que se vive en este horror.