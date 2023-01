Por un Centro Histórico limpio y digno

Por fin se dieron los pasos básicos para recuperar el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Remover a una gran cantidad de vendedores ambulantes la madrugada del lunes 9 de enero por parte de las autoridades municipales fue un gran acierto y un añejo reclamo de la ciudadanía.

Era necesario despejar la 16 de Septiembre y la avenida Juárez de un gran número de vendedores ambulantes porque ya se habían apropiado de la zona desde meses atrás. Reubicarlos ha sido la promesa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Se pretende moverlos a la plaza de Juan Gabriel y a los vendedores de pueblos originarios se busca ubicarlos en la plaza Misión de Guadalupe. Se les había dado la posibilidad de que estuvieran ahí hasta los primeros días de enero. El plazo se cumplió y en la madrugada de ese día se inició el operativo para retirarlo de las avenidas 16 de Septiembre y la Juárez.

Fueron años de estar generando basura y molestias para los transeúntes en esa zona. Ahora que luce despejado el reto es lograr que se mantenga así, despejado y limpio. Se requiere vigilancia permanente para evitar que regresen los ambulantes con la intensión de volverse a instalar en esa parte del centro. Se tardaron, pero logró imponerse la autoridad al ambulantaje con el apoyo ciudadano y del comercio establecido. Una brigada especial limpió y removió basura y escombros para dejar otra imagen.

También los ciudadanos deben sumarse a este esfuerzo que emprendió el Gobierno municipal. Respetar y no tirar basura es lo que se requiere por parte de la ciudadanía para mantener el Centro en buenas condiciones. Desafortunadamente, el Gobierno del Estado no ha puesto de su parte. Y es que todavía existe el tiradero dejado por las obras de la administración pasada.

La Plaza de Armas no luce adecuadamente debido a los escombros y a la obra incompleta dejada como testigo de decisiones absurdas. Sin embargo, ya el actual Gobierno estatal no se puede estar escudando en el pésimo gobierno corralista y debe de actuar de inmediato. Ya son muchos meses de gobierno y no hay visos por parte de la actual administración estatal de querer restaurar el Centro Histórico.

Sin embargo, los recientes cambios en el gabinete realizados por la gobernadora Maru Campos pueden impactar en el Centro Histórico. Y es que la llegada de Mario Vázquez a la secretaria de Obras Públicas pudiera acelerar la rehabilitación de la Plaza de Armas. Su conocimiento del problema y la gestión de la diputada federal Daniela Álvarez pudieran acelerar el proceso de finalización de ese proyecto fallido. Porque el Municipio ya está haciendo su parte, ahora solo falta de Gobierno del Estado haga la suya.

Y a más de una semana de haber retirado a un buen número de vendedores ambulantes, algunos siguen intentando instalarse en la calle Ugarte. Por esto, los operativos de vigilancia y supervisión por parte de las autoridades no deben de suspenderse.

Ya algunos otros comerciantes ambulantes retirados del área peatonal de la 16 de Septiembre están reinstalándose en la Vicente Guerrero y Francisco Villa, mientras que los otros ya se ven en el área de calle Mariscal e Ignacio Mejía.

Ciudad Juárez ya requiere de un Centro digno. Porque hasta hace poco no era un lugar atractivo para visitar, ya que no ofrecía orden y limpieza. Ojalá cambie la imagen que se ofrece a los juarenses y a los visitantes. Urge que pronto se recupere la imagen de esta parte que es el origen de esta gran ciudad, y el esfuerzo es de todos.