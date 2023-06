Durante esta semana se cumplió un año de la cobarde agresión a los sacerdotes jesuitas de Cerocachui, Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma, y poco antes el jugador de beisbol Paul Perelleza, todo ellos asesinados. Un evento de muy alto impacto como fue este no puede pasar sin dejar huella indeleble y, si somos dignos de llamarnos humanos, no podemos olvidarlo ni dejar de extraer de estas tragedias algún beneficio.

Justo al inicio de su célebre novela sobre la guerra civil española, Ernest Hemingway cita un poema de John Done que dice:

“La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por eso, no preguntes por quién doblan las campanas: estan doblando por por ti”.

Pocos saben ahora que las diferentes formas de tocar las campanas en las iglesias enviaban un mensaje a los feligreses. Si las campanas se “repican” el mensaje es de regocijo, como el llamado a misa. Pero si el evento era infausto se le llamaba “doblar”, y puede anunciar un funeral. La gente que pregunta “por quién doblan las campanas”, pregunta en realidad “quién ha muerto”. Pero como explica perfectamente esa pequeña obra del poeta místico inglés, cuando una persona muere, con ella muere toda la humanidad. Muero yo de alguna manera porque soy parte esencial de la humanidad. Y por ello aplica totalmente al caso que comentamos. Con la desaparición de los sacerdotes jesuitas, el guía de turistas y el beisbolista, morimos un poco todos los chihuahuenses. Por eso es una herida viva de todos nosotros y que bueno que así sea, porque nos impulsa a la acción. Tiene que haber trascendencia. Decía José Martí que “las flores que nacen sobre las tumbas tienen el lenguaje de la resurrección, no de la muerte”.

Como explicamos en su momento, los acontecimientos se dieron en un contexto social e histórico muy concreto, que es la enorme riqueza natural de la sierra, la pobreza material de muchísimos de sus habitantes, especialmente los descendientes de los pueblos originarios, y la actividad de unos cuantos que al margen de la ley pretenden usar ambos en su beneficio.

Eso explica en buena medida por qué están ahí los jesuitas. Cerocahui es un lugar en lo profundo de la sierra madre, con pocos pobladores, pero muy pobres. ¿Por qué llevar hasta allá a sacerdotes, ya escasos, en lugar de ir a zonas con más alcance en términos de población? Pues porque son evangelizadores de frontera, porque ellos se trasladan hasta los límites no solo físicos, sino existenciales de la humanidad, donde más necesidad material y espiritual, más descomposición, más hambre en todos los órdenes. Donde gente perversa somete y deshumaniza, roba y engaña.

Quiero pensar que, como tendría que ser, han cambiado las cosas de un año a la fecha y no hay mal que por bien no venga. Que aquello no fue en vano. Veamos.

El primer impacto tendría que ser en el orden de la seguridad. Nadie espera soluciones mágicas de un año a otro, pero sí que se vean cambios. Es claro que de inmediato se trasladaron para allá muchos más elementos del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas estatales, y creemos se han hecho sentir y valer. Porque este es un campo en que es evidente que el Gobierno federal tiene mucho que responder y, por tanto, mucho que hacer. Gran parte de los delitos fuente de todos, son del orden federal, como los vinculados a drogas, uso de armas y el robo de recursos naturales. Porque luego se quiere hacer creer de modo malintencionado que el Gobierno estatal es el único responsable. Pero pienso y veo que hay avances. El principal ejecutor del crimen fue eliminado seguramente por sus propios compañeros debido al fuerte cerco de seguridad en la región y quizá esperando aflojar de ese modo el atenazamiento de las fuerzas del orden. Ya se está trabajando en la construcción de instalaciones permanentes desde las que se vigile mejor la zona, en el marco del programa estatal centinela, a un costo de 400 millones de pesos, según informó la propia gobernadora Maru Campos. Se han detenido muchos de los criminales generadores de violencia, entre otras acciones.

El 16 de julio pasado se realizó justo ahí la “Mesa de Diálogo Social de Justicia y Reconciliación”, en donde igualmente la gobernadora Maru Campos Galván, agradeció la disposición para sumar con la intención de atacar las causas y no solo solucionar los efectos de los problemas que afectan a los pobladores de la Sierra Tarahumara. Por ejemplo, dimensiones adicionales a las de seguridad son la salud y la alimentación. Por años estos han sido dos males muy dolorosos de los pobladores serranos. Se sabe que de nueve centros médicos solo funcionaban dos, y en este momento se han logrado poner en pie casi la totalidad, no solo en número, si en calidad de instalaciones. E igualmente en el campo de alimentación se ha lanzado un programa que lleva suplementos alimenticios, especialmente para niños.

Aún falta mucho por hacer. En esa región debe producirse riqueza que sea compartida y alivie la necesidad de sus pobladores. Que con el tiempo logremos decir que aquellos hermanos fueron semilla.