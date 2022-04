¿Por qué salir a votar este domingo?

Encuentro todas las razones para salir y ninguna para no hacerlo. El domingo 10 de abril de 2022 será un acontecimiento histórico, inédito, e impensable en nuestro país. Y no tanto por el resultado, del cual es un hecho que será ratificado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo por sus niveles actuales de aprobación, sino porque todos los sondeos realizados de este ejercicio así lo pronostican.

En Chihuahua y Juárez, en la sierra, las ciudades pequeñas y medianas, en prácticamente la totalidad de los municipios, los niveles de aprobación del presidente han ido en ascenso conforme se conocen los resultados de los aciertos del Gobierno federal. Eso se verá en los resultados de la consulta.

En un país tan acostumbrado a aguantar malos gobiernos, la oposición al presidente AMLO piensa que puede sorprender a muchos ciudadanos con sus argumentos de que es una pérdida de tiempo y dinero darle el poder al ciudadano de poder quitar a un jefe del Ejecutivo Federal.

Por eso a esos opositores a este ejercicio les digo que nos ha costado muchísimo más dinero sostener a políticos que sólo se han dedicado a saquear a México y que sale casi regalada una consulta de revocación de mandato comparado con impedir que, en el futuro, sigan robando y saqueando a México.

Además de lo histórico que resultará este ejercicio democrático y de verdadera participación ciudadana, existen muchas razones para manifestarnos este domingo 10 de abril, entre ellas: sentar un precedente que acostumbre a los políticos a que vamos a ejercer nuestro derecho consagrado en el artículo 35 fracción IX de la Constitución Federal: “Participar en los procesos de revocación de mandato”; que en el futuro ya no aguantaremos a un mal presidente por todo el tiempo que fue electo si es que nos equivocamos al elegirlo, porque una vez elegidos siempre se emancipan o separan del pueblo; porque siempre nos hemos quejado de los malos gobernantes y que no existía una herramienta para poder quitarlos; porque si salimos a votar el 10 de abril mandaremos un claro y contundente mensaje de que esta vez vamos a ratificar a nuestro presidente, pero tenemos el poder para en un futuro no hacerlo.

Podría continuar dando más razones para salir a participar éste diez de abril, pero no encuentro una razón para no hacerlo. Porque si demostramos una alta participación ciudadana mandamos el mensaje de qué así como ponemos así como ponemos podemos quitar, que vamos a empezar a hacer efectivo el poder que tenemos como ciudadano contemplado en nuestra Carta Magna.

Ese es el temor de la oposición, de la clase política tradicional acostumbrada a engañar al pueblo en las elecciones, porque saben que una vez electos pueden administrar como quieran y usar como quieran los recursos, sabiendo que nos teníamos que aguantar por todo su periodo electo. Porque tienen temor que este ejercicio de revocación de mandato nos abra las puertas y los ojos a los ciudadanos y abra la posibilidad de revocar a gobernadores, presidentes municipales y hasta legisladores.

Esto lo sabe bien López Obrador, y por eso propuso y se somete a la voluntad popular, algo que ningún otro presidente de la República se hubiera atrevido a hacer.

Aunque el INE a regañadientes y por orden de la Corte está organizando la consulta, lo está haciendo como salga, al ahí se va, como niño regañado que le ordenan hacer su tarea y la hace mal, argumentando que no tiene el presupuesto suficiente y que se tiene para una elección tradicional donde se eligen a gobernantes y/o legisladores; y que sólo le estaba dando el 40% del presupuesto para la realización de una elección , pasando por alto es una elección mucho menos compleja, con menor número de boletas, con menor número de spots publicitarios.

Con ese argumento sólo va a instalar 57 mil casillas y no las de 163 mil utilizadas en la última elección federal, y dejó de promocionar esta elección a como la hacen cuando se eligen nuestros gobernantes y legisladores por lo que está próximo a resolverse por la SCJN dicha cuestión porque la Consejería Jurídica de Presidencia se inconformó con justa razón.

Así, no existe un argumento lógico de por qué no salir a votar este domingo. Lo único que se advierte son fobias y odio de la oposición política; odio y fobia a la participación ciudadana, al empoderamiento ciudadano.

Porque si tan mal trabajo ha hecho López Obrador como ellos aseguran, ¿por qué no han promocionado este ejercicio para que la gente salga a votar en contra?

La única respuesta es porque saben que la gente está contenta con el presidente y no les conviene dejar un precedente de que el pueblo de México respaldó a su presidente; porque saben que en un futuro, si es que un día ellos vuelven al poder (que se ve lejano, muy lejano), este ejercicio les representará un peligro.

Por eso yo saldré a ratificar al mejor presidente que hemos tenido en la época moderna de México, saldré a hacer historia y a transmitirle a la oposición que este ejercicio llegó para quedarse.