¿Por qué murieron los migrantes?

Ciudad de México.- Es ineludible abordar y sobre todo develar en todas sus profundas implicaciones la enorme tragedia en la que murieron 39 seres humanos, personas, procedentes de países hermanos, en Ciudad Juárez.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, dice que su dependencia es legalmente responsable de la migración, pero por un acuerdo interno en el 2019, esas facultades ahora son del canciller Marcelo Ebrard, también presidenciable morenista. Este a su vez culpa al Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, y en Chihuahua del contralmirante Salvador González Guerrero. En este momento solamente están acusados algunos custodios (algunos dicen que ni siquiera estaban ahí) y un migrante. Y, por otro lado, el delegado morenista del Bienestar, Juan Carlos Loera, aprovecha la ocasión para acusar al alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, también de Morena, debido a que fue una redada del alcalde la que llenó de migrantes esas instalaciones de la muerte. Y finalmente el presidente López Obrador le echó la culpa a los propios migrantes.

PUBLICIDAD

No sé bien cómo describir las sensaciones que produce el leer lo anterior en los medios. Es miserable y patético. De lo que no cabe duda, como dijo la embajadora eminente Martha Bárcenas, que este es el mayor crimen contra migrantes que puede ser atribuido al Estado mexicano, pues el directamente responsable es su gobierno federal, por donde le busquen.

Fue Pérez Cuéllar el primero que salió a curarse en salud al pedir no hacer lucro político de la tragedia. Eso quisiera claro. Pero como mínimo es extraño que ellos lo digan cuando no se quitan de la boca que otra conocida tragedia como el incendio de la guardería infantil en Hermosillo, Sonora, fue culpa de Felipe Calderón. Y no entiendo como no dicen, con la misma lógica, ahora lo mismo de López Obrador. Porque es un hecho que aquí, según sus propios dichos, solo hay morenistas involucrados.

Pero los temas de fondo son aún más inquietantes. Y si no vamos a ellos corremos el riesgo de que, como ocurrió con el derrumbre del metro en Ciudad de México, el asunto termine en que los culpables fueron quienes no pusieron los tornillos. Cerca de Juárez, hay otra estación migratoria, la de Janos, en peores condiciones que esta.

Carlos Loret de Mola acaba de recordarnos un dato fundamental. En 2018, al inicio de este sexenio había 3 estaciones migratorias. Ahora hay 40. ¿Por qué? Simplifico: porque con una amenaza de Donald Trump a López Obrador, este aceptó que los migrantes deportados de Estados Unidos regresen a México, o bien los detengamos aquí. Es un concepto llamado “tercer país seguro”, que no se ha formalizado sino por vía de hechos. Entonces, ¿por qué tenemos tantos migrantes aquí? Porque estamos ejecutando las políticas de migración de Estados Unidos. El falso patrotismo de nuestro presidente.

Ahora bien, de acuerdo, supongamos que lo hacemos, por criterios de humanidad, sensatez, practicidad. Si eso es así, México debe recibir algo a cambio. Para ayudar tendríamos que recibir ayuda para afrontar esa situación: empleos, atención médica, alimentos, espacios de hospedaje y nada de eso ocurre. Estas nuevas estaciones migratorias son solo un nombre bonito. La del incidente que relatamos es poco más que una simple bodega. El presidente lo llamó albergue pero en buen español, no es más que una ergástula. Peor aún, el gobierno federal está absolutamente al margen de la atención humanitaria a migrantes, que recae en organizaciones de la sociedad y gobiernos locales. Ni un solo peso dan, solo para los centros de detención. ¿Por qué?

Lo segundo es más tenebroso. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, el abogado especialista en migración y derechos humanos Jorge Vázquez Campbell, expuso su teoría del fondo del problema. Resulta que en estas 40 estaciones migratorias llenas, el abogado acusa que las autoridades están vendiendo la información de contacto de familiares de los detenidos a una red de gestores. Con esa información les llaman y les piden 1 mil dólares para tramitarles algo llamada “salidas extendidas”, con las que pueden andar por el país sin temor a ser detenidos. En efecto, así sucede con quienes pagan. No con todos, por cierto, porque el mismo abogado relató el terrible caso de unos ecuatorianos cuyos familiares pagaron, salieron, pero sus cuerpos fueron encontrados desmembrados y sin órganos a los pocos días. Es muy claro que esa red reporta pingües beneficios a los titulares del INM, empezando por su titular Francisco Garduño, según acusa el abogado Vázquez. Todo hace sentido. ¿Por qué había tantos migrantes y por qué no los dejaron salir? Porque afuera no valen nada. En cambio, adentro son para esos miserables corruptos una mercancía en estante que cuesta 1 mil dólares a los familiares que pagan por ellos. ¿Y Garduño se manda solo? Como dice López Obrador de Calderón y García Luna: ni modo que su jefe no supiera.

Y aun habrá más.