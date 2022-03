¿Por qué marchar el 8 de marzo?

La ola de manifestaciones feministas que se llevó a cabo el martes 8 de marzo de 2022, nos mostró que más allá de la intensidad con que se presenta en redes sociales, también se presenta en concreto, en vivo, en las calles y avenidas principales de nuestra ciudad, cada año con más fuerza, y con más notoriedad. Esto provoca diferentes reacciones y opiniones al respecto, desde una respuesta patriarcal contundente que las tacha de provocadoras e ingenuas, que utiliza una narrativa donde busca de diversas formas desvirtuar, manipular y confundir elementos básicos de las intenciones reales del movimiento, así como las diferentes opiniones de mujeres que dan crédito a la lucha, aunque no participan; también hombres que valoran y respetan el movimiento, como quienes lo tachan de no tener fundamentos suficientes para reducir la violencia a una ideología de género, ya que la violencia traspasa géneros y edades. Todo movimiento social, de defensa o resiliencia, como hecho social, está siempre evaluado por esta misma sociedad, pero más allá de hacer un juicio del movimiento, de sus fallas y aciertos, no debemos perder la claridad del fin de la marcha: materializar equidad, justicia y el cese de la violencia contra la mujer, que se presenta desde una posición de desventaja al hombre, quizá no en lo particular, o en todos los casos, pero sí en la mayoría de las relaciones sociales, humanas, económicas, culturales y personales.

La percepción mundial de Juárez es de una ciudad estigmatizada por la violencia: de cárteles, contra las mujeres, entre los jóvenes, si bien las actividades criminales no son exclusivas de nuestro territorio, estas existen en todos los países latinoamericanos y en muchos más, pero refiero a estos por la idiosincrasia cultural que compartimos, así como en muchas ciudades de nuestro país, no hemos perdido el estigma, aunque, de hecho, somos la séptima ciudad más violenta del país. Nos hemos alejado de los primeros lugares en los últimos años, condición que ha arrojado mejores números en lo que a casos de violencia y feminicidio se refiere, hemos tenido avances, mucha participación y cambios que se han generado por las causas y movimientos sociales prodefensa, proigualdad a la mujer, y de los grupos vulnerables que tienen un alcance e impacto internacional.

Juárez ha sido un puente por más de un siglo del tráfico de drogas entre Estados Unidos y México, así como vía de tráfico de personas por décadas; es una de las principales rutas migratorias, una ciudad olvidada por pasados gobernantes, situación que conformó un territorio con un clima de violencia generalizada y caldo de cultivo perfecto para muchos tipos de crímenes.

La naturaleza de las muertes y desapariciones de mujeres adquiere total relevancia, ya que la mayor parte de estos casos han quedado impunes, no se les ha dado seguimiento a las carpetas de investigación, se han perdido pruebas, falseado declaraciones o simplemente se ha hecho caso omiso del problema, es lo más alarmante de la situación, ya que favorece a la reproducción del mismo fenómeno.

Este 8 de marzo las mujeres salieron a las calles a pedir respeto, notoriedad y dignificación, que levantan la voz por materializar equidad e ir más allá de la generación de leyes que no se llevan a cabo en la praxis, la búsqueda de la justicia real, legal, donde se criminalice a quien hizo y hace, a quien viola, denigra, golpea y clausura a la mujer por su condición de mujer, y el cese de la violencia no solo contra ellas, sino en general, ya que la violencia como condición humana no tiene límites ni fronteras, desafiar al abuso, de quien venga o como se presente.

Es totalmente válido, necesario y urgente marchar, hablar, gritar, solicitar, idealmente dentro de los términos de la legalidad, por este movimiento donde las mujeres intentan recuperar espacios que han perdido.

Este movimiento mundial tiene casi 50 años intentando establecer equidades, no busca lo que erróneamente se piensa por muchos, que es igualdad en todo lo que el hombre tiene y hace, pero sí pelea por una revalorización de todo en lo que respecta al ser humano, lo que busca, por lo que lucha y sangra, y ha costado vidas, es por respetar a la mujer en su condición de mujer, respeto a su sexualidad, a su vida, a poder salir a la calle, ser respetada y vivir, condición que muchos varones tienen y dan por hecho, es pues una respuesta simple. ¿Por qué marchar el 8 de marzo? Para poder vivir en plenitud, como se desee y no arriesgar o perder la vida en el proceso.