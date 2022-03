¿Por qué marchamos este 8M?

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Cada año se ha incrementado exponencialmente la participación de mujeres que deciden salir y hacer notar los escenarios de desigualdad, por decir lo menos, en los que diariamente desarrollamos nuestra actividad y, cada quien desde su trinchera, lanza un grito desesperado que insta a visibilizar la gran problemática escondida por una cultura machista arraigada en la gran mayoría de los territorios.

Si es tan solo un día en el que un importante número de mujeres reúnen esfuerzos al realizar esta marcha, me es inevitable preguntarme ¿por qué causa tanta incomodidad?

¡La lucha es diaria! Se realiza a cuenta gotas con acciones que de forma, lamentablemente, regular observamos, como puede llegar a ser una felicitación a las mujeres por ser “hermosas” que refleja la valía a una característica física en un contexto laboral o que nada tiene que ver el físico, la diferencia salarial independientemente de las habilidades con las que se pueda contar para el puesto o la misma discriminación que se asocia a la obtención de esa mismo puesto por intermediación de algún hombre y no por méritos propios.

Larga sería la lista, actitudes que en la realidad intentan mantener a la mujer sometida al poderío de la cultura patriarcal y que en ocasiones no son tan fácilmente observables como lo puede llegar a ser en la comisión de un delito, aunque inclusive cuando existe una conducta punible penalmente tampoco llega a identificarse fácilmente. He platicado con agresores que cometieron el delito de violencia familiar y que, aún y cuando ya asumieron su responsabilidad por haberse sometido a un procedimiento abreviado, no identifican cual fue el acto que los llevo hasta ahí y desde luego, culpan a la mujer que denunció y no a su actuar. Me ha tocado conocer de casos en los que no identifican la violación por el hecho de que la mujer violada es su esposa, que creen que la pena es desmedida porque “solo la golpeó una vez” o que sencillamente la mujer merecía la agresión y debería existir un atenuante por que había causas pasionales de por medio.

A pensamientos de ese tipo nos enfrentamos cuando salimos a hablar de violencia y de machismo. A espacios en los que la mujer debe de ser perfecta y sino es así no merece el trato que como persona debe dársele. A culpársele por la situación que padecemos porque “son ellas las que crían a los hijos, que son los que posteriormente generan violencia” o porque permitimos que se desgastaran los valores; valores que de cualquier forma solamente nos protegían si accedíamos al sometimiento disfrazado de protección del patriarcado en todas sus formas.

Ninguna mujer que salga a marchar debería tener la carga de representar a otras mujeres, porque ya suficiente acto de valentía es salir y denunciar su descontento ante la injusticia que vivimos en lo individual y en lo colectivo.

Aún así, a mí sí me representan aquellas que salen y pintan todo de morado, también aquellas que mediante el baile, los cantos y el arte reflejan lo que muchas de nosotras batallaríamos para expresar de una forma diferente a las palabras. Desde luego que también me representan quienes en el desasosiego que causan las frases “vuelva después”, “pero segura que no se va a contentar con el después”, “cuando alguien no da su consentimiento se defiende hasta con los dientes” o “ya mejor resígnese a que su hija está muerta” destruyen todo, sea porque se las han dicho a ellas, porque conocen a alguien a quien se lo dijeron o porque desconocen esa forma de hacer justicia como algo aceptable.

Alguien exigió: que procesen a todas aquellas que destruyen patrimonio del Estado. De acuerdo, ¡que se procesen! Pero que sea con la misma celeridad con la que integran una carpeta de investigación de una mujer desaparecida, con la falta de eficiencia con la que se recibe una denuncia por violencia de género, sino implica lesiones físicas y con la misma tolerancia que se tiene a quien ejerce el machismo.

Que nos procesen a todas, para ver si así se logra percibir la impunidad, porque si no hay justicia e igualdad para las mujeres, no hay patrimonio que proteger. Por eso marchamos, por eso gritamos y en atención a la letra del Himno Nacional “y tus templos, palacios y torres, se derrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue”. ¡Adelante heroínas! (comparativa del himno nacional tomada de un post de Facebook que leí y que me pareció muy adecuada).