¿Por qué lo más bonito de Juárez es El Paso?

Ciudad Juárez es catalogada como aquella urbe solidaria, apapachadora, que recibe con los brazos abiertos a cualquier extranjero con ganas de trabajar y de salir adelante, como dirían por las calles “Ciudad Juárez no existe para ser bonita… Ciudad Juárez existe para dar trabajo”; o frases como “lo más bonito de Juárez es su gente”.

Lamentablemente es normal y no genera noticia el exponer la realidad en la que el juarense vive, aquel entorno con calles sin pavimentar y las calles que sí están pavimentadas se encuentran con un sinfín de baches como producto de haber utilizado el material más corriente para su elaboración igual que la pintura empleada; al parecer para cualquier gobierno es más importante solo cumplir que el cumplir bien, para ellos al final del día sus administraciones y fines son secuenciales y temporales, no me sorprendería imaginarme a los funcionarios o presidentes municipales usando frases como “tales calles ya las pavimentamos, ya que las arreglen los que siguen”. Y para qué hablamos de los mismos diseños de antaño en infraestructura y obra pública, que hacen que inclusive las construcciones más nuevas ya parezcan viejas.

Pero ¿qué tan peleada tiene que estar nuestra ciudad con la imagen para poder seguir siendo una ciudad bondadosa y maquiladora?

¿Por qué le es tan difícil al gobierno invertir en espacios lindos y creativos? Olvidan que la imagen y los espacios públicos bien realizados dignifican la esencia de los ciudadanos, crean identidad y enamoran, fomentando el apego y cuidado que tanto necesita Juárez de los mismos juarenses.

En segundo lugar, la relación es tan estrecha con la vecina ciudad de El Paso, Texas que la falta de interés por invertir en Juárez de los empresarios aumenta, estamos tan acostumbrados a que todo lo que falta en Juárez lo encontramos en El Paso que no hay necesidad de exigirlo. Hasta el día de hoy, por culpa y gracias al Covid-19 nuestros centros comerciales se encuentran a rebosar de público, hoy ya encontramos el anhelo de que existan más plazas comerciales, de un aeropuerto más grande e internacional, de lugares más verdes o de simplemente mayor número de sitios de esparcimiento y convivencia familiar.

La otra parte de la moneda, aquella que nadie quiere ver ni escuchar lleva a la pregunta ¿qué tanta culpa tenemos los juarenses de seguir permitiéndonos vivir así? ¿O tal vez por resignación estamos inclinados a vivir así? Somos una de las ciudades más productivas de México, por eso puedo compararme con los capitalinos chihuahuenses y resalto su cultura al remarcar acciones tan sencillas como el coraje con el que defienden las calles y los espacios públicos al notar que cualquier persona tira basura en ellas, cosa muy diferente a lo que normalmente se ve en nuestra querida ciudad.

En definitiva, es tiempo de que todos tomemos y nos hagamos responsables de nuestro rol en la sociedad, que el gobierno desde su trinchera cree obras de calidad y que la sociedad desde la suya cuide y exija la creación de las mismas, no podemos cegarnos a nuestra realidad, yo quiero una ciudad con servicios públicos, una ciudad productiva, funcional, pero también quiero una ciudad bonita, por eso seguiremos trabajando, porque es tiempo del estado grande, pero sobre todo es tiempo de Juárez.