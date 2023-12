Por qué llamarlo carnal para luego matarlo

Los malandrines que privaron de la vida al Uber tik tokero Rafael “Wayne”, o Rafael Díaz, terminaron por hundir el significado de la palabra “carnal” referida al amigo, al hermano, y no a un semejante al que en realidad se pretende hacer daño asaltándolo; y en el peor de los casos, arrebatándole la vida a balazos.

-“Dame el pinche teléfono a la v...”, exigió el delincuente.

¿Cuál teléfono?, respondió la víctima.

-“El teléfono y la contraseña, carnal”, repitió el agresor segundos antes de un leve forcejeo, jalar el gatillo y producir el acto catastrófico; inhumano, contrario al concepto de hermandad.

¿Carnal? De dónde. Una mentada de madre es más congruente. La palabra fue devaluada; quedó en mera expresión sin valor alguno. Fue reducida a una simple ironía que dejó perplejos a los juarenses de bien porque cualquiera pudo haber estado en ese lugar; muchos sufren historias semejantes e igual de desastrosas en el día a día.

Wayne quiso defenderse cuando vio a la muerte asomarse por la mirada extraviada de sus “clientes” que le habían llamado para “un viaje”, pero cuya intención era asaltarlo, quitarle la cartera y sus teléfonos. Una nimiedad a cambio de la vida. Valerosamente alcanzó a tomar un tubo para su defensa, pero cayó frente al fulminante poderío del arma de fuego usada por cobardes.

La palabra carnal, la referida a la amistad y no a la relación física sexual, ciertamente padece hoy día sobreexplotación entre la inmensa mayoría de los integrantes de los grupos delictivos que operan en la región y en el país. La empezaron a usar en esta zona hace añales los bisabuelos Aztecas (la pandilla local) y la siguen utilizando sus bisnietos Los Mexicles, La Empresa y otros grupos contrarios.

De ahí fue sacada y llevada a narcocorridos cantados por grupos y bandas tradicionales aunque el uso actual casi monopólico ha sido arrebatado por los raperos de versos y sonidos tumbados para ensalzar a los “carnales” que trafican drogas, las usan y asesinan sin pensarla dos veces.

La métrica, los ritmos, las composiciones de los tumbados son de una extraordinaria creatividad, ingenio y capacidad lingüística hasta virtuosa, pero con mensajes pasados de feroces, rebosantes del violento realismo que sufre México hoy por todos sus rincones. De ahí su impresionante popularidad entre millones de jóvenes.

A través de sus versos, los propios autores confiesan que estallan sus musas inspiradoras en los “toques” y fumarolas de la hierba, el polvo, el “hielo”, las balas, los “filos” y en la sangre que baña al país. Aun el menos fumado y más “romántico” entre ellos, Sabino, glorifica al THC de la cannabis.

“Rafa Wayne” era conocido como el ‘Uber más famoso de Juárez’ porque tik tokeaba mientras desarrollaba su trabajo. Tenía eso que se llama chispa para quienes aspiran a convertirse a influencer.

Él era un auténtico carnal en la acepción utilizada, esa sí, por quienes son solidarios entre semejantes y extienden la mano para ayudar no para fregar al prójimo como quienes lo ultimaron y salieron corriendo ni siquiera arrepentidos, sino tratando de meterse a la casa de sus familiares para huir de la casi inmediata persecución de la policía municipal y elementos ministeriales estatales. La tía de uno de ellos no les abrió la puerta aunque casi la derribaron.

Rafa Wayne era de los muchos que intentar mantener el brillo del Juárez hospitalario y generoso. De los que presumen la X monumental como símbolo de unidad y de nobleza, no de balazos, sicarios ni drogas.

Ganaba parte del sustento cotidiano en el taxi de plataforma digital y le agregaba una genuina filantropía social; no de las mentiritas que explotan asociaciones civiles con meros afanes de lucro y de las que existen como hongos. Era de a deveras.

Permanecía integrado como catequista de la comunidad católica de la parroquia San José Lomas. Enseñaba a los niños los principios básicos de esa religión y ayudaba en todo a su comunidad.

Sus victimarios, dos adolescentes a punto de alcanzar la mayoría de edad, combinaban los robos y los asaltos con el consumo de drogas y el narcomenudeo. Al parecer no forman parte de ninguna pandilla, pero no tardarán en conocer el significado de “carnales” en alguna de ellas.

Así como ellos son decenas los desafortunadamente involucrados en los primeros pasos hacia las ligas mayores del oscuro mundo delictivo que impide a Juárez salir de entre las ciudades más violentas del país.

El crimen cometido contra Wayne fue uno de los cuatro asesinatos que tuvieron como víctimas a choferes de plataforma y cuyo móvil fue el robo. En los cuatro casos participaron individuos muy jóvenes que apenas inician sus carreras como malechores. El jueves por la madrugada fue acuchillada otra mujer conductora también de plataforma.

A esos muchachos (as) no les importan las palabras ni el significado, solo les importa una cartera y un teléfono móvil. Matan si no los obtienen sin reparar el mundo que derrumban en las familias, en las comunidades y en la sociedad toda.

Las precauciones deben ser máximas para evitar toparlos en su camino.

Los niveles generacionales superiores a esos asaltantes “primerizos”, pero letales confirman que gobiernos y sociedad tienen gran tarea por delante que parece imposible de resolver, la traída y llevada recomposición del tejido social del que se habla mucho, pero pocos le ponen el empeño necesario. Horas, días, meses, años, de bla bla bla.

Hubo esos crímenes contra taxistas de plataforma y otra gran cantidad de agresiones y lesiones por robos e intentos de robos, pero los jóvenes mayores integrados por completo al crimen organizado, “carnales” entre ellos”, mantienen las agujas de homicidios al tope, muchos de esos asesinatos denominados como atroces por su alto grado de crueldad contra sus víctimas.

Para el cierre de semana la cifra de asesinatos había llegado casi a 65 en diciembre, algunos pocos como el de Wayne ejecutados por “novatos descarriados”, pero la inmensa mayoría adjudicados por la Fiscalía General del Estado a la delincuencia organizada, cuyos grupos pelean encarnizadamente en particular el tráfico de migrantes.

El 13 de diciembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron rescatar a dos individuos que fueron “levantados” dos días antes cuando se dirigían al aeropuerto a recoger varias “cajitas” (migrantes) que serían entregados a un tal Goyo para continuar el proceso de cruzarlos a los Estados Unidos.

Fueron raptados los dos polleros por integrantes de un grupo contrario (Aztecas) tras interceptarlos en dos vehículos el lunes a las seis de la tarde a unos metros de la Santos Dumont.

Los bajaron del Charger que tripulaban, los golpearon con armas, los subieron a sus vehículos y los condujeron a una casa de seguridad en la colonia Francisco Sarabia, allá rumbo al Cereso estatal.

Desde la llegada a dicho domicilio, los dos jóvenes polleros fueron torturados a tablazos en las plantas de los pies, navajeados en distintas partes del cuerpo y golpeados con frecuencia. Sus agresores pretendían no solo saber a quién entregarían a los migrantes, sino recibir 100 mil pesos de sus familiares para ser liberados.

No consiguieron dinero para conseguir la libertad así que solo esperaban la muerte cuando la fortuna a la que ahora podrán llamar bendita les puso a un integrante de la banda que llegó a la casa de seguridad perseguido por agentes ministeriales que “reventaron” el lugar y los rescataron.

Aparte de los cautivos, los policías decomisaron 480 dosis de cocaína en piedra, más de 300 gramos de la misma droga en polvo, aditamentos para procesarla, cinco fusiles de asalto y cinco vehículos. La casa de seguridad resultó también laboratorio y lugar donde “guardaban cajitas” mientras buscaban cruzarlos a El Paso.

No era una sola casa, eran varias viviendas de casi toda la manzana que habían sido interconectadas entre ellas para operar distintos delitos.

No debiera sorprender, pero fueron detenidos dos menores de edad entre cinco asegurados; uno de los menores en poder de arma larga, tres adultos de 24, 27 y 41 años de edad, así como una mujer, también menor de edad.

Esos dos traficantes de indocumentados rescatados vivirán para contarla. Bastante maltratados y sin duda traumatizados aunque su mundo sea el delictivo, pero casi resucitados.

Aunque no hay más relación que la violencia descarnada entre el asesinato del ‘Uber más famoso de Juárez’, de los otros choferes de plataforma, de sus victimarios y de los traficantes de drogas y de migrantes, es precisamente todo ese entorno un barril de pólvora sobre el que caminan a diario los juarenses pacíficos en materia de seguridad.

Son abrumadoras las actuales circunstancias para los gobernantes responsables de velar por el orden en la ciudad, pero su obligación es justo esa, recuperar la paz para los choferes de plataforma, para los taxistas en general, para las personas en movilidad que llegan en busca mejores condiciones de vida, para toda la población.

Cada minuto de retraso en la ejecución de acciones hacia ese objetivo resulta en la pérdida de invaluables vidas, como la de “Rafa Wayne”.