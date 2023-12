¿Por qué a nadie le interesan las víctimas de ARAS?

El pasado viernes terminó la audiencia de formulación de imputación contra la empresa Aras, donde se juntaron las denuncias de 4,387 víctimas, y para lo cual se habilitó el gimnasio Rodrigo M. Quevedo y que fue testigo silencioso de más de 30 horas de alegatos frente al juez, y de nuevo quedó claro que a nadie le interesan las víctimas.

Desde que Aras Business Group inició operaciones los abusos contra quienes confiaron su dinero a estos extorsionadores nunca tuvieron el apoyo de las autoridades… ni la Comisión Nacional Bancaria ni la autoridad local hicieron nada por detenerlos hasta que la bomba explotó, y de ahí empezaron los excesos de litigantes sin escrúpulos que los mantienen con falsas esperanzas.

Han pasado poco más de dos años desde que se interpuso la primera denuncia en contra de la empresa, y el proceso que concluyó el viernes ni siquiera termina con la primera etapa de tres que contempla el juicio de un proceso en el Sistema de Justicia Penal.

Con esta premiosidad simplemente no se ve cuando pueda concluir, y mientras tanto las víctimas, y no sólo porque así lo considere la autoridad, sino porqué en realidad han sido objeto de un abuso constante no saben que sigue, menos si algún día podrán recuperar un poco de lo que les quitaron.

¿Quién habrá sido el genio que pensó que las más de cuatro mil víctimas estarían tranquilas casi 30 horas, en un lugar frío y sin la más mínima atención, escuchando los alegatos?, porque nadie les explicó, ni el ministerio público o los notificadores judiciales cómo se desarrollaría la audiencia, mucho menos los abogados que los han convencido de que tienen la mejor estrategia para ganar… pero sólo ganan ellos con sus honorarios.

Y claro que pasó lo que tenía que pasar… el gimnasio se quedó sólo.

Si la autoridad judicial o el ministerio público están planeando terminar el juicio ante el hartazgo de las víctimas, créanlo que lo está consiguiendo.

Vale la pena hacer un pequeño resumen de cómo va el caso: el viernes concluyó la etapa de formulación de cargos en contra de la persona moral Aras Business Group, donde fueron presentados los datos de las casi cuatro mil 500 querellas, además de las declaraciones de los exfuncionarios imputados y las evidencias documentales.

Pero esta etapa aún no concluye, ya que la defensa de los acusados presentarán testigos a favor de la empresa y será hasta el próximo jueves cuando sea realizada la etapa de vinculación.

De acuerdo a la Ley, El proceso penal se divide en tres etapas:

La primera de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la Audiencia Inicial que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la Formulación de Imputación y culmina con la Vinculación a proceso;

La segunda etapa, Intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas; y la tercera etapa o la del Juicio Oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia.

Como se puede observar, es un proceso que se antojo aún muy largo, y es probable que la actual administración estatal no le vea el final, a pesar del esfuerzo que se realiza de parte de la Fiscalía.

Es indispensable, que ya sea la Fiscalía General del Estado o bien el Tribunal Superior de Justicia instruya a las víctimas del cómo es el proceso, proyectar los tiempos de duración y sobre todo darles certeza de que son atendidos.

Sobre los abogados que se dicen representar a las víctimas, deberían ser más éticos y explicarles cómo será este proceso, pero que tal pareciera que ni a ellos mismos les interesa que regresen el dinero.

En este espacio se ha hablado en muchas ocasiones de este megafraude, que si bien las víctimas “conocían” de manera superficial los riesgos, nunca se les explicó el mecanismo financiero con el cual operaba, que de haber sido p{publico de seguro el número

Ha quedado en claro que la opinión de un servidor está del lado de las víctimas, porque fueron ultrajados y despojados sin que nadie, de la autoridad obviamente, levantaran un dedo, y siguen así con un nivel que raya en la complicidad de los defraudadores.

Es muy seguro que muchas de las víctimas a estas alturas les ha quedado muy en claro que es complicado que puedan recuperar algo del dinero perdido, pero la esperanza muere al final.